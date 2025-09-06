Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo

Nuria Alonso Logroño Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:59 | Actualizado 17:48h. Comenta Compartir

La propuesta musical de la Terraza de San Mateo peligra antes de comenzar. Y es que la iniciativa que había planteado el Ayuntamiento de Logroño como alternativa al fallido Espacio Peñas del año pasado hace aguas por todas partes. Este sábado la única empresa que optaba a rentabilizar el nuevo espacio musical denominado Terraza de San Mateo, Boal Eventos, ha comunicado su decisión de «declinar el proceso de licitación de La Terraza de San Mateo», en lo que han definido como «una decisión difícil, tomada por cuestiones ajenas» a su trabajo, y a la propuesta que habían preparado «con la máxima ilusión».

En una nota de prensa, Boal Eventos ha rechazado «de manera rotunda» que exista vínculo alguno »con movimientos políticos ni con grupos ideológicos de ninguna índole como se ha publicado en algunos medios». Además, Boal anuncia que adoptará «medidas legales contra aquellas manifestaciones o informaciones que vinculen falsamente con movimientos políticos radicales», en lo que entienden que «son noticias que intentan dañar la imagen de la empresa, que alteran la convivencia y el clima social, y que duda cabe, incitan al odio y a la violencia».

La nota informativa apunta que «durante las últimas semanas, el revuelo político y social en torno a la licitación ha puesto en duda» sus ganas de aportar un servicio renovador y de calidad a la ciudad de Logroño. «Queremos dejar claro que Boal Eventos no se siente responsable de no poder ofrecer este espacio: creemos haber puesto todo de nuestra parte para diseñar lo que habría sido el mejor Espacio Peñas hasta la fecha», agregan en la nota.

La empresa atribuye la «responsabilidad de que La Terraza de San Mateo no pueda realizarse como estaba prevista» «a determinados actores y dinámicas externas que han rodeado de forma malintencionada este proceso», apuntan señalando que «factores políticos y mediáticos han generado un clima de confrontación que ha impedido que la propuesta pueda avanzar, a pesar del esfuerzo y compromiso invertidos por todo el equipo de Boal hasta el último momento». Por eso, advierten que, «por respeto a la ciudad y a todos sus vecinos, y para no contribuir a más división social», renuncian «a seguir adelante con este proyecto».

Una BZRP Music Session y un DJ internacional, entre el programa planteado

Entre otros aspectos, en la nota remitida este sábado, Boal Eventos defienden el trabajo emprendido en una Terraza de San Mateo, que apostaba por un modelo plural, dinámico e intergeneracional. Así, detallan que las mañanas y los mediodías estaban planteados para actividades familiares e infantiles, con hinchables, ludoteca, cañones de espuma y talleres infantiles. Además, desgranan que su propuesta incluía tardeos con DJs locales y sesiones vespertinas y nocturnas con tributos y grupos de rock, pop, techno, reguetón y punk. De hecho, la empresa adelantaba que pretendían programar una actuación de «un talento con una BZRP Music Session y un DJ internacional, que sin duda habrían sido uno de los grandes atractivos de estas fiestas».

Asimismo, Boal señala que el proyecto musical «se complementaba con una zona gastronómica protagonizada por referencias de la hostelería logroñesa, así como con el apoyo de marcas colaboradoras y productores locales». La pretensión era ofrecer hasta tres barras con precios populares.

Por último, Boal Eventos asevera que no había trasladado públicamente el contenido ni las intenciones del proyecto a las diferentes peñas y asociaciones dado que aún no había resolución firme sobre la licitación: «Queremos subrayar que esta decisión no respondía a una falta de voluntad de colaboración, sino a la lógica prudencia de esperar a que la adjudicación fuese oficial antes de compartir detalles. Nuestro objetivo siempre fue -y sigue siendo- contar con las peñas, casas regionales y asociaciones de Logroño como parte fundamental de un espacio participativo y abierto».

Temas

San Mateo