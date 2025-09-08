LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso. G. P. S.

El PSOE califica las próximas fiestas de San Mateo como un «desastre organizativo»

Los socialistas vuelven a exigir la dimisión del concejal Miguel Ángel Sainz, quien rehúsa hacer declaraciones al respecto

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:14

El PSOE ha vuelto a exigir la dimisión del concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño por lo sucedido con la Terraza de ... San Mateo, lo que considera un «desastre organizativo». Así lo ha expuesto el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, en una rueda de prensa ofrecida este lunes. Los socialistas han reclamado que el concejal responsable, Miguel Ángel Sainz, «dimita voluntariamente o sea cesado por Conrado Escobar».

