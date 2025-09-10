Más de 640 policías velarán por la seguridad en San Mateo

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

Más de 640 efectivos policiales, entre los 427 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y los 216 policías locales, velarán por que las fiestas de San Mateo 2025 se disfruten en un ambiente de seguridad y convivencia entre los ciudadanos. En total, serán 427 agentes de la Policía Nacional los que se desplegarán desde el próximo día 12 en Logroño para proteger la seguridad de las Fiestas de San Mateo, que se celebrarán entre el 20 y 26 de septiembre. En el caso del dispositivo habilitado por la Policía Local, habrá 216 agentes distribuidos en tres turnos (mañana, tarde y noche), tanto a pie como en 50 vehículos. Habrá especial presencia de patrullas, tanto uniformadas como de paisano, en zonas como el Casco Antiguo, el centro de la ciudad, Las Norias y el recinto ferial.

Así lo han afirmado este miércoles la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, antes de la reunión de la Junta Local de Seguridad de Logroño.

Desde este mismo viernes, 12 de septiembre, se reforzará la presencia de Policía Nacional en la ciudad, sobre todo en las estaciones de trenes y de autobuses para controlar el tránsito que puede empezar a llegar a Logroño de cara a las fiestas mateas. Arraiz ha destacado que la Policía Nacional desplegará el equipo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) en los momentos de más intensidad de las fiestas, como el lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas y los conciertos.

Igualmente se habilitará un dispositivo especial en materia de seguridad ciudadana, reforzando especialmente actos públicos de congregación de personas con respuesta de la unidad de UPR (Unidad de Prevención y Reacción), en apoyo al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y al Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

La cobertura policial estará presente en los actos festivos de la vía pública y aquellos que generen grandes concentraciones de personas, como degustaciones, conciertos, espectáculos infantiles, etc. También se establecerá un dispositivo policial en la entrada y salida de la plaza de toros, para el desfile de carrozas, los fuegos artificiales, el pisado de la uva, la concentración de peñas, desfile fin de fiestas y quema de la cuba. También se establecerá un dispositivo coordinado para el control de actos incívicos y garantizar la seguridad ciudadana en zonas donde se suelen realizar botellones, como el Revellín o el Parque del Ebro. También se llevará a cabo un control del cumplimiento de horario de cierre de los establecimientos hosteleros

«Las fiestas de San Mateo son un momento de encuentro, de alegría y de disfrute para miles de logroñeses y logroñesas, así como para quienes nos visitan en estos días desde otros puntos de España o incluso del extranjero. Y para garantizar unas fiestas con los más elevados niveles de seguridad, contamos con el compromiso y el trabajo coordinado entre las distintas administraciones y entre los propios cuerpos de Policía Local y Policía Nacional», ha recordado Escobar, que ha incidido en que «Logroño es una ciudad segura, y lo es en gran medida gracias a este trabajo coordinado».