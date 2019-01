Actual 2019 congrega a 30.000 personas Vetusta Morla casi llenó el Palacio de los Deportes / Fernando Díaz Actual 19 cerró ayer el telón con un último día de teatro, música, cine y arte | El grupo madrileño Vetusta Morla casi consiguió llenar el aforo el pasado jueves 3 de enero. Por su parte, Franco Españolas agotó las localidades de dos de sus cinco vermús y sus dos noches LA RIOJA Lunes, 7 enero 2019, 13:21

Casi 30.000 personas han asistido a la programación de Actual 2019, que ha estado repartida en más de 30 escenarios, que han acogido 140 actos. El público de esta 29 edición del festival ha completado aforos en conciertos, pases de teatro, exposiciones y proyecciones de cine.

El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, acompañado por la concejal de Cultura, Comercio y Turismo, Pilar Montes, y los distintos promotores que han participado en el festival, han hecho balance hoy de esta última edición celebrada en Logroño entre el 2 y el 6 de enero.

Mr. Kilombo, Merce Cunningham, Xavier Mascaró, José Luis Cienfuegos, Los Vinagres, Vetusta Morla, Demetrio Navaridas, Alberto Nieto y Sergio Olmo, Malú, Alondra Bentley, Bely Basarte, Tanque Gurugú, David Espinosa son algunos de los artistas que han pasado por los más de treinta escenarios.

Rueda de prensa del balance de Actual / Juan Marín

La Música

42 grupos han actuado en los escenarios de Actual. El Palacio de los Deportes, Bodegas Franco-Españolas, Círculo Logroñés, Wine Fandango, el Biribay Jazz Club y La Gota de Leche han repetido como escenarios de los conciertos de esta edición, que han registrado una audiencia conjunta de casi 16.000 espectadores.

Vetusta Morla y Malú, los nombres más consagrados del programa, han liderado un cartel con gran diversidad de estilos. También han actuado Serrulla y Tulsa en el Matinal con Estrella, Joana Serrat, Anaut o Guadalupe Plata en Bodegas Franco-Españolas, Ele y Carlos Sadness en el Palacio, Anita y los Peleles en Actual en Familia o The Royal Flash en la Guerra de Bandas.

Casi 8.000 espectadores han asistido a los conciertos del Palacio de los Deportes. El grupo madrileño casi consiguió llenar el aforo el pasado jueves 3 de enero en una gran noche musical compartida con Bware y Carlos Sadness.

Bodegas Franco-Españolas, el escenario con mayor número de conciertos (dieciséis) ha agotado las entradas en dos de sus cinco vermús y en sus dos noches. Más de 2.200 personas asistieron a los directos de Messura, The Grooves, Luis Brea y el Miedo, Bigott o Ladilla Rusa.

Casi 1.200 personas eligieron los conciertos del Café Cantante, que ha completado el aforo del Círculo Logroñés con Floridablanca, Siloé y Bely Basarte, además de Marem Ladson y Sandra Bernardo.

730 personas han asistido a los tres Matinales con Estrella de Wine Fandango, donde actuaron Mr. Kilombo, Serrulla y Tulsa.

La Guerra de Bandas en Biribay Jazz Club ha acogido a 600 personas en tres jornadas de concurso que han completado el aforo de la sala y han finalizado con la victoria de The Royal Flash, que actuará en Actual 2020.

Actual en Familia, en su segundo año en el programa, ha repetido el éxito de la pasada edición con espectáculos abiertos a un público familiar e infantil en el patio central de La Gota de Leche. Alondra Bentley y Anita y los Peleles, junto a la participación de Inspira Teatro, han reunido a 675 espectadores.

Las sesiones DJs de Maldeamores Club han congregado a unas 1.200 personas durante las cuatro noches del festival y los conciertos del Loading Actual contaron con unas 1.300 personas más en el tradicional calentamiento previo de diciembre.

Cine

'Kona fer í strid', 'Leto', 'Pájaros de verano', 'The third wife' o 'Another day of life' son algunas de las propuestas cinematográficas que más han triunfado. Las salas se han llenado prácticamente a diario.

También cabe destacar la presencia de José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, en la inauguración del ciclo en el Teatro Bretón y la de Alberto Nieto y Sergio Olmo en el pase especial de 'Campeones'.

En conjunto, el Teatro Bretón, la Filmoteca Rafael Azcona y los Cines Siete Infantes han sumado más de 4.850 espectadores durante estos cinco días de festival. Solo por el ciclo vespertino del Bretón han pasado más de 3.900 aficionados al séptimo arte.

El certamen Sueños en Corto, alojado en el Café Bretón y en colaboración especial con el centro de menores Virgen de Valvanera, ha reunido durante toda la semana a más de 650 espectadores.

Teatro

Escenario Insólito, una apuesta por el teatro profesional riojano, también ha tenido una gran acogida, con nueve compañías participantes y 59 pases programados en cuatro jornadas (2-5 de enero). Casi 1.500 espectadores y una gran mayoría de pases completos.

La Sala Negra, nuevo escenario del festival, ha ofrecido catorce funciones a las que han acudido 1.030 espectadores de todas las edades. Uno de los espectáculos familiares ('Cuento de Navidad') y otro de los dirigidos a un público adulto ('Muertos de risa') completaron los aforos previstos.

Además, el espectáculo inaugural de Actual 19, iniciado por Tanque Gurugú y rematado con la obra 'Niko, un pequeño vampiro' reunió a más de 1.200 personas en Riojafórum.

Exposiciones

Unas 4.000 personas han visitado durante estos cinco días de festival los siete espacios expositivos de Actual 19 donde se ha podido disfrutar de pintura, fotografía, escultura y acciones performativas: 'Departure', de Xavier Mascaró, en el Museo Würth, 'Index', de Demetrio Navaridas, en el Museo de La Rioja, 'Players', de la Agencia Magnum, en Amós Salvador; 'Perro dormido / La hoja de un árbol', de Claudia Rebeca Lorenzo, en el IRJ, 'Memorias del futuro', de Rosa Muñoz, en la Casa de la Imagen, y 'De buena tinta', de Martin Xsolo, en la Sala Ibercaja, y las propuestas de Olga Diego y Boris Hoppek en La Lonja.

Por su parte, FIVER El Festival Internacional de Videodanza de La Rioja (FIVER) ha programado dos largometrajes, dos talleres, una exposición y una gala de clausura. Estos actos han contado con la asistencia de algo más de 600 personas.