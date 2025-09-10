Programa completo de San Mateo
Estos son todos los conciertos, eventos, actividades, degustaciones y actos de las fiestas de Logroño
La Rioja
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:27
Consulta por días y horas el programa de las fiestas de San Mateo que se celebrarán del 20 al 26 de septiembre en Logroño y los de los días previos y posteriores.
68 FIESTA DE LA VEN68 FIESTA DE LA VENDIMIA RIOJANA
ACTOS PREVIOS
Domingo, 14 de septiembre
• 09:00 -15:00 Encuentro de encajeras
Asociación 7 Infantes de Lara -Las Gaunas
POLIDEPORTIVO DEL CEIP 7 INFANTES DE LARA
• 10:00-14:00 56º Concurso Agrícola de La Rioja
Fundación Caja Rioja , Ayuntamiento de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
• 11:00 -13:00 III concurso de cata por cuadrillas San Mateo
Cofradía del vino de Rioja
PASEO DEL ESPOLÓN
• 12:00 Tu primer pañuelo
Peña Aster
PASEO DEL ESPOLÓN
Martes, 16 de septiembre
• 19:00 Proclamación Vendimiadores 2025
CONCHA DEL ESPOLÓN
Miércoles, 17 de septiembre
• 20:30 Inauguración chamizo
Club Taurino Logroñés
DOCE LIGERO, 20
Jueves, 18 de septiembre
• 19:00 Pregón a cargo de D. Francis Paniego
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 20:00 Pregón del Club Taurino 2025 a cargo de D. Fabio Jiménez y presentación
Trofeo mejor lidia 2025 Ciudad de Logroño
Club Taurino Logroñés
AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO
Primera gala de entrega de premios Josette Cordier
Cofradía del vino de Rioja
SALA ESPACIO LAGARES
Viernes, 19 de septiembre
• 19:00 Imposición de pañuelos a representantes de diferentes colectivos de la ciudad
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
• 19:00 -22:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
SAN JOSÉ, PARQUE SANTA JULIANA
• 19:00 -23:00 Feria de la cerveza artesana solidaria
Asociación vecinal San José
PARQUE SANTA JULIANA
• 20:00 Inauguración de la Fuente del Vino
Grupo folklórico Aires de La Rioja
C/VARA DE REY-GRAN VÍA
Concierto. Guillermo y Sara . Bailando en plata
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño
PARQUE GALLARZA
• 20:30 I cata de vinos jóvenes «Taurino de Rioja y oro»
Club Taurino Logroñés
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
Gala Miss y Mister 2025
Federación de Peñas
PASEO DEL ESPOLÓN
• 21:00
Inauguración de la Caseta Y Proclamación de Reinas y Damas de Honor
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Previa torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
FIESTAS DE SAN MATEO
Sábado, 20 de septiembre
• 11:00 Degustación de bocatita de lomo con cebolla caramelizada
Casa de la Comunidad Valenciana
PLAZA SAN AGUSTÍN
• 12:00 Disparo del Cohete anunciador de las fiestas
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
DJ Carmen de la Fuente
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12:30 Actuación de la charanga «Strapalucio»
Peña Rondalosa
ZONA AYUNTAMIENTO Y NUEVA CIUDAD
Actuación de la charanga «La Brigada»
Peña La Alegría
CASCO ANTIGUO
• 12:30 -14:00 Actuación de la charanga «El Estropicio »
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y ESTE
• 13:00 Actuación de la charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA PÉREZ GALDÓS -CHILE
• 13:00 -16:00 La Morrete Party: El vermú del Morrete After Cohete ,
Con DJs y mucha diversidad
Gylda LGTBI Q+
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
• 16:00 -19:00 La Morrete Party: ¿Quién dijo fiesta con semejante fiesta?
• Con 2mari DJs, Ripley & 3PO
Gylda LGTBIQ+
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con karaoke y juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17:00 Espectáculo Bambino open Air
Ayuntamiento de Logroño
PLAZUELA ALONSO SALAZAR
Actuación de la charanga «La Brigada»
Peña La Alegría
RECINTO FERIAL
• 17:00 – 20:00 Taller de juegos de mesa, profundidades del Mar
Asociación Ñ_GAMES
C/ LUISA MARÍN LACALLE
• 17:30
Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Previa torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 18:00 Inauguración de la XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
Ronda Wesyké
Peña Aster
CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES
Actuación de la charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 18:30 XIII Festival Folclórico Internacional de la Vendimia «Nieves Sáinz de Aja»
Grupo de Danzas de Villalbilla (Burgos)
Grupo de Danzas de Zafra (Badajoz)
Grupo de Danzas de Logroño (anfitrión)
PASEO DEL ESPOLÓN
Degustación de preñaos
Peña Aster - #Asterjuventud
PLAZA SAN AGUSTÍN
• 19:00 Festival folclórico
Federación de casas regionales
GLORIETA DOCTOR ZUBÍA
• 4º Bingo musical
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
Ronda Vespertina
Peña Rondalosa
CHAMIZO PEÑA RONDALOSA
• 19:00 -20:30 La Morrete Party: Una fiesta Bárbara
Con Oh Mammy Devil e Iva Gina K
Gylda LGTBIQ+
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
• 19:00 -23:00 Conciertos Parrilla Rock
DJ Sebastián Reyes, DJ Sofarsogood, DJ Jupiter, Gianni & Chris y Kurlzz (la chica)
Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL PARLAMENTO
• 20:00 Actuación de la banda «Harmonie La Nèhe» de Dax
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA PRIMERO DE MAYO
Concierto. Orquesta SON&DO . Bailando en plata
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño
PARQUE GALLARZA
Entrega del Galardón Simpático del Año
Peña La Simpatía
BERATÚA, 24
• 20:30 Vendimia Classic Fiesta Ochentera con Edu Naranjo
PASEO DEL ESPOLÓN
Disco móvil «La Tentación»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Degustación de croqueta de jamón
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
Concierto con la Charanga «Tsunami Show»
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
• 20:30 -22:00 La Morrete Party: El apoteósico final con DJ
Gylda LGTBIQ+
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
• 23:00 Disco móvil «De fiesta en fiesta» con Omar Echaure
Peña Simpatía
PARQUE DE LA COMETA
• 23:30 Vendimia los 40 San Mateo con Dani Moreno, El Gallo
PASEO DEL ESPOLÓN
Concierto de «Makoki, el Can y su grupo Vela»
