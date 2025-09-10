LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Programa completo de San Mateo

Estos son todos los conciertos, eventos, actividades, degustaciones y actos de las fiestas de Logroño

La Rioja

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:27

Consulta por días y horas el programa de las fiestas de San Mateo que se celebrarán del 20 al 26 de septiembre en Logroño y los de los días previos y posteriores.

68 FIESTA DE LA VEN68 FIESTA DE LA VENDIMIA RIOJANA

ACTOS PREVIOS

Domingo, 14 de septiembre

• 09:00 -15:00 Encuentro de encajeras

Asociación 7 Infantes de Lara -Las Gaunas

POLIDEPORTIVO DEL CEIP 7 INFANTES DE LARA

• 10:00-14:00 56º Concurso Agrícola de La Rioja

Fundación Caja Rioja , Ayuntamiento de Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

• 11:00 -13:00 III concurso de cata por cuadrillas San Mateo

Cofradía del vino de Rioja

PASEO DEL ESPOLÓN

• 12:00 Tu primer pañuelo

Peña Aster

PASEO DEL ESPOLÓN

Martes, 16 de septiembre

• 19:00 Proclamación Vendimiadores 2025

CONCHA DEL ESPOLÓN

Miércoles, 17 de septiembre

• 20:30 Inauguración chamizo

Club Taurino Logroñés

DOCE LIGERO, 20

Jueves, 18 de septiembre

• 19:00 Pregón a cargo de D. Francis Paniego

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 20:00 Pregón del Club Taurino 2025 a cargo de D. Fabio Jiménez y presentación

Trofeo mejor lidia 2025 Ciudad de Logroño

Club Taurino Logroñés

AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO

Primera gala de entrega de premios Josette Cordier

Cofradía del vino de Rioja

SALA ESPACIO LAGARES

Viernes, 19 de septiembre

• 19:00 Imposición de pañuelos a representantes de diferentes colectivos de la ciudad

SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

• 19:00 -22:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

SAN JOSÉ, PARQUE SANTA JULIANA

• 19:00 -23:00 Feria de la cerveza artesana solidaria

Asociación vecinal San José

PARQUE SANTA JULIANA

• 20:00 Inauguración de la Fuente del Vino

Grupo folklórico Aires de La Rioja

C/VARA DE REY-GRAN VÍA

Concierto. Guillermo y Sara . Bailando en plata

Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño

PARQUE GALLARZA

• 20:30 I cata de vinos jóvenes «Taurino de Rioja y oro»

Club Taurino Logroñés

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

Gala Miss y Mister 2025

Federación de Peñas

PASEO DEL ESPOLÓN

• 21:00

Inauguración de la Caseta Y Proclamación de Reinas y Damas de Honor

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Previa torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

FIESTAS DE SAN MATEO

Sábado, 20 de septiembre

• 11:00 Degustación de bocatita de lomo con cebolla caramelizada

Casa de la Comunidad Valenciana

PLAZA SAN AGUSTÍN

• 12:00 Disparo del Cohete anunciador de las fiestas

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

DJ Carmen de la Fuente

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12:30 Actuación de la charanga «Strapalucio»

Peña Rondalosa

ZONA AYUNTAMIENTO Y NUEVA CIUDAD

Actuación de la charanga «La Brigada»

Peña La Alegría

CASCO ANTIGUO

• 12:30 -14:00 Actuación de la charanga «El Estropicio »

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y ESTE

• 13:00 Actuación de la charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA PÉREZ GALDÓS -CHILE

• 13:00 -16:00 La Morrete Party: El vermú del Morrete After Cohete ,

Con DJs y mucha diversidad

Gylda LGTBI Q+

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

• 16:00 -19:00 La Morrete Party: ¿Quién dijo fiesta con semejante fiesta?

• Con 2mari DJs, Ripley & 3PO

Gylda LGTBIQ+

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con karaoke y juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17:00 Espectáculo Bambino open Air

Ayuntamiento de Logroño

PLAZUELA ALONSO SALAZAR

Actuación de la charanga «La Brigada»

Peña La Alegría

RECINTO FERIAL

• 17:00 – 20:00 Taller de juegos de mesa, profundidades del Mar

Asociación Ñ_GAMES

C/ LUISA MARÍN LACALLE

• 17:30

Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Previa torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 18:00 Inauguración de la XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

Ronda Wesyké

Peña Aster

CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES

Actuación de la charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 18:30 XIII Festival Folclórico Internacional de la Vendimia «Nieves Sáinz de Aja»

Grupo de Danzas de Villalbilla (Burgos)

Grupo de Danzas de Zafra (Badajoz)

Grupo de Danzas de Logroño (anfitrión)

PASEO DEL ESPOLÓN

Degustación de preñaos

Peña Aster - #Asterjuventud

PLAZA SAN AGUSTÍN

• 19:00 Festival folclórico

Federación de casas regionales

GLORIETA DOCTOR ZUBÍA

• 4º Bingo musical

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

Ronda Vespertina

Peña Rondalosa

CHAMIZO PEÑA RONDALOSA

• 19:00 -20:30 La Morrete Party: Una fiesta Bárbara

Con Oh Mammy Devil e Iva Gina K

Gylda LGTBIQ+

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

• 19:00 -23:00 Conciertos Parrilla Rock

DJ Sebastián Reyes, DJ Sofarsogood, DJ Jupiter, Gianni & Chris y Kurlzz (la chica)

Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL PARLAMENTO

• 20:00 Actuación de la banda «Harmonie La Nèhe» de Dax

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA PRIMERO DE MAYO

Concierto. Orquesta SON&DO . Bailando en plata

Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño

PARQUE GALLARZA

Entrega del Galardón Simpático del Año

Peña La Simpatía

BERATÚA, 24

• 20:30 Vendimia Classic Fiesta Ochentera con Edu Naranjo

PASEO DEL ESPOLÓN

Disco móvil «La Tentación»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Degustación de croqueta de jamón

