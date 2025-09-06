LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El portavoz del PSOE de Logroño, Luis Alonso, en una imagen de archivo.

El PSOE de Logroño exige el cese inmediato de Miguel Sainz por la «desastrosa gestión» de la Terraza de San Mateo

Los socialistas se felicitan de que la renuncia de BOAL se produce «gracias a la presión del PSOE, de las peñas y de la sociedad civil»

La Rioja

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:48

Algo más de una hora ha tardado este sábado en llegar la reacción del PSOE de Logroño a la información de que la única empresa interesada en gestionar la Terraza de San Mateo renunciaba a su organización. Así, el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Alonso, ha exigido la dimisión o el cese inmediato del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, «como máximo responsable del proceso de adjudicación de la terraza de San Mateo, un proceso marcado por la opacidad, viciado desde el primer momento y profundamente injusto».

Y todo, ha añadido Alonso, «para terminar con Boal desestimando su participación en la contratación de la gestión la terraza, y a pesar de la encendida defensa que Sainz y Francisco Iglesias hicieron de todo el proceso en el último pleno municipal». «Es evidente que el PP está instalado en un desgobierno marcado por un absoluto descontrol, sin rumbo y sin liderazgo» ha acusado Alonso que ha calificado a Conrado Escobar como «el peor alcalde de la historia de la democracia».

El portavoz socialista ha asegurado que la renuncia de BOAL se produce «gracias a la presión del PSOE, de las peñas y de la sociedad civil» y ha destacado que «estamos ante las segundas fiestas de San Mateo que organiza el PP y, de nuevo, vuelve a cometer errores de bulto y a demostrar una incapacidad para gobernar que resulta preocupante».

