El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»

Concierto de Los Gandules en el Espacio Peñas 2.0, que el Ayuntamiento quiso convertir en la Terraza de San Mateo.

La Rioja Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:57 Comenta Compartir

El Gobierno local de Logroño no plantea «nada» como alternativa a sustituir a la Terraza de San Mateo, tras el desistimiento anunciado por la única empresa concurrente, BOAL Eventos, una decisión que todavía no se ha notificado al Consistorio de forma oficial.

Así lo ha afirmado este lunes a EFE la concejala de Festejos, Laura Lázaro, quien ha indicado que el Gobierno municipal conoció el anuncio del desistimiento de BOAL Eventos «igual que todo el mundo», a través de un comunicado emitido por la empresa el pasado día 6.

«Estamos esperando a que llegue el desistimiento de forma oficial al Ayuntamiento y, cuanto esté, aquí finalizará el procedimiento», ha explicado Lázaro, quien ha añadido que el equipo de Gobierno «sigue adelante con la programación en la que viene trabajando desde hace meses, que es muy completa, abierta y variada».

Sobre si habrá alguna iniciativa que sustituya a la Terraza de San Mateo en su espacio, la edil de Festejos ha contestado que «la verdad es que no se ha planteado absolutamente nada», aunque «sí que va a haber música y actividad en muchos puntos de la ciudad».

«En ese sitio no hemos planteado nada porque nosotros sacamos el pliego con la intención de buscar un nuevo espacio para los logroñeses donde poder también disfrutar y, al ocurrir esto, quedará así», ha destacado.

Ha apuntado que esta situación no afecta al resto de la programación matea, que se dará a conocer este martes, día 9; y que tendrá «bastantes novedades con calidad artística y musical en todos los puntos de Logroño».

Renuncia de BOAL Eventos

El pasado sábado, BOAL Eventos comunicó su renuncia al contrato de la Terraza de San Mateo «a causa de los conflictos políticos y sociales de las últimas semanas», según indicó en una nota.

Señaló que su decisión de declinar el proceso de licitación de la Terraza de San Mateo ha sido «difícil, tomada por cuestiones ajenas» a su trabajo; y añadió que había preparado una propuesta «con la máxima ilusión», que fue la única que concurrió en este proceso.

Unas 80 organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, entidades culturales y grupos musicales riojanos, durante los días anteriores, han exigido al Ayuntamiento de Logroño la «paralización inmediata» del proceso de adjudicación de este servicio, a través de la 'Plataforma ciudadana por unas fiestas de San Mateo seguras para todas'.

Por su parte, el Gobierno municipal, tras conocer esa decisión de BOAL Eventos, señaló, en un comunicado, su compromiso por configurar un programa festivo de San Mateo 2025 «completo, diverso y variado que pueda ser disfrutado por todos los públicos».

Lamentó las «actitudes» que diferentes partidos y colectivos han mantenido durante estas semanas respecto al procedimiento administrativo de la Terraza de San Mateo.

Según el Ejecutivo local, la adjudicación de este servicio ha sido un procedimiento «impecable, legal, avalado por los técnicos municipales» y se ha desarrollado con «total transparencia».