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

Concierto con la Charanga «Tsunami Show»

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

• 20:30 -22:00 La Morrete Party: El apoteósico final con DJ

Gylda LGTBIQ+

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

• 23:00 Disco móvil «De fiesta en fiesta» con Omar Echaure

Peña Simpatía

PARQUE DE LA COMETA

• 23:30 Vendimia los 40 San Mateo con Dani Moreno, El Gallo

PASEO DEL ESPOLÓN

Concierto de «Makoki, el Can y su grupo Vela»

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 00:00 Nos vamos de marcha con nuestra c haranga Strapalucio

Peña Rondalosa

CASCO ANTIGUO

Domingo, 21 de septiembre (San Mateo)

• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO -CALLE LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

• 09:30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 10:30 Degustación de pinchos morunos

Peña Aster

PLAZA SAN AGUSTÍN

• 10:40 Llamada a Concejo

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

• 10:45 IX Degustación de torreznos

Peña Logroño

ONCE DE JUNIO (GOTA DE LECHE)

• 11:00 Misa solemne de San Mateo

CONCATEDRAL SANTA MARÍA DE LA REDONDA

Degustación bocatita de jamón D.O. Teruel con tomate

Casa de Aragón

ONCE DE JUNIO ESQUINA SALA AMÓS SALVADOR

Degustación de choricillo

Peña La Unión

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Degustación de huevos revueltos con pimientos

Peña La Simpatía

PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA, 7

Degustación de salchichón a la plancha

Peña Los Brincos

GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

Semana gastronómica

XLIII Certamen de la chuleta al sarmiento

Colaboración de Bárbara Reina de la Pantaloneta

Peña La Alegría

PLAZA DEL MERCADO

Primer premio reconocimiento de La Alegría

Peña La Alegría

PLAZA DEL MERCADO

Actuación de la charanga «La brigada»

Peña La Alegría

PLAZA DEL MERCADO

Degustación de zapatilla

Peña La Uva

PASEO DEL ESPOLÓN

VI Degustación de brocheta de langostinos

Peña Logroño

BRETON DE LOS HERREROS (ANTIGUOS JUZGADOS)

• 11:00 -14:30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 11:30 -14:00 Degustación de zapatilla de jamón

Asociación Vecinal Centro Histórico

PLAZA DE LA POLICÍA

• 12:00 Actuación de la banda «Harmonie La Nèhe» de Dax

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

Pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera

PASEO DEL ESPOLÓN

Concurso infantil de dibujo

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 12:30 -14:00 Vermut concierto charanga «El e Estropicio»

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 13:00 Degustación de paella, hinchables y disco móvil

Asociación vecinal La Estrella

PLAZA DE LA ESTRELLA

Vermut con Rondalosa

Peña Rondalosa

PASEO DEL ESPOLÓN

Venenciador de manzanilla, cortador de jamón e hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 13:00 -15:00 Pasacalles de San Mateo 2025 in memoriam de José Antonio Moreno

Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja

CALLES PEATONALES: PLAZA SAN BARTOLOMÉ, PORTALES, PLAZA DEL

MERCADO, CAPITÁN GALLARZA, BRETÓN DE LOS HERREROS, SAN

AGUSTÍN

• 13:00 -16:00 Degustación de caldereta riojana vegetal

Asociación Defensa Animal de La Rioja

PLAZA DEL MERCADO

• 16:30 -19:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17:00 Degustación de café y pastas

Peña Aster

AVDA . DOCE LIGERO, 41

• 17:30

Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

Paseillo al coso taurino

Peña Rondalosa

CHAMIZO PEÑA RONDALOSA

• 17:30 -22:00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 18:00 Marionetas de Maese Villarejo

ESTAMBRERA (CASCAJOS)

Toros de la Ganadería de Fuente Ymbro

Diego San Román, Fabio Jim énez y Aarón Palacio

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 19:00 -21:00 Degustación de pincho moruno, hinchable s y disco móvil

Asociación Vecinal El Campillo

EMILIA PARDO BAZÁN

• 19:00 -22:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

FUECLAYA, AVENIDA DE BURGOS 110

Degustación de bollos preñaos, hinchables

Asociación Vecinal Fueclaya

FUECLAYA, AVENIDA DE BURGOS 110

• 19:00 -23:00 Conciertos Parrilla Rock

Fabio Laseca, Nuevos Mundos, Mil C órdobas , Kontrol Mental y Dork

Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL PARLAMENTO

• 20:15 Desfile de Carrozas

DOCE LIGERO ESQUINA CON AVDA. DE LA PAZ , MURO DE CERVANTES,

MURO DEL CARMEN, VARA DE REY, AVDA. SOLIDARIDAD

• 20:30 Desfile de salida de los toros

Federación de Peñas

LA PLAZA DE TOROS A ENTRADA PORTALES

• 21:00 Concierto de órgano en memoria de Jesús Amurrio

Paolo Oreni

CONCATEDRAL DE LA REDONDA

«Una madre de película»

Una obra de Juan Carlos Rubio

Con Toni Acosta

TEATRO BRETÓN

• 21:15 Concierto Dollar Selmouni

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 22:00 Concierto Mikel Izal

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Orquesta. «Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23:00 Concierto. « Válgame el son »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Lunes, 22 de septiembre

• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO -LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

• 09:30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 10:00 -14:00 Animación musical con charanga «El Estropicio»

