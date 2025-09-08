El PSOE califica las próximas fiestas de San Mateo como un «desastre organizativo»

El PSOE ha vuelto a exigir la dimisión del concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño por lo sucedido con la Terraza de ... San Mateo, lo que considera un «desastre organizativo». Así lo ha expuesto el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, en una rueda de prensa ofrecida este lunes. Los socialistas han reclamado que el concejal responsable, Miguel Ángel Sainz, «dimita voluntariamente o sea cesado por Conrado Escobar».

Cabe señalar que Borja Benito Marín, de BOAL Eventos, única empresa presentada a la licitación municipal y que anunció el pasado sábado que se retiraba del proceso de adjudicación de la Terraza de San Mateo, había convocado para esta misma jornada una comparecencia para informar de los motivos de su renuncia y abordar las «acusaciones particulares«, y finalmente la anuló «por ajustes en la agenda».

Quien sí ha ofrecido rueda de prensa al respecto es Luis Alonso, portavoz del PSOE en el Consistorio logroñés. «El gobierno de Escobar ha destrozado el Espacio Peñas», ha criticado Alonso. «Un alcalde con mayoría absoluta tiene la capacidad de cambiar lo que quiera y la obligación de cambiar a mejor», ha añadido Alonso, quien cree que el equipo de Gobierno puede estar intentando mantener, de alguna manera, al menos en parte, la Terraza de San Mateo.

El portavoz socialista también ha informado de que los 180.000 euros del concierto de Mikel Izal han sido suplementos de crédito aprobados en plenos del pasado mes de junio que han sido extraídos de partidas presupuestarias de Cultura y Cooperación al Desarrollo, y ha solicitado que cambie el sistema de inscripción al concurso de calderetas. «Todo mal y no han empezado las fiestas»', ha valorado Alonso.

Diario LA RIOJA ha solicitado hablar con el concejal de Participación Ciudadana Miguel Ángel Sainz (PP) y desde el Ayuntamiento de Logroño la respuesta ha sido que «no va a hacer declaraciones».