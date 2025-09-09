LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Israel ordena la evacuación total e inmediata de toda Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva
Laura Lázaro y Miguel Sáinz, este martes en la sala de prensa del Ayuntamiento. Sonia Tercero

Sáinz: «El equipo de gobierno no tiene ninguna responsabilidad sobre la Terraza; el PSOE sí»

El edil de Promoción de la Ciudad arremete contra la oposición por «intentar destruir» los 'sanmateos' antes de que empiecen

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:34

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha arremetido duramente contra el Partido Socialista, al que atribuye la completa responsabilidad de que las inminentes fiestas de San Mateo 2025 no cuenten con el espacio musical que se iba a ubicar en el parque de La Ribera. Con un tono muy crítico, Sáinz ha señalado que ha sido la actitud de los socialistas la que ha desencadenado que la única empresa que se presentó a gestionar la Terraza de San Mateo se haya visto abocada a renunciar por «acusaciones infundadas».

Sáinz ha declarado que «el equipo de gobierno no tiene ninguna responsabilidad» sobre dicha decisión y que se siente «entristecido» por que dicha oferta no salga adelante finalmente. Preguntados tanto Sáinz como la edil de Festejos, Laura Lázaro, por la asunción de responsabilidades sobre la no celebración de la Terraza, Sainz ha dirigido sus críticas al PSOE por considerar que «en las últimas semanas ha entrado en una dinámica de sembrar discordia, dudas y enfrentamiento». «Esta no es una forma de hacer oposición constructiva, sino de destruir», ha acusado Sáinz, que ha recordado que «los 'sanmateos' son un momento único de esta ciudad, un momento muy esperado por todos los logroñeses y es una lástima que algunos responsables políticos hayan aprovechado esta ocasión para darlos por terminados y por condenados cuando aún ni siquiera han empezado».

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

