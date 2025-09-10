Así se accederá al cohete de San Mateo 2025 El sábado se podrá entrar a la plaza del Ayuntamiento por las calles Obispo Bustamante, Tricio, avenida de Colón, avenida de la Paz, Escuelas Pías, Doce Ligero y Paseo de la Constitución, mientras que la avenida de la Paz con Juan XXIII por la zona de la Esdir será solo de salida

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:48

San Mateo 2025 calienta motores y va desvelando los detalles de sus eventos más carismáticos. Así, el sábado 20 de septiembre habrá un dispositivo especial de seguridad con la participación de Policía Local, Policía Nacional y voluntarios de Protección Civil, entre otros. Se llevará a cabo un control de acceso a la plaza del Ayuntamiento con el objetivo de garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de este acto festivo. Concretamente, serán unos 130 los agentes de Policía Local que participarán en este dispositivo del cohete.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Logroño, no se podrán introducir al recinto objetos peligrosos, bebidas o alimentos que puedan producir suciedad o daños en caso de ser lanzados, así como envases o productos detergentes. No obstante, sí se permitirá el acceso de botas de vino.

Dado la previsible afluencia masiva al acto, se habilitarán unas zonas específicas de entrada y salida al recinto.

Las zonas de entrada, que estarán debidamente señalizadas, serán a través de las siguientes calles: Obispo Bustamante, Tricio, Avenida de Colón, Avenida de la Paz, Escuelas Pías, Doce Ligero y Paseo de la Constitución.

Por motivos de seguridad, y para evitar riesgos de avalanchas, la parte de Avenida de la Paz con Juan XXIII, junto a la ESDIR, será únicamente de salida y no se podrá acceder al interior de la Plaza del Ayuntamiento desde ese punto.

La Policía Local recuerda a las personas asistentes la importancia de planificar su llegada a la plaza del Ayuntamiento con suficiente antelación y de manera ordenada para evitar riesgos. Es necesario tener en cuenta que no es posible tratar de acceder a la plaza 5 o 10 minutos antes del disparo del cohete.