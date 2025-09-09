San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»

Nuria Alonso Logroño Martes, 9 de septiembre 2025, 12:20 | Actualizado 12:35h. Comenta Compartir

San Mateo 2025 ya tiene programa. Serán más de 300 actos festivos los que se integren en las fiestas de Logroño 2025, «siete días intensos de estar en la calle», en palabras del concejal Miguel Sáinz, que también se ha mostrado «especialmente satisfecho» por el esfuerzo realizado por la programación musical, que da «un salto tanto cualitativo y cuantitativo» con respecto a años anteriores.

Sáinz ha citado el hito musical que protagonizará Izal el 21 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, con el único concierto de su gira en abierto y gratuito en la capital riojana. También ha señalado la actuación de la DJ Carmen para el día del cohete o la de LA Rock-A el martes 23 de septiembre. El edil de Promoción de la Ciudad ha reseñado actuaciones musicales por los barrios y por varias ubicaciones céntricas de la ciudad.

Sáinz, acompañado de la edil de Festejos, Laura Lázaro, ha presentado el grueso de la programación festiva para estas fiestas de San Mateo 2025, en las que ha detallado novedades como el primer pañuelo para los niños nacidos durante este año, conla participación de mas de 400 pequeños en esta novedosa iniciativa; el pregón a cargo de Francis Paniego o las actividades relacionadas con el folclore y la gastronomía.

La programación musical se completa con la actuación el sábado 20 en la trasera de la Iglesia de Santiago (Plazuela Alonso Salazar) de Bambino Open Air. Ese mismo día, en el Espolón, a partir de las 20.30 horas, se celebrará 'Vendimia los 40', un concierto para todos los públicos de cuatro horas de duración en el que la gastronomía también estará presente con la colocación de diferentes foodtrucks.

La programación musical continuará el lunes 22 de septiembre con la actuación de Víctor Puri en la Plaza del Mercado a las 20.00 horas, y Los Átomos en el Paseo del Espolón a las 20:00 horas. También el día 22 a las 24.00 horas, se podrá disfrutar del Tributo a Sabina y Serrat de la mano de 'Dos pájaros y un trio'. El miércoles 24 actuará Orquesta Jamaica Show en el Paseo del Espolón, en doble sesión, a las 21.00 y 24.00 horas. Ya el jueves 25 se podrá disfrutar de Puro Relajo en la Plaza del Ayuntamiento a las 21.00 horas.

Lázaro ha añadido que «la música va a llegar a todos los rincones de nuestra ciudad a través del programa 'San Mateo suena en los barrios', con la organización de siete verbenas con disco móvil coincidiendo con las degustaciones en los distintos barrios de nuestra ciudad, con el objetivo de que la fiesta se viva y se sienta en todo Logroño».

El programa musical se completará con los conciertos del Parrilla que volverán a la Plaza del Parlamento los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre, la Morrete Party, de la mano de la asociación Gylda LGTBIQ+ el día 20, o la Casa de Andalucía, que en su programación incluirá un grupo de referencia nacional.

Otra de las novedades es que todas las mañanas, tras las vaquillas (que se han programado para los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre), y coincidiendo con tradicional reparto de chocolate caliente en la plaza del Ayuntamiento, habrá también un DJ que pondrá música para toda la familia.

Además, las familias podrán disfrutar de una completa oferta de actividades: desde las marionetas de Maese Villarejo con Gorgorito, hasta fiestas infantiles en los barrios, hinchables, tragantúa, magia o los tradicionales Gigantes y Cabezudos.

Música para el colectivo de personas mayores

El programa incluye actuaciones musicales especialmente pensadas para el colectivo de personas mayores que se desarrollarán en varios espacios, el Paseo del Espolón, el parque Gallarza y plaza del Ayuntamiento.

En el Paseo del Espolón actuará la Banda Municipal de Música durante varios días (23 mañana y tarde y 25 por la tarde) y Los Átomos el día 22 de septiembre. En el parque Gallarza habrá actuaciones de música en vivo los días 19 (Sara y Guillermo), 20 (Son&Do) y 23 de septiembre (Mariachis Imperial).

Otras actividades destacadas

La gastronomía ocupa un lugar central en las fiestas de San Mateo. Durante la Semana Gastronómica se multiplican las degustaciones populares, donde no faltan clásicos como patatas con chorizo, chuletillas al sarmiento, embuchados, choricillo y más, ofrecidos por peñas, casas regionales, asociaciones vecinales y otros colectivos en el centro de nuestra ciudad, pero que recorren también todos los barrios. A estas degustaciones se suman el concurso de calderetas, el de paellas o la exaltación de chuletillas al sarmiento.

La tradición y el folclore también destacan en las fiestas, con actos como el pisado popular centrado en mujer y deporte (miércoles 24 a las 20:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento) o el Festival Folclórico de la Federación de Casas Regionales el día 20 a partir de las 19:00 horas en la Glorieta del Doctor Zubía. El pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera (día 21 a las 12:00 horas en el Paseo del Espolón); la Quema de la Cuba (día 26 en la Plaza del Ayuntamiento) o las actuaciones de los diferentes grupos de danzas regionales o de la escuela de dulzaina serán otros actos destacados con el folclore como protagonista.

Uno de los actos más familiares, el desfile de carrozas tendrá lugar el domingo 21 de septiembre. Y también multitudinario será el XVII Concurso Internacional de Espectáculos Pirotécnicos, que contará con tres noches de fuegos artificiales en el Parque de La Ribera (lunes 22, martes 23 y jueves 25 de septiembre a las 23:00 horas).

El Teatro Bretón volverá a subir su telón durante las fiestas. La programación arrancará el 21 y 22 de septiembre con 'Una madre de película', protagonizada por Toni Acosta. Los días 23 y 24 será el turno de la comedia 'Inmaduros', con Carlos Sobera al frente. El 25 de septiembre se podrá disfrutar de 'Asesinato en el Orient Express', adaptación teatral del clásico de Agatha Christie con Juanjo Artero como protagonista. La cartelera de San Mateo se cerrará el 26 de septiembre con 'Pijama para seis', una comedia protagonizada por Gabino Diego. Todas las obras tendrán lugar a las 21:00 horas.