Peña La Rioja

PLAZA DE TOROS Y ZONA OESTE

• 10:00 -17:00 XV Concurso de calderetas riojanas

Patrocinado por Esmaltaciones La Estrella S.C.L., Bodegas Altanza y Zoco

Zona Oeste Comercial

C/GONZALO DE BERCEO

• 11:00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación

Logroño Gaita y Tambor

LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA

PAZ, PORTALES, PLAZA MERCADO, PORTALES, PZA MERCADO,

MERCADERES, MARQUÉS DE SAN NICOLAS, PZA PARLAMENTO, ONCE DE

JUNIO, PZA DIVERSIDAD (EXPOSICIÓN Y DESCANSO), PORTALES, PZA

MERCA DO, PORTALES, PZA AMÓS SALVADOR, LOS YERROS, AV. DE

NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA

CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO)

De Pinchos y de vinos

Federación de peñas

PASEO DEL ESPOLÓN

Degustación de bocatita de chistorra o de queso del Roncal

Hogar Navarro. Federación de Casas Regionales

PORTALES, 23

Degustación de brocheta de sepia con alioli

Peña La Simpatía

PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA, 7

Actuación de la charanga «Strapalucio»

Peña Rondalosa

ZONA OESTE

• 11:00 -14:30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 11:30 -13:30 Peque San Mateo

Música infantil, tobogán hinchable e hinchable infantil

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12:00 Marionetas de Maese Villarejo

PLAZA RAFAEL OJEDA (YAGÜE)

Degustación de caldo de marisco

Centro Cántabro

LABRADORES, 15 (ESQUINA CENTRO CÁNTABRO)

Degustación de bocatita de melva con pimientos del piquillo.

Federación de Casas Regionales. Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 12:00 -14:00 Degustación salchichón a la plancha. Hinchables.

Asociación Vecinal Valdegastea

GRECIA (JUNTO CANCHA BALONCESTO )

• 12:30 Actuación de la charanga «La Brigada»

Peña La Alegría

SAN JUAN

Actuación de la charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 13:00 Degustación de migas Extremeñas y muestra de productos Extremeños

Hogar Extremeño

CALLE CIGÜEÑA, 32

Hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17:00 Degustación de café y pastas

Peña Aster

AVENIDA DOCE LIGERO, 41

• 17:30 Paseillo al coso taurino

Peña Rondalosa

CHAMIZO PEÑA RONDALOSA

• 17:30 -22:00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 18:00 Toros de la Ganadería de Capea, C - Lorenzo, San Pelayo

Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

Bingo «bola bola» con « Bárbara Reina de la Pantaloneta »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Actuación de la charanga «La Brigada»

Peña La Alegría

ZONA PÉREZ GALDÓS Y MARÍA TERESA GIL DE GÁRATE

Actuación de la charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA AYUNTAMIENTO

• 18:00 -20:3 0 Degustación de mini hamburguesas. Hinchables

Asociación Vecinal Cascajos

PARQUE ROSALÍA DE CASTRO

• 19:15

Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 19:30 -21:30 Degustación de preñaos . Hinchables

Asociación Vecinal Los Lirios

PARQUE LOS LIRIOS

• 19:30 -22:30 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

LOS LIRIOS, PARQUE DE LOS LIRIOS

• 20:00 Concierto de Los Átomos . Bailando en plata

Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

Concierto Víctor Puri

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL MERCADO

• 20:00 -23:00 Conciertos Parrilla Rock

LMC & DJ Kitos, Ayvan, El Posti y Modelo

Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL PARLAMENTO

• 20:30 Academia de baile Estudio Ferreira Danza

Espacio Danza

PLAZA PRIMERO DE MAYO

Desfile de salida de los toros

Federación de peñas

PLAZA DE TOROS/ENTRADA DE PORTALES

Actuación de charanga «Strapalucio»

Peña Rondalosa

CENTRO DE LA CIUDAD

• 20:30 -22:30 Animación musical con charanga «El Estropicio»

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO

• 21:00 Noches dulces: degustación de crepes y mojitos

Peña la Uva

CHAMIZO PEÑA LA UVA

«Una madre de película»

Una obra de Juan Carlos Rubio

Con Toni Acosta

TEATRO BRETÓN

• 22:00 Concurso de sevillanas

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23:00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales

Pirotecnia Alto Palencia

PARQUE DE LA RIBERA

Discomóvil Dj Javi

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

• 23:30 Ronda Wesyké

Peña Aster

CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES

Orquesta. « Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 00:00 Concierto de «Dos pájaros y un trío»

Tributo a Sabina y Serrat

PASEO DEL ESPOLÓN

Actuación nocturna con «La Pacharanga»

Peña La Uva

CHAMIZO PEÑA LA UVA

Martes, 23 de septiembre

• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO -LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON C/ DOCE LIGERO

• 09:30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 10:30 Degustación solidaria de choricillo a cargo de Vencela

Peña La Uva

ALCAMPO

Visita a residencia de ancianos Albura

Peña La Uva

RESIDENCIA ALBURA

• 11:00

Semana Gastronómica

Festival del pincho moruno

Peña Aster /Federación de peñas

PLAZA DEL MERCADO

Degustación de choricillo y panceta

Peña Logroño /Federación de peñas

JARDINES DEL SAGASTA

Degustación doble de morcilla a la plancha con crema de piquillo y de

sorbete de zurracapote

Consejo de la juventud

LA GOTA DE LECHE

Visita a la Residencia «Albura»

Peña La Uva

RESIDENCIA ALBURA

Actuación matinal

Peña Ron dalosa

CENTRO CIUDAD

Actuación de la charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA LA CAVA

• 11:00 -14:30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 11:30 -13:30 Peque San Mateo

Música infantil, barredora y fiesta de la espuma

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12:00 Visita Centro de Día Gonzalo de Berceo

Peña La Rondalosa

• 12:00 -14:00 Vermut musical con charanga «El Estropicio»

Peña La Rioja

CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES

Degustación huevos fritos con pimientos. Hinchables.

Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo.

PARQUE DE LA COMETA.

• 12:30 -14:15 II concurso de paellas

Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja

PARQUE PICOS DE URBIÓN

• 13:00 Concierto de la Banda de Música de Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

Concurso de zurracapote e hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Segunda caparronada

Peña La Unión.

PLAZA SAN AGUSTÍN CON PORTALES

• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17:00 Degustación de café y pastas

Peña Aster

AVENIDA DOCE LIGERO, 41

II Torneo de ajedrez San Mateo

Club de Ajedrez Gambito Riojano

PASEO DEL ESPOLÓN. LA ROSALEDA

• 17:30 Marionetas de Maese Villarejo

PARQUE PICOS DE URBIÓN

Paseillo al coso taurino

Peña Rondalosa

CHAMIZO PEÑA RONDALOSA

• 17:30 -22:00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 18:00 Toros de la Ganadería de Núñez del Cuvillo

Diego Urdiales, Roca Rey y Pablo Aguado

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

Actuación de la charanga «La Brigada»

Peña La Alegría

ZONA INGENIERO DE LA CIERVA Y REPÚBLICA ARGENTINA

Actuación de la charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 18:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 19:00 Mago Iceman: « La magia de tu imaginación »

PLAZUELA ALONSO SALAZAR

• 19:00 -20:00 Degustación de choricillo a la sidra . Hinchables

Asociación Vecinal Lobete

PLAZA DE LAS CHIRIBITAS

Degustación de chorizo y panceta . Hinchables

Asociación Vecinal Parque de los Enamorados

PLAZA DONOSTIA

Degustación de perritos calientes . Hinchables

Asociación Vecinal El Carmen

PLAZA DE LA ALHÓNDIGA

• 19:00 -21:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

PARQUE DE LOS ENAMORADOS. PLAZA DONOSTIA

San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

PARQUE DEL CARMEN. PLAZA ALHÓN DIGA

• 19:00 -22:00 Degustación de pincho moruno . Hinchables y disco móvil

Asociación Vecinal La Cava

PARQUE PICOS DE URBIÓN

• 19:15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 19:30 Actuación de los grupos de baile de la Casa de Andalucía

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 20:00 Concierto. Mariachi imperial . Bailando en plata

Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño

PARQUE GALLARZA

• 20:00 -23:00 Conciertos Parrilla Equal

Donna, Blackpanda y Lena Makana

Concejalía de igualdad. Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL PARLAMENTO

• 20:30 Desfile de salida de los toros

Federación de peñas

PLAZA DE TOROS A ENTRADA PORTALES

Academia de baile «Más que danza»

Espacio Danza

PLAZA PRIMERO DE MAYO

Toro mecánico

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

• 21:00 Concierto de la Banda de Música de Logroño . Tributos al Pop Rock

PASEO DEL ESPOLÓN

«Inmaduros»

Una obra de Juan Vera y Daniel Cúparo

Con: Carlos Sobera , Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y

Arianna Aragón.

TEATRO BRETÓN

• 21:30 Karaoke Nuñez And Son

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

Calimochada

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

• 22:00 Orquesta. « Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 22:15 Fuegos con bocata: tortilla de patata

Peña La Alegría

ESQUINA DOCE LIGERO CON CALLE MANZANERA

• 22:30 Bajada a los fuegos con charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

• 23:00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales

Pirotecnia Pibierzo S.L.

PARQUE DE LA RIBERA

Concierto «L os Calis»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23:30 Concierto La Rock -A

Un viaje a la historia del rock and roll

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Actuación nocturna con la charanga «Corco»

Peña La Unión

ATENEO RIOJANO, 10

Concierto «Somos de Barrio»

Peña Logroño

Villegas , 25 (zona peatonal)

• 00:00 Actuación nocturna con la charanga «El Estropicio»

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO

Bingo popular

Peña Logroño

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Miércoles, 27 de septiembre

• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO -LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Encierro simulado toros hinchables

Peña Logroño

LAS HUERTAS - PLAZA DE TOROS (ENCIERRO)

• 09:30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 11:00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación

Logroño Gaita y Tambor

LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA

PAZ, MURO DEL CARMEN, PASEO DEL ESPOLÓN, FRANCISCO MURO DE LA

MATA, BRETÓN DE LOS HERREROS, SIERVAS DE JESÚS, DANIEL TREVIJANO

(EXPOSICIÓN Y DESCANSO), SIERVAS DE JESÚS, BRETÓ N DE LOS

HERREROS, PORTALES, PZA SAN AGUSTÍN, PORTALES, PLAZA MERCADO,

PORTALES, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO

DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO)

Semana Gastronómica

Degustación de confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas

Peña La Rioja/Federación de Peñas

Degustación de brocheta de solomillo sobre queso camerano

y salsa de pimiento

Peña La Uva /Federación de Peñas

PLAZA DEL MERCADO

Degustación de empanada Cántabra

Centro Cánta bro

PLAZA DEL MERCADO

Degustación de sardinas a la plancha

Peña Rondalosa

PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA

Degustación de bocadillo al lomo

Peña La Alegría

GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

• 11:00 -14:30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

Actuación charanga «Corco»

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 11:30 Visita de las autoridades

Peña Riojana Los Brincos

CHAMIZO PEÑA RIOJANA LOS BRINCOS

• 11:30 -13:30 Peque San Mateo

Música infantil y taller de manualidades

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12:00 Marionetas de Maese Villarejo

PARQUE SANTA JULIANA

Visita de las autoridades al chamizo

Peña Rondalosa

CHAMIZO PEÑA RONDALOSA

Actuación Ronda «Wesyké»

Peña Aster

BARRIO MADRE DE DIOS

• 12:00 -14:00 Degustación de salchichón a la plancha . Hinchables

Asociación Vecinal Centro

PARQUE GALLARZA

Degustación Zapatilla de jamón. Hinchables.

Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo.

PARQUE DE LA COMETA.

• 12:30

Entrega VI galardón Ángel Jubera

Peña Rondalosa

SEDE PEÑA RONDALOSA

• 13:00 Actuación del Coro de la Casa de Andalucía e hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Visita de las autoridades

Peña La Simpatía

CHAMIZO PEÑA LA SIMPATÍA

• 14:00 Bingo Popular

Peña Rondalosa

CHAMIZO DE LA PEÑA

• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17:00 TICandBOT taller de robótica, IA y programación

Peña Logroño

VILLEGAS , 25

Degustación de café y pastas

Peña Aster

AVD A. DOCE LIGERO, 41

• 17:30 Chocolatada y palomitas

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

• 18:00 Fiesta infantil, concurso de recortes con carretones ,

taller de tatuajes, taller de pintura y bingo infantil ……

Peña La Simpatía

PARQU E DE LA COMETA

Bingo «musical» con «Bárbara Reina de la Pantaloneta»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

IX Concurso de beer pong amenizado por charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Toros de la Ganadería de Garcigrande

Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

Actuación de la charanga «La Brigada»

Peña La Alegría

ZONA MADRE DE DIOS

• 18:00 -20:00 Pinta caras y Discomóvil «Dúo DJ Menphis» (todas las edades )

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 18:30 Magic David Magia

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

• 19:00 -20:00 Degustación de mini hamburguesas . Hinchables

Asociación Vecinal El Arco

ENRIQUE GRANADOS

• 19:00 -21:3 0 Degustación perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y disco móvil

Asociación Vecinal San José

PARQUE SANTA JULIANA

• 19:00 -22:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

EL ARCO. ENRIQUE GRANADOS

• 19:15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 19:30 Bingo popular

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL )

• 20:00 Pisado Popular . Mujeres en el mundo del deporte

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Pincho Zurra amenizado por las charangas de las peñas

Peñas Barrio Madre de Dios

CHAMIZOS PEÑAS LA UNIÓN, LOS BRINCOS, LOGROÑO, ASTER, LA ALEGRÍA

Y LA UVA

• 20:30 Desfile de salida de los toros

Federación de Peñas

PLAZA TOROS A ENTRADA PORTALES

Academia de baile Charo Álvarez

Espacio Danza

PLAZA PRIMERO DE MAYO

• 20:30 - 22:00 Pasacalles Musical

K-boom Percusión

INICIO EN ATENEO RIOJANO, CALLE PORTALES, PLAZA DEL MERCADO,

PORTALES Y , PLAZA SAN AGUSTÍN

• 20:30 -22:30 Actuación de charanga «El Estropicio»

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO

• 20:30 -23:00 Actuación de charanga « Strapalucio»

Peña Rondalosa

CASCO ANTIGUO

• 21:00 Verbena «Jamaica Show»

Ayuntamiento de Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

«Inmaduros»

Una obra de Juan Vera y Daniel Cúparo

Con: Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y

Arianna Aragón.

TEATRO BRETÓN

• 22:00 Orquesta. « Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23:00 Concierto «Víctor Puri»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Discomóvil Dj Oliver (Tecno)

Peña Logroño

VILLEGAS ,25 (ZONA PEATONAL)

• 00:00 Verbena «Jamaica Show»

Ayuntamiento de Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

Actuación nocturna con «La pacharanga»

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Jueves, 25 de septiembre

• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO -LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON DOCE LIGERO

• 09:30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 11:00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación

Logroño Gaita y Tambor

LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA

PAZ, MURO DE CERVANTES, MURO DEL CARMEN, PASEO DEL ESPOLÓN,

(EXPOSICIÓN Y DESCANSO), SAGASTA, PUENTE DE HIERRO (BAILE),

SAGASTA, PORTALES, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO

BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN,

SENADO (SEDE ESAGICALO).

Semana gastronómica

Degustación de picadillo

Peña Los Brincos /Federación de Peñas

Degustación de lomo con pimientos

Peña La Unión/Federación de Peñas

PLAZA DEL MERCADO

Degustación chorizo a la sidra

Peña Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

Degustación de bocatita de chistorra o de queso del Roncal

Hogar Navarro

PORTALES, 23

Actuación musical con nuestra charanga

Peña Rondalosa

CENTRO DE LOGROÑO

Día del Barrio. Hinchables

Peña La Uva

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Actuación de la charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA AYUNTAMIENTO

• 11:30 Fiesta infantil, encierros simulados «Torofest»

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 11:30 -13:30 Peque San Mateo

Música infantil, tobogán hinchable e hinchable infantil

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 11:30 -14:00 Degustación de pincho solidario, talleres infantiles y bingos solidarios

Cáritas Diocesana de La Rioja

HERRERÍAS -JUAN LOBO

• 11:45 Degustación de paella

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 12:00 Clase de zumba y desayun o saludable con fruta y chocolate.