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 00:00 Nos vamos de marcha con nuestra c haranga Strapalucio
Peña Rondalosa
CASCO ANTIGUO
Domingo, 21 de septiembre (San Mateo)
• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO -CALLE LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
• 09:30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 10:30 Degustación de pinchos morunos
Peña Aster
PLAZA SAN AGUSTÍN
• 10:40 Llamada a Concejo
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
• 10:45 IX Degustación de torreznos
Peña Logroño
ONCE DE JUNIO (GOTA DE LECHE)
• 11:00 Misa solemne de San Mateo
CONCATEDRAL SANTA MARÍA DE LA REDONDA
Degustación bocatita de jamón D.O. Teruel con tomate
Casa de Aragón
ONCE DE JUNIO ESQUINA SALA AMÓS SALVADOR
Degustación de choricillo
Peña La Unión
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Degustación de huevos revueltos con pimientos
Peña La Simpatía
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA, 7
Degustación de salchichón a la plancha
Peña Los Brincos
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA
Semana gastronómica
XLIII Certamen de la chuleta al sarmiento
Colaboración de Bárbara Reina de la Pantaloneta
Peña La Alegría
PLAZA DEL MERCADO
Primer premio reconocimiento de La Alegría
Peña La Alegría
PLAZA DEL MERCADO
Actuación de la charanga «La brigada»
Peña La Alegría
PLAZA DEL MERCADO
Degustación de zapatilla
Peña La Uva
PASEO DEL ESPOLÓN
VI Degustación de brocheta de langostinos
Peña Logroño
BRETON DE LOS HERREROS (ANTIGUOS JUZGADOS)
• 11:00 -14:30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 11:30 -14:00 Degustación de zapatilla de jamón
Asociación Vecinal Centro Histórico
PLAZA DE LA POLICÍA
• 12:00 Actuación de la banda «Harmonie La Nèhe» de Dax
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
Pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera
PASEO DEL ESPOLÓN
Concurso infantil de dibujo
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 12:30 -14:00 Vermut concierto charanga «El e Estropicio»
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 13:00 Degustación de paella, hinchables y disco móvil
Asociación vecinal La Estrella
PLAZA DE LA ESTRELLA
Vermut con Rondalosa
Peña Rondalosa
PASEO DEL ESPOLÓN
Venenciador de manzanilla, cortador de jamón e hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 13:00 -15:00 Pasacalles de San Mateo 2025 in memoriam de José Antonio Moreno
Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja
CALLES PEATONALES: PLAZA SAN BARTOLOMÉ, PORTALES, PLAZA DEL
MERCADO, CAPITÁN GALLARZA, BRETÓN DE LOS HERREROS, SAN
AGUSTÍN
• 13:00 -16:00 Degustación de caldereta riojana vegetal
Asociación Defensa Animal de La Rioja
PLAZA DEL MERCADO
• 16:30 -19:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17:00 Degustación de café y pastas
Peña Aster
AVDA . DOCE LIGERO, 41
• 17:30
Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
Paseillo al coso taurino
Peña Rondalosa
CHAMIZO PEÑA RONDALOSA
• 17:30 -22:00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 18:00 Marionetas de Maese Villarejo
ESTAMBRERA (CASCAJOS)
Toros de la Ganadería de Fuente Ymbro
Diego San Román, Fabio Jim énez y Aarón Palacio
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 19:00 -21:00 Degustación de pincho moruno, hinchable s y disco móvil
Asociación Vecinal El Campillo
EMILIA PARDO BAZÁN
• 19:00 -22:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
FUECLAYA, AVENIDA DE BURGOS 110
Degustación de bollos preñaos, hinchables
Asociación Vecinal Fueclaya
FUECLAYA, AVENIDA DE BURGOS 110
• 19:00 -23:00 Conciertos Parrilla Rock
Fabio Laseca, Nuevos Mundos, Mil C órdobas , Kontrol Mental y Dork
Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL PARLAMENTO
• 20:15 Desfile de Carrozas
DOCE LIGERO ESQUINA CON AVDA. DE LA PAZ , MURO DE CERVANTES,
MURO DEL CARMEN, VARA DE REY, AVDA. SOLIDARIDAD
• 20:30 Desfile de salida de los toros
Federación de Peñas
LA PLAZA DE TOROS A ENTRADA PORTALES
• 21:00 Concierto de órgano en memoria de Jesús Amurrio
Paolo Oreni
CONCATEDRAL DE LA REDONDA
«Una madre de película»
Una obra de Juan Carlos Rubio
Con Toni Acosta
TEATRO BRETÓN
• 21:15 Concierto Dollar Selmouni
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 22:00 Concierto Mikel Izal
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Orquesta. «Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23:00 Concierto. « Válgame el son »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Lunes, 22 de septiembre
• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO -LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
• 09:30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 10:00 -14:00 Animación musical con charanga «El Estropicio»
Peña La Rioja
PLAZA DE TOROS Y ZONA OESTE
• 10:00 -17:00 XV Concurso de calderetas riojanas
Patrocinado por Esmaltaciones La Estrella S.C.L., Bodegas Altanza y Zoco
Zona Oeste Comercial
C/GONZALO DE BERCEO
• 11:00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación
Logroño Gaita y Tambor
LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA
PAZ, PORTALES, PLAZA MERCADO, PORTALES, PZA MERCADO,
MERCADERES, MARQUÉS DE SAN NICOLAS, PZA PARLAMENTO, ONCE DE
JUNIO, PZA DIVERSIDAD (EXPOSICIÓN Y DESCANSO), PORTALES, PZA
MERCA DO, PORTALES, PZA AMÓS SALVADOR, LOS YERROS, AV. DE
NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA
CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO)
De Pinchos y de vinos
Federación de peñas
PASEO DEL ESPOLÓN
Degustación de bocatita de chistorra o de queso del Roncal
Hogar Navarro. Federación de Casas Regionales
PORTALES, 23
Degustación de brocheta de sepia con alioli
Peña La Simpatía
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA, 7
Actuación de la charanga «Strapalucio»
Peña Rondalosa
ZONA OESTE
• 11:00 -14:30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 11:30 -13:30 Peque San Mateo
Música infantil, tobogán hinchable e hinchable infantil
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12:00 Marionetas de Maese Villarejo
PLAZA RAFAEL OJEDA (YAGÜE)
Degustación de caldo de marisco
Centro Cántabro
LABRADORES, 15 (ESQUINA CENTRO CÁNTABRO)
Degustación de bocatita de melva con pimientos del piquillo.
