Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós

De Solidaridad 20 a Pérez Galdós 12, es decir, de la esquina con Belchite a un bajo de mayor superficie junto a Zara Man, frente ... al parque Gallarza. Stradivarius, la cadena de tiendas de ropa que está englobada en el grupo Inditex, ya está de obras para el traslado que posibilite su ampliación. Un nuevo movimiento por parte de las grandes marcas de moda para todos en la capital de La Rioja que viene a sumarse al cierre de Massimo Dutti en San Antón este mismo julio.

Si bien durante todo el verano el rumor ha estado en la calle, o al menos entre el sector comercial ubicado en los alrededores de todos y cada uno de los emplazamientos implicados, la mudanza se ha convertido en noticia con la publicación de la licencia conjunta de obras y actividad para «comercio de prendas de vestir», «instalación de rótulo adosado» incluida, en la web del Ayuntamiento de Logroño –con fecha de aprobación de 8 de agosto y a favor de Stradivarius España–.

De hecho, los trabajos ya han dado comienzo en los bajos del número 12 de la calle Pérez Galdós, donde una de las puertas servirá de entrada y otra como escaparate, mientras la actividad se mantiene en la actual tienda de la antigua Jorge Vigón. De momento, no ha trascendido fecha alguna ni sobre el cierre ni sobre la apertura, y todo dependerá del desarrollo de unas obras con una duración prevista de dos meses que, no en vano, van más allá del acondicionamiento del nuevo local al tratarse de una lonja utilizada anteriormente como garaje y sin pasado comercial.

Pendiente quedará saber qué pasa con el actual local, ocupado por Stradivarius desde 2016, cuando la firma saltó de los dos centros comerciales logroñeses –actualmente solo se mantiene en el Berceo– al corazón de la ciudad, lo que provocó que el negocio que allí se ubicaba, 'Violeta by Mango' –tallas grandes–, se trasladase a un local de Juan XXIII, en plenas Cien Tiendas.