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

• 12:00 -14:00 Degustación Cho ricillo a la sidra. Hinchables

Asociación de Vecino s de la Carretera de El Cortijo

PARQUE DE LA COMETA

• 12:30 Concierto degustación «Wesyké»

Peña Aster

AVDA. DOCE LIGERO , 41

Visita de las autoridades

Peña La Rioja

CHAMIZO PEÑA LA RIOJA

• 12:30 -14:00 Vermú musical con charanga «El Estropicio»

Peña La Rioja

BARRIO SAN JOSE

• 13:00 Entrega del galardón «Gran ciudadano logroñés»

Peña Aster

AVDA. DOCE LIGERO DE ARTILLERÍA, 41

Degustación de paella

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

Degustación de panceta y choricillo a la plancha . Hinchables y disco móvil

Asociación Ve cinal La Estrella

ALAMEDA -PLAZA SAN PÍO X

XI Concurso de lanzamiento de gavillas

Peña La Rioja

SAN MATÍAS,6

Actuación charanga «La Brigada»

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

Concurso de patatas a la riojana e hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 13:30 Actuación del Charro Mexicano

Peña Logroño

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

• 14:00 Bingo popular

Peña Logroño

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

• 14:30 Comida 50 aniv ersario y degustación de paella

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

• 16:30 Tercer concurso de tiro de alpargata

Peña La Unión

ATENEO RIOJANO, 10

• 16:30 -20:00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17:00 Degustación de café s y pastas

Peña Aster

AVD A. DOCE LIGERO, 41

Segundo torneo mus relámpago

Peña La Unión

ATENEO RIOJANO, 10

Actuación c haranga «Strapalucio»

Peña Rondalosa

CASCO ANTIGUO

• 17:30 Marionetas de Maese Villarejo

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

Actuación charanga « La Brigada»

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

• 18:00 Concurso de recortes con toros «Maestros de la calle»

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

Ronda «Wesyké»

Peña Aster

RECINTO FERIAL

El bola bola de Bárbara con Peña La Alegría y café con pastas

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

Concierto «Los Bokoles» (Hugo y Aldo)

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

Taller crea «Tu traje regional con material reciclad o»

Ven vestido con tu traje regional y llévate un regalo

Asociación de vendimiadores de Logroño

PARQUE GALLARZA

Juego familiar Trivial Pong

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 18:00 -20:30 Al compás de la vida . Programa Municipal Logroño acompaña. Actividad

para los jóvenes de la 3ª edad

Peña La Simpatía

PARQUE DE LA COMETA

• 18:30 Séptima cata urbana «De la vid al paladar» . Música en directo grupo

«SIRENS»

Peña La Uva

PASEO DEL ESPOLÓN

Entrega del pañuelo de honor

Asociación de vendimiadores de Logroño

PARQUE GALLARZA

• 19:00 -20:00 Degustación perritos calientes de pollo y cerdo . Hinchables y espectáculo de magia

Asociación Vecinal Siete Infantes -Las Gaunas

PARQUE SAN ADRIÁN

Pisado de uva

Asociación de vendimiadores de Logroño

PARQUE GALLARZA

• 19:00 -21:00 Presentación libro «Bajo cada felpudo», hinchable, degustación de bollos

preñaos y gran bingo

Asociación de vecinos San Antonio

PARQUE SAN ANTONIO

• 19:00 -22:00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

SAN ANTONIO

• 19:15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 19:30 Concierto « Jony y Salva»

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 20:00 Concierto Punk «Ohmnicidas»

Peña Rondalosa

PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA

• 20:30 Academia de baile «Algazara»

Espacio Danza

PLAZA PRIMERO DE MAYO

• 21:00 Concierto de la Banda de Música de Logroño . Bailables

PARQUE GALLARZA

Concierto «Puro Relajo»

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

«Asesinato en el Orient E xpress »

Una obra de Aghata Christie

Con: Juanjo Artero, Jaime Vicedo, Helena Font, Ricardo Saiz, Paco Pellicer,

Juanan Lucena, Carmen Higueras, Candela Granell, Mónica Zamora, Estela

Muñoz y Fidel David.

TEATRO BRETÓN

Actuación charanga «La Brigada »

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

• 22:00 Orquesta. « Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Bingo popular

Peña Rondalosa

SEDE PEÑA RONDALOSA

• 22:15 Fuegos con bocata : jamón y queso

Peña La Alegría

DOCE LIGERO CON MANZANERA

• 23:00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales

Pirotecnia Tomás

PARQUE DE LA RIBERA

Concierto «La Piti por rumbas»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23:30 Actuación nocturna con charanga «Tsunami show»

Peña Los Brincos

CHAMIZO PEÑA LOS BRINCOS

Actuación nocturna con charanga « La Brigada »

Peña La Alegría

DESDE EL CHAMIZO PEÑA LA ALEGRÍA HACIA CASCO ANTIGUO

Concierto «Zapato Veloz»

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Viernes, 26 de septiembre

• 09:00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO -LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

• 09:30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 10:00 -11:00 Desayuno 131 aniversario

Cocina económica de Logroño

RODRIGUEZ PATERNA , 21

• 10:30 Degustación de huevos fritos con pimientos

Peña Aster

PLAZA DIVERSIDAD

• 11:00 Semana Gastronómica

Degustación de mejillones con fritada riojana

Peña La Simpatía/Federación de Peñas

Degustación de embuchados

Peña Rondalosa/Federación de Peñas

PLAZA DEL MERCADO

Concurso de rana infantil y adulta

Peña La Unión

ATENEO RIOJANO, 10

• 11:30 Degustación de Migas

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

Visita de las autoridades al chamizo

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 11:30 -13:30 Peque San Mateo

Música infantil, barredora y fiesta de la espuma

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12:00 Visita de las autoridades al chamizo

Peña La Uva

CHAMIZO PEÑA LA UVA

Entrega trofeos XLI Maratón de mus

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

• 12:00 -14:00 Actuación musical charanga «El Estropicio»

Peña La Rioja

ZONA SUR Y OESTE

• 12:30 Actuación musical charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA DOCE LIGERO

• 13:00 Visita de las autoridades al chamizo de la Peña Logroño.

XXXVII Edición de la entrega de las Llaves de Oro.