Federación de Casas Regionales. Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 12:00 -14:00 Degustación salchichón a la plancha. Hinchables.
Asociación Vecinal Valdegastea
GRECIA (JUNTO CANCHA BALONCESTO )
• 12:30 Actuación de la charanga «La Brigada»
Peña La Alegría
SAN JUAN
Actuación de la charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 13:00 Degustación de migas Extremeñas y muestra de productos Extremeños
Hogar Extremeño
CALLE CIGÜEÑA, 32
Hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17:00 Degustación de café y pastas
Peña Aster
AVENIDA DOCE LIGERO, 41
• 17:30 Paseillo al coso taurino
Peña Rondalosa
CHAMIZO PEÑA RONDALOSA
• 17:30 -22:00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 18:00 Toros de la Ganadería de Capea, C - Lorenzo, San Pelayo
Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
Bingo «bola bola» con « Bárbara Reina de la Pantaloneta »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Actuación de la charanga «La Brigada»
Peña La Alegría
ZONA PÉREZ GALDÓS Y MARÍA TERESA GIL DE GÁRATE
Actuación de la charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA AYUNTAMIENTO
• 18:00 -20:3 0 Degustación de mini hamburguesas. Hinchables
Asociación Vecinal Cascajos
PARQUE ROSALÍA DE CASTRO
• 19:15
Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 19:30 -21:30 Degustación de preñaos . Hinchables
Asociación Vecinal Los Lirios
PARQUE LOS LIRIOS
• 19:30 -22:30 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
LOS LIRIOS, PARQUE DE LOS LIRIOS
• 20:00 Concierto de Los Átomos . Bailando en plata
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
Concierto Víctor Puri
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL MERCADO
• 20:00 -23:00 Conciertos Parrilla Rock
LMC & DJ Kitos, Ayvan, El Posti y Modelo
Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL PARLAMENTO
• 20:30 Academia de baile Estudio Ferreira Danza
Espacio Danza
PLAZA PRIMERO DE MAYO
Desfile de salida de los toros
Federación de peñas
PLAZA DE TOROS/ENTRADA DE PORTALES
Actuación de charanga «Strapalucio»
Peña Rondalosa
CENTRO DE LA CIUDAD
• 20:30 -22:30 Animación musical con charanga «El Estropicio»
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO
• 21:00 Noches dulces: degustación de crepes y mojitos
Peña la Uva
CHAMIZO PEÑA LA UVA
«Una madre de película»
Una obra de Juan Carlos Rubio
Con Toni Acosta
TEATRO BRETÓN
• 22:00 Concurso de sevillanas
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23:00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales
Pirotecnia Alto Palencia
PARQUE DE LA RIBERA
Discomóvil Dj Javi
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
• 23:30 Ronda Wesyké
Peña Aster
CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES
Orquesta. « Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 00:00 Concierto de «Dos pájaros y un trío»
Tributo a Sabina y Serrat
PASEO DEL ESPOLÓN
Actuación nocturna con «La Pacharanga»
Peña La Uva
CHAMIZO PEÑA LA UVA
Martes, 23 de septiembre
• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO -LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON C/ DOCE LIGERO
• 09:30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 10:30 Degustación solidaria de choricillo a cargo de Vencela
Peña La Uva
ALCAMPO
Visita a residencia de ancianos Albura
Peña La Uva
RESIDENCIA ALBURA
• 11:00
Semana Gastronómica
Festival del pincho moruno
Peña Aster /Federación de peñas
PLAZA DEL MERCADO
Degustación de choricillo y panceta
Peña Logroño /Federación de peñas
JARDINES DEL SAGASTA
Degustación doble de morcilla a la plancha con crema de piquillo y de
sorbete de zurracapote
Consejo de la juventud
LA GOTA DE LECHE
Visita a la Residencia «Albura»
Peña La Uva
RESIDENCIA ALBURA
Actuación matinal
Peña Ron dalosa
CENTRO CIUDAD
Actuación de la charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA LA CAVA
• 11:00 -14:30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 11:30 -13:30 Peque San Mateo
Música infantil, barredora y fiesta de la espuma
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12:00 Visita Centro de Día Gonzalo de Berceo
Peña La Rondalosa
• 12:00 -14:00 Vermut musical con charanga «El Estropicio»
Peña La Rioja
CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES
Degustación huevos fritos con pimientos. Hinchables.
Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo.
PARQUE DE LA COMETA.
• 12:30 -14:15 II concurso de paellas
Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja
PARQUE PICOS DE URBIÓN
• 13:00 Concierto de la Banda de Música de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
Concurso de zurracapote e hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Segunda caparronada
Peña La Unión.
PLAZA SAN AGUSTÍN CON PORTALES
• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17:00 Degustación de café y pastas
Peña Aster
AVENIDA DOCE LIGERO, 41
II Torneo de ajedrez San Mateo
Club de Ajedrez Gambito Riojano
PASEO DEL ESPOLÓN. LA ROSALEDA
• 17:30 Marionetas de Maese Villarejo
PARQUE PICOS DE URBIÓN
Paseillo al coso taurino
Peña Rondalosa
CHAMIZO PEÑA RONDALOSA
• 17:30 -22:00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 18:00 Toros de la Ganadería de Núñez del Cuvillo
Diego Urdiales, Roca Rey y Pablo Aguado
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
Actuación de la charanga «La Brigada»
Peña La Alegría
ZONA INGENIERO DE LA CIERVA Y REPÚBLICA ARGENTINA
Actuación de la charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 18:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 19:00 Mago Iceman: « La magia de tu imaginación »
PLAZUELA ALONSO SALAZAR
• 19:00 -20:00 Degustación de choricillo a la sidra . Hinchables
Asociación Vecinal Lobete
PLAZA DE LAS CHIRIBITAS
Degustación de chorizo y panceta . Hinchables
Asociación Vecinal Parque de los Enamorados
PLAZA DONOSTIA
Degustación de perritos calientes . Hinchables
Asociación Vecinal El Carmen
PLAZA DE LA ALHÓNDIGA
• 19:00 -21:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
PARQUE DE LOS ENAMORADOS. PLAZA DONOSTIA
San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
PARQUE DEL CARMEN. PLAZA ALHÓN DIGA
• 19:00 -22:00 Degustación de pincho moruno . Hinchables y disco móvil
Asociación Vecinal La Cava
PARQUE PICOS DE URBIÓN
• 19:15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 19:30 Actuación de los grupos de baile de la Casa de Andalucía
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 20:00 Concierto. Mariachi imperial . Bailando en plata
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño
PARQUE GALLARZA
• 20:00 -23:00 Conciertos Parrilla Equal
Donna, Blackpanda y Lena Makana
Concejalía de igualdad. Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL PARLAMENTO
• 20:30 Desfile de salida de los toros
Federación de peñas
PLAZA DE TOROS A ENTRADA PORTALES
Academia de baile «Más que danza»
Espacio Danza
PLAZA PRIMERO DE MAYO
Toro mecánico
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
• 21:00 Concierto de la Banda de Música de Logroño . Tributos al Pop Rock
PASEO DEL ESPOLÓN
«Inmaduros»
Una obra de Juan Vera y Daniel Cúparo
Con: Carlos Sobera , Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y
Arianna Aragón.
TEATRO BRETÓN
• 21:30 Karaoke Nuñez And Son
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
Calimochada
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
• 22:00 Orquesta. « Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 22:15 Fuegos con bocata: tortilla de patata
Peña La Alegría
ESQUINA DOCE LIGERO CON CALLE MANZANERA
• 22:30 Bajada a los fuegos con charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
• 23:00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales
Pirotecnia Pibierzo S.L.
PARQUE DE LA RIBERA
Concierto «L os Calis»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23:30 Concierto La Rock -A
Un viaje a la historia del rock and roll
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Actuación nocturna con la charanga «Corco»
Peña La Unión
ATENEO RIOJANO, 10
Concierto «Somos de Barrio»
Peña Logroño
Villegas , 25 (zona peatonal)
• 00:00 Actuación nocturna con la charanga «El Estropicio»
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO
Bingo popular
Peña Logroño
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Miércoles, 27 de septiembre
• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO -LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Encierro simulado toros hinchables
Peña Logroño
LAS HUERTAS - PLAZA DE TOROS (ENCIERRO)
• 09:30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 11:00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación
Logroño Gaita y Tambor
LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA
PAZ, MURO DEL CARMEN, PASEO DEL ESPOLÓN, FRANCISCO MURO DE LA
MATA, BRETÓN DE LOS HERREROS, SIERVAS DE JESÚS, DANIEL TREVIJANO
(EXPOSICIÓN Y DESCANSO), SIERVAS DE JESÚS, BRETÓ N DE LOS
HERREROS, PORTALES, PZA SAN AGUSTÍN, PORTALES, PLAZA MERCADO,
PORTALES, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO
DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO)
Semana Gastronómica
Degustación de confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas
Peña La Rioja/Federación de Peñas
Degustación de brocheta de solomillo sobre queso camerano
y salsa de pimiento
Peña La Uva /Federación de Peñas
PLAZA DEL MERCADO
Degustación de empanada Cántabra
Centro Cánta bro
PLAZA DEL MERCADO
Degustación de sardinas a la plancha
Peña Rondalosa
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA
Degustación de bocadillo al lomo
Peña La Alegría
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA
• 11:00 -14:30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
Actuación charanga «Corco»
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 11:30 Visita de las autoridades
Peña Riojana Los Brincos
CHAMIZO PEÑA RIOJANA LOS BRINCOS
• 11:30 -13:30 Peque San Mateo
Música infantil y taller de manualidades
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12:00 Marionetas de Maese Villarejo
PARQUE SANTA JULIANA
Visita de las autoridades al chamizo
Peña Rondalosa
CHAMIZO PEÑA RONDALOSA
Actuación Ronda «Wesyké»
Peña Aster
BARRIO MADRE DE DIOS
• 12:00 -14:00 Degustación de salchichón a la plancha . Hinchables
Asociación Vecinal Centro
PARQUE GALLARZA
Degustación Zapatilla de jamón. Hinchables.
Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo.
PARQUE DE LA COMETA.
• 12:30
Entrega VI galardón Ángel Jubera
Peña Rondalosa
SEDE PEÑA RONDALOSA
• 13:00 Actuación del Coro de la Casa de Andalucía e hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Visita de las autoridades
Peña La Simpatía
CHAMIZO PEÑA LA SIMPATÍA
• 14:00 Bingo Popular
Peña Rondalosa
CHAMIZO DE LA PEÑA
• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17:00 TICandBOT taller de robótica, IA y programación
Peña Logroño
VILLEGAS , 25
Degustación de café y pastas
Peña Aster
AVD A. DOCE LIGERO, 41
• 17:30 Chocolatada y palomitas
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
• 18:00 Fiesta infantil, concurso de recortes con carretones ,
taller de tatuajes, taller de pintura y bingo infantil ……
Peña La Simpatía
PARQU E DE LA COMETA
Bingo «musical» con «Bárbara Reina de la Pantaloneta»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
IX Concurso de beer pong amenizado por charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Toros de la Ganadería de Garcigrande
Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
Actuación de la charanga «La Brigada»
Peña La Alegría
ZONA MADRE DE DIOS
• 18:00 -20:00 Pinta caras y Discomóvil «Dúo DJ Menphis» (todas las edades )
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 18:30 Magic David Magia
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
• 19:00 -20:00 Degustación de mini hamburguesas . Hinchables
Asociación Vecinal El Arco
ENRIQUE GRANADOS
• 19:00 -21:3 0 Degustación perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y disco móvil
Asociación Vecinal San José
PARQUE SANTA JULIANA
• 19:00 -22:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
EL ARCO. ENRIQUE GRANADOS
• 19:15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 19:30 Bingo popular
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL )
• 20:00 Pisado Popular . Mujeres en el mundo del deporte
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Pincho Zurra amenizado por las charangas de las peñas
Peñas Barrio Madre de Dios
CHAMIZOS PEÑAS LA UNIÓN, LOS BRINCOS, LOGROÑO, ASTER, LA ALEGRÍA
Y LA UVA
• 20:30 Desfile de salida de los toros
Federación de Peñas
PLAZA TOROS A ENTRADA PORTALES
Academia de baile Charo Álvarez
Espacio Danza
PLAZA PRIMERO DE MAYO
• 20:30 - 22:00 Pasacalles Musical
K-boom Percusión
INICIO EN ATENEO RIOJANO, CALLE PORTALES, PLAZA DEL MERCADO,
PORTALES Y , PLAZA SAN AGUSTÍN
• 20:30 -22:30 Actuación de charanga «El Estropicio»
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO
• 20:30 -23:00 Actuación de charanga « Strapalucio»
Peña Rondalosa
CASCO ANTIGUO
• 21:00 Verbena «Jamaica Show»
Ayuntamiento de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
«Inmaduros»
Una obra de Juan Vera y Daniel Cúparo
Con: Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y
Arianna Aragón.
TEATRO BRETÓN
• 22:00 Orquesta. « Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23:00 Concierto «Víctor Puri»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Discomóvil Dj Oliver (Tecno)
Peña Logroño
VILLEGAS ,25 (ZONA PEATONAL)
• 00:00 Verbena «Jamaica Show»
Ayuntamiento de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
Actuación nocturna con «La pacharanga»
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Jueves, 25 de septiembre
• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO -LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON DOCE LIGERO
• 09:30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 11:00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación
Logroño Gaita y Tambor
LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA
PAZ, MURO DE CERVANTES, MURO DEL CARMEN, PASEO DEL ESPOLÓN,
(EXPOSICIÓN Y DESCANSO), SAGASTA, PUENTE DE HIERRO (BAILE),
SAGASTA, PORTALES, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO
BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN,
SENADO (SEDE ESAGICALO).
Semana gastronómica
Degustación de picadillo
Peña Los Brincos /Federación de Peñas
Degustación de lomo con pimientos
Peña La Unión/Federación de Peñas
PLAZA DEL MERCADO
Degustación chorizo a la sidra
Peña Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
Degustación de bocatita de chistorra o de queso del Roncal
Hogar Navarro
PORTALES, 23
Actuación musical con nuestra charanga
Peña Rondalosa
CENTRO DE LOGROÑO
Día del Barrio. Hinchables
Peña La Uva
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Actuación de la charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA AYUNTAMIENTO
• 11:30 Fiesta infantil, encierros simulados «Torofest»
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 11:30 -13:30 Peque San Mateo
Música infantil, tobogán hinchable e hinchable infantil
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 11:30 -14:00 Degustación de pincho solidario, talleres infantiles y bingos solidarios
Cáritas Diocesana de La Rioja
HERRERÍAS -JUAN LOBO
• 11:45 Degustación de paella
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 12:00 Clase de zumba y desayun o saludable con fruta y chocolate.
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
• 12:00 -14:00 Degustación Cho ricillo a la sidra. Hinchables
Asociación de Vecino s de la Carretera de El Cortijo
PARQUE DE LA COMETA
• 12:30 Concierto degustación «Wesyké»
Peña Aster
AVDA. DOCE LIGERO , 41
Visita de las autoridades
Peña La Rioja
CHAMIZO PEÑA LA RIOJA
• 12:30 -14:00 Vermú musical con charanga «El Estropicio»
Peña La Rioja
BARRIO SAN JOSE
• 13:00 Entrega del galardón «Gran ciudadano logroñés»
Peña Aster
AVDA. DOCE LIGERO DE ARTILLERÍA, 41
Degustación de paella
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
Degustación de panceta y choricillo a la plancha . Hinchables y disco móvil
Asociación Ve cinal La Estrella
ALAMEDA -PLAZA SAN PÍO X
XI Concurso de lanzamiento de gavillas
Peña La Rioja
SAN MATÍAS,6
Actuación charanga «La Brigada»
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
Concurso de patatas a la riojana e hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 13:30 Actuación del Charro Mexicano
Peña Logroño
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
• 14:00 Bingo popular
Peña Logroño
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
• 14:30 Comida 50 aniv ersario y degustación de paella
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
• 16:30 Tercer concurso de tiro de alpargata
Peña La Unión
ATENEO RIOJANO, 10
• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17:00 Degustación de café s y pastas
Peña Aster
AVD A. DOCE LIGERO, 41
Segundo torneo mus relámpago
Peña La Unión
ATENEO RIOJANO, 10
Actuación c haranga «Strapalucio»
Peña Rondalosa
CASCO ANTIGUO
• 17:30 Marionetas de Maese Villarejo
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
Actuación charanga « La Brigada»
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
• 18:00 Concurso de recortes con toros «Maestros de la calle»
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
Ronda «Wesyké»
Peña Aster
RECINTO FERIAL
El bola bola de Bárbara con Peña La Alegría y café con pastas
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
Concierto «Los Bokoles» (Hugo y Aldo)
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
Taller crea «Tu traje regional con material reciclad o»
Ven vestido con tu traje regional y llévate un regalo
Asociación de vendimiadores de Logroño
PARQUE GALLARZA
Juego familiar Trivial Pong
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 18:00 -20:30 Al compás de la vida . Programa Municipal Logroño acompaña. Actividad
para los jóvenes de la 3ª edad
Peña La Simpatía
PARQUE DE LA COMETA
• 18:30 Séptima cata urbana «De la vid al paladar» . Música en directo grupo
«SIRENS»
Peña La Uva
PASEO DEL ESPOLÓN
Entrega del pañuelo de honor
Asociación de vendimiadores de Logroño
PARQUE GALLARZA
• 19:00 -20:00 Degustación perritos calientes de pollo y cerdo . Hinchables y espectáculo de magia
Asociación Vecinal Siete Infantes -Las Gaunas
PARQUE SAN ADRIÁN
Pisado de uva
Asociación de vendimiadores de Logroño
PARQUE GALLARZA
• 19:00 -21:00 Presentación libro «Bajo cada felpudo», hinchable, degustación de bollos
preñaos y gran bingo
Asociación de vecinos San Antonio
PARQUE SAN ANTONIO
• 19:00 -22:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
SAN ANTONIO
• 19:15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 19:30 Concierto « Jony y Salva»
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 20:00 Concierto Punk «Ohmnicidas»
Peña Rondalosa
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA
• 20:30 Academia de baile «Algazara»
Espacio Danza
PLAZA PRIMERO DE MAYO
• 21:00 Concierto de la Banda de Música de Logroño . Bailables
PARQUE GALLARZA
Concierto «Puro Relajo»
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
«Asesinato en el Orient E xpress »
Una obra de Aghata Christie
Con: Juanjo Artero, Jaime Vicedo, Helena Font, Ricardo Saiz, Paco Pellicer,
Juanan Lucena, Carmen Higueras, Candela Granell, Mónica Zamora, Estela
Muñoz y Fidel David.
TEATRO BRETÓN
Actuación charanga «La Brigada »
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
• 22:00 Orquesta. « Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Bingo popular
Peña Rondalosa
SEDE PEÑA RONDALOSA
• 22:15 Fuegos con bocata : jamón y queso
Peña La Alegría
DOCE LIGERO CON MANZANERA
• 23:00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales
Pirotecnia Tomás
PARQUE DE LA RIBERA
Concierto «La Piti por rumbas»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23:30 Actuación nocturna con charanga «Tsunami show»
Peña Los Brincos
CHAMIZO PEÑA LOS BRINCOS
Actuación nocturna con charanga « La Brigada »
Peña La Alegría
DESDE EL CHAMIZO PEÑA LA ALEGRÍA HACIA CASCO ANTIGUO
Concierto «Zapato Veloz»
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Viernes, 26 de septiembre
• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO -LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
• 09:30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 10:00 -11:00 Desayuno 131 aniversario
Cocina económica de Logroño
RODRIGUEZ PATERNA , 21
• 10:30 Degustación de huevos fritos con pimientos
Peña Aster
PLAZA DIVERSIDAD
• 11:00 Semana Gastronómica
Degustación de mejillones con fritada riojana
Peña La Simpatía/Federación de Peñas
Degustación de embuchados
Peña Rondalosa/Federación de Peñas
PLAZA DEL MERCADO
Concurso de rana infantil y adulta
Peña La Unión
ATENEO RIOJANO, 10
• 11:30 Degustación de Migas
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
Visita de las autoridades al chamizo
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 11:30 -13:30 Peque San Mateo
Música infantil, barredora y fiesta de la espuma
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12:00 Visita de las autoridades al chamizo
Peña La Uva
CHAMIZO PEÑA LA UVA
Entrega trofeos XLI Maratón de mus
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
• 12:00 -14:00 Actuación musical charanga «El Estropicio»
Peña La Rioja
ZONA SUR Y OESTE
• 12:30 Actuación musical charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA DOCE LIGERO
• 13:00 Visita de las autoridades al chamizo de la Peña Logroño.
XXXVII Edición de la entrega de las Llaves de Oro.
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
Hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 13:30 Visita de calesas
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 15:00 Comida de hermandad
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
• 17:00 Degustación café y pastas
Peña Aster
AVDA. DOCE LIGERO, 41
Fiesta infantil «Todo a lo grande» con «Maderactiva»
Peña Rondalosa
PLAZA DEL MERCADO
• 17:30 Marionetas de Maese Villarejo
PLAZA FUERTEGOLLANO (VAREA)
• 18:00 Bolsín Taurino Ciudad de Logroño
Suelta de reses de Toropasión para Aarón Navas y Javier Fernández Fino
PLAZA DE TOROS
Séptimo concurso de lanzamiento de boina
Peña Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
Actuación de la charanga «La Brigada»
Peña La Alegría
CENTRO DE LA CIUDAD
Actuación musical charanga «La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 18:30 -20:00 Actuación musical charanga «El Estropicio»
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO
• 19:00 Festival de jotas
Escuela de jotas de La Rioja
PASEO DEL ESPOLÓN
• 19:00 -20:00 Degustación chorizo a la sidra
Asociación Vecinal Centro Histórico
PORTALES CON JUAN LOBO
• 20:00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación
Logroño Gaita y Tambor
PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, TRICIO, PASEO DAX, OBISPO BUSTAMANTE,
AVENIDA NAVARRA, LOS YERROS, SENADO (SEDE ESAGICALO)
• 21:00 «Pijama para seis »
Una obra de Marc Camoletti
Con: Gabino Diego, Jesús Cisneros, Isabel Gaudí, Amaia Vargas y Sabrina
Praga
TEATRO BRETÓN
Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 21:30 Desfile fin de fiestas
Federación de Peñas
PARKING DE LA MURALLA DEL REVELLÍN
• 22:00 Quema de la Cuba
Federación de Peñas, Gigantes y Cabezudos
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Orquesta. «Maialen y Patxi»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23:00 Concierto «Joni y Salva»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
ACTOS POST FIESTAS SAN MATEO 2025
Sábado, 27 de septiembre
• 11:00 XV Exaltación de chuletillas asadas
Federación de Peñas
AVDA. DE COLÓN (SOLIDARIDAD -DUQUESA DE LA VICTORIA)
• 11:00 -19:00 II Torneo de Petanca Inclusivo
Federación Riojana de Deportes con Discapacidad Intelectual (FERDIS)
PARQUE DE LA RIBERA (Pistas de Petanca)
• 12:00 Asado popular de ternera ecológica al espetón
(A beneficio de la Cocina económica)
Consejo de la producción agraria ecológica de La Rioja – CPAER y
Gobierno de La Rioja
PLAZA DE LA DIVERSIDAD
• 12:00 -00:00 Festival Calle Salsa 2025
PLAZA PRIMERO DE MAYO
• 13:00 Hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 17:30 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Final t orneo de Pelota de San Mateo 2025 y Desafíos Urzante
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 18:00 Bingo «bola bola» con «Bárbara Reina de la Pantaloneta»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 18:15 Desfile Festival Nacional Grupo Folklórico Contradanza
Grupo Folklórico Contradanza
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO AL ESPOLÓN
• 19:00 Festival Nacional Grupo Folklórico Contradanza
Grupo Folklórico Contradanza
CONCHA DEL ESPOLÓN
• 19:00 -21:3 0 Degustación de perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y
espectáculo de magia
Asociación Vecinal Varea
PLAZA DEL CERRADO
• 22:00 Disco móvil La Tentación
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23:30 Concierto grupo flamenco «Alboreá»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 01:00 Disco móvil «La Tentación»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Domingo, 28 de septiembre
• 10:30 -23:00 San Mateo Intercultural. Diversidad y convivencia
Degustaciones, actuaciones de música y danza, talleres de henna,
trenzas, muñecas, instrumentos musicales, cuentacuentos…
Asociaciones de diversidad cultural de la ciudad. Red intercultural de
Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
• 11:00 Misa Solemne
Peña Aster
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA
• 11:30 XLIV Festival de Jotas
Peña Rondalosa
AUDITORIO MUNICIPAL DE LOGROÑO
• 12:00 Ofrenda floral a Nuestra Sra. Virgen de Valvanera
Peña Aster
CIUDAD DE VITORIA
• 13:00 -15:00 Pasacalles San Mateo in memoriam José Antonio Moreno
Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja
PLAZA DEL MERCADO
Otros eventos
EVENTOS DEPORTIVOS
Torneo de pelota de la vendimia
• Del 22 al 25 de septiembre
FRONTON DEL REVELLÍN
ARTESAR . Mercado Artesanía San Mateo 2024. Asociación de Artesanos de La Rioja.
Días: del 20 al 26 de septiembre
Horario: de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00
Glorieta del Doctor Zubía. Pared del Instituto Sagasta
FERIA DE VIANDAS Y ARTESANIA. Ripres Eventos S.L.
• Del 16 de septiembre al 1 de octubre .
Horario de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 22:00
Casetas en Parque Gallarza
FERIA DE ARTESANÍA Y COMPLEMENTOS.
Asociación Portales vendedores Navidad
• Del 19 al 28 de septiembre. Horario: de 11:00 -14:30 y de 17:00 -22:00 Calle La Merced
PUESTO DE VENTA A.R.P.A. AUTISMO.
