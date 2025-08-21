LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bajos de Pérez Galdós 12 de obras para el traslado de Stradivarius, con sus dos accesos flanqueando el portal del edificio. Juan Marín

Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós

La cadena de tiendas de ropa de la multinacional de Amancio Ortega ya trabaja en su ampliación con una mudanza desde la esquina de Belchite a un bajo junto a Zara Man

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:14

De Solidaridad 20 a Pérez Galdós 12, es decir, de la esquina con Belchite a un bajo de mayor superficie junto a Zara Man, frente ... al parque Gallarza. Stradivarius, la cadena de tiendas de ropa que está englobada en el grupo Inditex, ya está de obras para el traslado que posibilite su ampliación. Un nuevo movimiento por parte de las grandes marcas de moda para todos en la capital de La Rioja que viene a sumarse al cierre de Massimo Dutti en San Antón este mismo julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque sigue activo sólo en el interior del recinto
  2. 2 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  3. 3 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  4. 4

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  5. 5 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro y obliga a trasladar en autobús a cientos de pasajeros
  8. 8

    Un vertedero ilegal a puertas de Varea que crece en La Portalada
  9. 9 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós

Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós