Indignación por las filas en el Ayuntamiento para inscribirse en el concurso de calderetas

Los socialistas critican que «el PP cambió el modelo de inscripción para llevarlo al edificio del Servicio 010 del Ayuntamiento»

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:45

Con un vídeo en el que se ve a decenas de personas haciendo cola, el PSOE de Logroño ha denunciado en X las filas que se han podido ver esta mañana en el Ayuntamiento de Logroño, destinadas a apuntarse en el concurso de calderetas de las próximas fiestas de San Mateo.

Los socialistas explican que «el PP cambió el modelo de inscripción para llevarlo al edificio del Servicio 010 del Ayuntamiento», lo que ha provocado largas esperas, y añade que se trata de «una fila única que está provocando confusión entre los ciudadanos que vienen a realizar sus trámites habituales».

El cambio ha venido por que en lugar de tener que inscribirse en Bodeguilla Gutiérrez, los logroñese tienen que hacerlo en el Consistorio.