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

Hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 13:30 Visita de calesas

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 15:00 Comida de hermandad

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

• 17:00 Degustación café y pastas

Peña Aster

AVDA. DOCE LIGERO, 41

Fiesta infantil «Todo a lo grande» con «Maderactiva»

Peña Rondalosa

PLAZA DEL MERCADO

• 17:30 Marionetas de Maese Villarejo

PLAZA FUERTEGOLLANO (VAREA)

• 18:00 Bolsín Taurino Ciudad de Logroño

Suelta de reses de Toropasión para Aarón Navas y Javier Fernández Fino

PLAZA DE TOROS

Séptimo concurso de lanzamiento de boina

Peña Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

Actuación de la charanga «La Brigada»

Peña La Alegría

CENTRO DE LA CIUDAD

Actuación musical charanga «La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 18:30 -20:00 Actuación musical charanga «El Estropicio»

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO

• 19:00 Festival de jotas

Escuela de jotas de La Rioja

PASEO DEL ESPOLÓN

• 19:00 -20:00 Degustación chorizo a la sidra

Asociación Vecinal Centro Histórico

PORTALES CON JUAN LOBO

• 20:00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación

Logroño Gaita y Tambor

PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, TRICIO, PASEO DAX, OBISPO BUSTAMANTE,

AVENIDA NAVARRA, LOS YERROS, SENADO (SEDE ESAGICALO)

• 21:00 «Pijama para seis »

Una obra de Marc Camoletti

Con: Gabino Diego, Jesús Cisneros, Isabel Gaudí, Amaia Vargas y Sabrina

Praga

TEATRO BRETÓN

Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 21:30 Desfile fin de fiestas

Federación de Peñas

PARKING DE LA MURALLA DEL REVELLÍN

• 22:00 Quema de la Cuba

Federación de Peñas, Gigantes y Cabezudos

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Orquesta. «Maialen y Patxi»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23:00 Concierto «Joni y Salva»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 00:30 Orquesta. « Maialen y Patxi »

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

ACTOS POST FIESTAS SAN MATEO 2025

Sábado, 27 de septiembre

• 11:00 XV Exaltación de chuletillas asadas

Federación de Peñas

AVDA. DE COLÓN (SOLIDARIDAD -DUQUESA DE LA VICTORIA)

• 11:00 -19:00 II Torneo de Petanca Inclusivo

Federación Riojana de Deportes con Discapacidad Intelectual (FERDIS)

PARQUE DE LA RIBERA (Pistas de Petanca)

• 12:00 Asado popular de ternera ecológica al espetón

(A beneficio de la Cocina económica)

Consejo de la producción agraria ecológica de La Rioja – CPAER y

Gobierno de La Rioja

PLAZA DE LA DIVERSIDAD

• 12:00 -00:00 Festival Calle Salsa 2025

PLAZA PRIMERO DE MAYO

• 13:00 Hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 17:30 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Final t orneo de Pelota de San Mateo 2025 y Desafíos Urzante

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 18:00 Bingo «bola bola» con «Bárbara Reina de la Pantaloneta»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 18:15 Desfile Festival Nacional Grupo Folklórico Contradanza

Grupo Folklórico Contradanza

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO AL ESPOLÓN

• 19:00 Festival Nacional Grupo Folklórico Contradanza

Grupo Folklórico Contradanza

CONCHA DEL ESPOLÓN

• 19:00 -21:3 0 Degustación de perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y

espectáculo de magia

Asociación Vecinal Varea

PLAZA DEL CERRADO

• 22:00 Disco móvil La Tentación

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23:30 Concierto grupo flamenco «Alboreá»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 01:00 Disco móvil «La Tentación»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Domingo, 28 de septiembre

• 10:30 -23:00 San Mateo Intercultural. Diversidad y convivencia

Degustaciones, actuaciones de música y danza, talleres de henna,

trenzas, muñecas, instrumentos musicales, cuentacuentos…

Asociaciones de diversidad cultural de la ciudad. Red intercultural de

Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

• 11:00 Misa Solemne

Peña Aster

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA

• 11:30 XLIV Festival de Jotas

Peña Rondalosa

AUDITORIO MUNICIPAL DE LOGROÑO

• 12:00 Ofrenda floral a Nuestra Sra. Virgen de Valvanera

Peña Aster

CIUDAD DE VITORIA

• 13:00 -15:00 Pasacalles San Mateo in memoriam José Antonio Moreno

Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja

PLAZA DEL MERCADO

Otros eventos

EVENTOS DEPORTIVOS

Torneo de pelota de la vendimia

• Del 22 al 25 de septiembre

FRONTON DEL REVELLÍN

ARTESAR . Mercado Artesanía San Mateo 2024. Asociación de Artesanos de La Rioja.

Días: del 20 al 26 de septiembre

Horario: de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00

Glorieta del Doctor Zubía. Pared del Instituto Sagasta

FERIA DE VIANDAS Y ARTESANIA. Ripres Eventos S.L.

• Del 16 de septiembre al 1 de octubre .

Horario de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 22:00

Casetas en Parque Gallarza

FERIA DE ARTESANÍA Y COMPLEMENTOS.

Asociación Portales vendedores Navidad

• Del 19 al 28 de septiembre. Horario: de 11:00 -14:30 y de 17:00 -22:00 Calle La Merced

PUESTO DE VENTA A.R.P.A. AUTISMO.

