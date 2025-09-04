El cátering durante y después del concierto de Mikel Izal en San Mateo en Logroño: bocadillo de tortilla, raciones de croquetas y crianza de buena calidad El pliego de contratación del artista y su banda desglosa qué cenará la banda o qué bebidas consumen

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:01 | Actualizado 15:06h. Comenta Compartir

Para llevar a cabo un show como el de Mikel Izal y su equipo hace falta mucha energía. Y por eso artistas, equipo técnico y ayudantes necesitan de un buen cátering para alimentarse bien. Muchos ciudadanos se preguntan en qué consiste ese cátering o qué cenan los artistas antes o después de salir a tocar.

Hoy se ha dado a conocer el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del músico para actuar el día de San Mateo en Logroño y en él pueden leerse las bebidas, comidas y aperitivos que la banda degustará.

Como curiosidad, Mikel Izal cenará tortilla francesa con jamón, queso, lechuga y mayonesa y la banda pide, en concreto vino blanco Albariño Pazo Das Bruxas, Marieta, Bouza Do Rei, Mar De Frades, Martin Codax. No otras marcas. En cuanto al tinto, no especifican tanto. Solo que sea crianza de buena calidad.

Aquí podéis leer desglosados los alimentos y bebidas que se solicitan para el show. Puedes consultar lo que se servirá durante los preparativos del concierto en este enlace.

Catering para el show de Mikel Izal en Logroño

Se podrán utilizar los productos no perecederos sobrantes del catering de la prueba de sonido para cumplir con las necesidades del catering del show

Equipo técnico (Suficiente para 15 personas)

BEBIDAS

- 50x Cervezas (Oficina de Producción)

- 1x Botella de vino tinto crianza de calidad

- 1x Botella de vino blanco de Rueda Verdejo

- 18x Refrescos variados

- 5x Redbull

- Suficientes botellines agua mineral sin gas

CATERING SÓLIDO (Suficiente para 15 personas)

- Piezas de fruta fresca (plátanos, naranjas, manzanas...)

- Bandeja de sándwiches fríos variados (opciones veganas)

- Variado de snacks salados

- Variado de crudités

- Variado de snacks dulces (chocolatinas, gominolas, barritas energéticas...) - Pan tostado, pan de molde, pan y biscotes

- 1x Tarrinas de crema de queso para untar

- 1x Tarrinas de guacamole para untar

- 1x Tarrinas de hummus para untar

- 2x Tortilla de patatas - Raciones de embutido ibérico, acompañado de tomate natural y pan (jamón serrano, chorizo, salchichón, lomo, queso curado)

- 1 Fuet (Cortado)

- 18 x Bocadillos o hamburguesas calientes (Tres de ellos veganos)

- Cubiertos, platos, servilletas

Banda (Suficiente para 8 personas: banda)

El catering para el show deberá estar listo para su consumo a la hora de citación de la banda para la actuación, generalmente una hora antes del inicio del show.

BEBIDAS

- 1x Botella ron Brugal

- 1x Botella de Ron Miel

- 1x Botella ginebra Beefeater

- 2x Botella de vino tinto crianza de calidad

- 1x Botella de vino blanco Albariño (Pazo Das Bruxas, Marieta, Bouza Do Rei, Mar De Frades, Martin Codax. NO OTRAS MARCAS. Si no, consultar con el Tour Manager). - 1x Sacacorchos (MUY IMPORTANTE)

- 40x Cervezas 33cl (Mahou / Estrella Galicia (Alhambra: NO OTRAS MARCAS. Si no, consultar con el Tour Manager).

- 6x Cervezas 33cl SIN GLUTEN (Mahou / Estrella Galicia (Alhambra: NO OTRAS MARCAS. Si no, consultar con el Tour Manager).

- 6x Cervezas 33cl Sin alcohol (Mahou / Estrella Galicia (Alhambra: NO OTRAS MARCAS. Si no, consultar con el Tour Manager).

- 8x Coca Cola

- 4x Coca Cola Zero Zero

- 5x Naranja Fanta

- 5x Limón Fanta

- 5x Tónica Schweppes

- 6x Aquarius

- 6x Redbul

- Rodajas de limón

- Máquina de café cargas suficientes, azúcar, leche. Vasos de plástico, copas de cristal, hielo abundante y pinzas para servirlo.

CATERING FRÍO (Suficiente para 8 personas)

• 20x Piezas de fruta fresca (plátanos, naranjas, manzanas...)

• Raciones de embutido ibérico, acompañado de tomate natural y pan (jamón serrano, chorizo, salchichón, lomo, queso curado)

• Bandeja de sándwiches fríos variados

• Variado de snacks salados (Opción sin GLUTEN)

• Variado de snacks dulces (chocolates, gominolas, barritas energéticas...) • Pan tostado, pan de molde y pan. (Opción sin GLUTEN)

• 2x Bolsas de Picos

• 1x Tarrina de queso de untar

• 1x Tarrina de humus • 1x Paté

• 12x Sobres de mayonesa

• 1x Fuet (cortado)

2.7.4.4 Catering post Show Suficiente para 8 personas

CATERING SÓLIDO CALIENTE

- 1x Tortilla de patatas (no precocinada y sin cebolla)

- 1x Pechugas de pollo a la plancha fileteadas.

- 3x Raciones de croquetas / Pescado frito /Calamares fritos o similar, o raciones típicas del lugar o la zona.

- 1x Bocadillo Mikel tortilla francesa con jamón, queso, lechuga y mayonesa. - 6x Bocadillos o hamburguesas calientes (SIN CEBOLLA Y SIN PIMIENTOS), servidos a la hora acordada con el Tour Manager (bajo ningún concepto se aceptarán pizzas) Uno de ellos es CELIACO (Intolerancia al Gluten)!

- Cubierto, platos y servilletas