• Del 22 al 26 de septiembre
Portales esquina con Juan Lobo
• 1º ENCUENTRO NACIONAL DE CITROËN 2 CV
• Del 27 al 28 de septiembre
Salida Plaza del Ayuntamiento
CHAMIZOS DE LAS PEÑAS
Peña La Unión
Ateneo Riojano,10
Peña Riojana Los Brincos
Ateneo Riojano, 25
Peña La Simpatía
Beratúa, 24
Peña Logroño
Villegas, 35
Peña Aster
Avenida Doce Ligero de Artillería, 41
Peña La Alegría
Manzanera 9, bajo 3
Peña Rondalosa
Carnicerías 14 -16
Peña La Rioja
San Matías, 6
Peña La Uva Riojana
Avda. Doce Ligero, 29
VENTA AMBULANTE
PASEO DE LAS NORIAS
• Del 19 al 27 de septiembre
VISITAS GUIADAS POR LA CIUDAD DE LOGROÑO
Viernes a las 18:00 horas
Sábados a las 12:00 y 18:00 horas
Domingos a las 12:00 horas
Información y salidas: Oficina de Turismo. Portales, 50
CENTRO DE LA CULTURA DEL RIOJA - CCR (MERCADERES,9)
Exposición Ágora «Instalaciones de juego »
Exposición fotográfica «La familia del vino »
Exposición temporal VIVANCO CULTURA «El mundo del vino a través de las colecciones gráficas y
audiovisuales».
De lunes a domingo: 9:00 -21:00 horas
ESPACIO LAGARES Y CALADO DE SAN GREGORIO
Exposición «Camino del Vino»
C/ RUAVIEJA Nº18 -20 Y RUAVIEJA Nº 29
Horario:
De lunes a domingo: 10:00 -14:00 / 16:00 -20:00
VISITAS AL CUBO DEL REVELLÍN:
Exposición permanente «V Centenario del Sitio de Logroño»
ONCE DE JUNIO, 6
Horario:
Martes : De 10:00 a 13:00 horas
Miércoles a sábado : De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
Domingos: De 10:00 a 14:00 horas
SALA NEGRA
• Día 22 de septiembre
• 21:00 h. Divorciarse a los 40
• Día 23 de septiembre
• 21:00 h. Cabaret en vivo
• Día 24 de septiembre
• 21:00 h. Mr Guanderful
SALA FUNDICIÓN
• Día 19 de septiembre
• 22:30 h. Leihotikan + Banda invitada
• Día 21 de septiembre
• 21:00 h. Manolo kabezabolo y los k e te revientan el bolo + Eskarallas
• Día 22 de septiembre
• 21:30 h. Malauva
• Día 25 de septiembre
Noche Urbana 2 - Hip-Hop festival
• Día 25 de septiembre
Armenian - Tributo a System of a down
SEDE ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA TAURINA EL QUITE
Abierta al público al finalizar los festejos taurinos
C/ Rúa Vieja 37 -bajo
CARPAS
Casa de Andalucía.
PARKING DEL REVELLÍN
RECINTO FERIAL DE LAS NORIAS
Desde el día 20 al 29 de Septiembre.
El día 29 se realizará el día del niño a precios reducidos.
El día 25 de septiembre se realizará el día inclusivo para las personas con autismo u otras
discapacidades. Feria sin ruido.
CIRCO HOLIDAY
Del día 8 al 28 de septiembre
EXPOSICIONES
Sala 'Amós Salvador' (Once de Junio, 4)
«Crear sin prisa». Premio Cervezas Alhambra de arte emergente. Organiza: Cultural Rioja.
• Del 26 de junio al 28 de septiembre.
De martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21.00 horas.
Sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño (Avenida de la Paz, 11)
Exposición «Re -poso. Vino y toros» de Raquel de la Iglesia y XXIII Certamen Internacional de pintura taurina Peña El Quite
• Del 17 de septiembre al 12 de octubre
De martes a viernes: 17:30 a 20:30. Sábados, domingos y festivos: 12:00 a 14:00 y d e 17:30 a 20:30
Lunes cerrado. Día 20 septiembre por la mañana cerrado.
Sala de exposiciones Biblioteca Municipal Rafael Azcona (Alcalde Emilio Francés . 34)
Exposición «La bebeteca ilustrada» de Beatriz Tormo
• Del 2 de junio al 30 de septiembre.
De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Exposición «Coser y cantar»
• Del 4 de junio al 30 de septiembre.
De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas .
Casa de las Ciencias (C/ del Ebro, 1)
Exposiciones:
«LEONARDO DA VINCI y El Códex de los Cuentos.»
Fecha: hasta el 28 de septiembre de 2025
Lugar: Casa de las Ciencias, Salas 1 y 2
Horario: de martes a viernes de 9.30 -14 y de 17 -20 h
Sábados, domingos y festivos: 10.30 -14 y de 16.30 -20.30
Lunes: cerrado
«Ahab y la ballena blanca. Manuel Marsol »
Fecha: del 18 de septiembre hasta el 1 de febrero de 2026
Lugar: Casa de las Ciencias, Salas 3 y 4
Horario: de martes a viernes de 9.30 -14 y de 17 -20 h
Sábados, domingos y festivos: 10.30 -14 y de 16.30 -20.30
Lunes: cerrado
Talleres
• 27 de septiembre de 2025, a las 12h
Juego «El Códex de Leonardo» de 9 -12 años con inscripción.
La inscripción se realiza en casadelasciencias@ logrono.es, el día 26 de septiembre de 2025 a partir de las 9.30h.
Visitas comentadas
• 28 de septiembre de 2025, a las 12h
Visita comentada LEONARDO DA VINCI Y El Códex de los Cuentos
Sin inscripción y para todos los públicos.
Centro Fundación Caja Rioja La Merced
Exposición «La abstracción volumétrica . Una retrospectiva de Jesús Carasa»
• Del 1 de septiembre al 17 de octubre
Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía
Exposición «Máscara» del colectivo « El hombre que fue jueves»
• Del 1 de septiembre al 20 de septiembre. DIMIA RIOJANA