• Del 22 al 26 de septiembre

Portales esquina con Juan Lobo

• 1º ENCUENTRO NACIONAL DE CITROËN 2 CV

• Del 27 al 28 de septiembre

Salida Plaza del Ayuntamiento

CHAMIZOS DE LAS PEÑAS

Peña La Unión

Ateneo Riojano,10

Peña Riojana Los Brincos

Ateneo Riojano, 25

Peña La Simpatía

Beratúa, 24

Peña Logroño

Villegas, 35

Peña Aster

Avenida Doce Ligero de Artillería, 41

Peña La Alegría

Manzanera 9, bajo 3

Peña Rondalosa

Carnicerías 14 -16

Peña La Rioja

San Matías, 6

Peña La Uva Riojana

Avda. Doce Ligero, 29

VENTA AMBULANTE

PASEO DE LAS NORIAS

• Del 19 al 27 de septiembre

VISITAS GUIADAS POR LA CIUDAD DE LOGROÑO

Viernes a las 18:00 horas

Sábados a las 12:00 y 18:00 horas

Domingos a las 12:00 horas

Información y salidas: Oficina de Turismo. Portales, 50

CENTRO DE LA CULTURA DEL RIOJA - CCR (MERCADERES,9)

Exposición Ágora «Instalaciones de juego »

Exposición fotográfica «La familia del vino »

Exposición temporal VIVANCO CULTURA «El mundo del vino a través de las colecciones gráficas y

audiovisuales».

De lunes a domingo: 9:00 -21:00 horas

ESPACIO LAGARES Y CALADO DE SAN GREGORIO

Exposición «Camino del Vino»

C/ RUAVIEJA Nº18 -20 Y RUAVIEJA Nº 29

Horario:

De lunes a domingo: 10:00 -14:00 / 16:00 -20:00

VISITAS AL CUBO DEL REVELLÍN:

Exposición permanente «V Centenario del Sitio de Logroño»

ONCE DE JUNIO, 6

Horario:

Martes : De 10:00 a 13:00 horas

Miércoles a sábado : De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas

Domingos: De 10:00 a 14:00 horas

SALA NEGRA

• Día 22 de septiembre

• 21:00 h. Divorciarse a los 40

• Día 23 de septiembre

• 21:00 h. Cabaret en vivo

• Día 24 de septiembre

• 21:00 h. Mr Guanderful

SALA FUNDICIÓN

• Día 19 de septiembre

• 22:30 h. Leihotikan + Banda invitada

• Día 21 de septiembre

• 21:00 h. Manolo kabezabolo y los k e te revientan el bolo + Eskarallas

• Día 22 de septiembre

• 21:30 h. Malauva

• Día 25 de septiembre

Noche Urbana 2 - Hip-Hop festival

• Día 25 de septiembre

Armenian - Tributo a System of a down

SEDE ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA TAURINA EL QUITE

Abierta al público al finalizar los festejos taurinos

C/ Rúa Vieja 37 -bajo

CARPAS

Casa de Andalucía.

PARKING DEL REVELLÍN

RECINTO FERIAL DE LAS NORIAS

Desde el día 20 al 29 de Septiembre.

El día 29 se realizará el día del niño a precios reducidos.

El día 25 de septiembre se realizará el día inclusivo para las personas con autismo u otras

discapacidades. Feria sin ruido.

CIRCO HOLIDAY

Del día 8 al 28 de septiembre

EXPOSICIONES

Sala 'Amós Salvador' (Once de Junio, 4)

«Crear sin prisa». Premio Cervezas Alhambra de arte emergente. Organiza: Cultural Rioja.

• Del 26 de junio al 28 de septiembre.

De martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21.00 horas.

Sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño (Avenida de la Paz, 11)

Exposición «Re -poso. Vino y toros» de Raquel de la Iglesia y XXIII Certamen Internacional de pintura taurina Peña El Quite

• Del 17 de septiembre al 12 de octubre

De martes a viernes: 17:30 a 20:30. Sábados, domingos y festivos: 12:00 a 14:00 y d e 17:30 a 20:30

Lunes cerrado. Día 20 septiembre por la mañana cerrado.

Sala de exposiciones Biblioteca Municipal Rafael Azcona (Alcalde Emilio Francés . 34)

Exposición «La bebeteca ilustrada» de Beatriz Tormo

• Del 2 de junio al 30 de septiembre.

De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Exposición «Coser y cantar»

• Del 4 de junio al 30 de septiembre.

De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas .

Casa de las Ciencias (C/ del Ebro, 1)

Exposiciones:

«LEONARDO DA VINCI y El Códex de los Cuentos.»

Fecha: hasta el 28 de septiembre de 2025

Lugar: Casa de las Ciencias, Salas 1 y 2

Horario: de martes a viernes de 9.30 -14 y de 17 -20 h

Sábados, domingos y festivos: 10.30 -14 y de 16.30 -20.30

Lunes: cerrado

«Ahab y la ballena blanca. Manuel Marsol »

Fecha: del 18 de septiembre hasta el 1 de febrero de 2026

Lugar: Casa de las Ciencias, Salas 3 y 4

Horario: de martes a viernes de 9.30 -14 y de 17 -20 h

Sábados, domingos y festivos: 10.30 -14 y de 16.30 -20.30

Lunes: cerrado

Talleres

• 27 de septiembre de 2025, a las 12h

Juego «El Códex de Leonardo» de 9 -12 años con inscripción.

La inscripción se realiza en casadelasciencias@ logrono.es, el día 26 de septiembre de 2025 a partir de las 9.30h.

Visitas comentadas

• 28 de septiembre de 2025, a las 12h

Visita comentada LEONARDO DA VINCI Y El Códex de los Cuentos

Sin inscripción y para todos los públicos.

Centro Fundación Caja Rioja La Merced

Exposición «La abstracción volumétrica . Una retrospectiva de Jesús Carasa»

• Del 1 de septiembre al 17 de octubre

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía

Exposición «Máscara» del colectivo « El hombre que fue jueves»

• Del 1 de septiembre al 20 de septiembre. DIMIA RIOJANA

