Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño El Consistorio ha publicado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del músico

El anuncio de que el concierto de Mikel Izal iba a suponer 193.600 euros a las arcas municipales ha provocado una gran polémica en Logroño. Su coste, elevado para muchos, no ha estado desglosado hasta ahora, por lo que no se conocía exactamente para qué ib dedicado cada euro.

Hoy hemos sabido un poco más. Este jueves el Ayuntamiento, que ha publicado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del músico para actuar el día de San Mateo en Logroño.

Además de todas las especificaciones técnicas, una de las cosas que más les gusta saber a los ciudadanos es qué se mueve detrás del escenario, cómo es el cátering, cuántas cervezas piden los artistas o si solo beben de una marca específica de ron. Bueno, pues en el caso de Mikel Izal y la banda que le acompaña lo hemos podido saber.

Primero, desglosamos las partidas generales:

Lo que más llama la atención es los costes indirectos: el beneficio industrial (9.600 euros) y los gastos generales (8.000), que no se especifican a qué va destinado.

Por otra parte, como es habitual, el pliego de contratación también detalla otros detalles técnicos como el montaje, la iluminación, sonido, escenario, vigilancia y el cátering.

Los costes indirectos de un contrato son los gastos necesarios para el funcionamiento general de la empresa que ejecuta el contrato, pero que no se pueden asignar directamente a un proyecto o servicio específico. Incluyen elementos como los gastos generales (personal administrativo, alquileres, mantenimiento) y el beneficio industrial. Estos costes son fundamentales en la contratación pública para asegurar que el precio total del contrato cubra todos los gastos operativos y refleje una compensación justa.

El cátering de Mikel Izal

Y ahora, sepamos qué pide el grupo para poder estar cómodo en Logroño. Como muchos artistas (o todos), las exigencias de comida y bebida son muy detalladas: marcas de bebida y comida específicas, unidades exactas de croquetas, exigencia de determinadas formas de presentar los alimentos..., pero lo más relevante es el desglose exacto de las cantidades para llegar a sumar los 193.600 euros, teniendo en cuenta que el caché de Mikel Izal es de 98.000 euros.

No comparten ninguno de sus tres camerinos

El pliego especifica que se necesitan 3 camerinos para uso exclusivo de la banda de al menos 6 x 2,5m con aire acondicionado de frío/calor, iluminación suficiente, tomas de corriente y con mobiliario consistente en sillas, mesas, percheros y perchas, espejos y papeleras.

. 1x Artista (8 pax) se necesitan 2 sofás de 3 plazas

• 1x Oficina de Producción (3 pax)

• 1 x Crew (15 pax)

Ruegan también el abastecimiento de dispensadores de gel hidroalcohólico en cada estancia de uso de la Crew y banda, como medido esencial de prevención higiénico-sanitaria.

Bajo ningún concepto se admitirá compartir el camerino desde la llegada de la banda al recinto hasta la salida del mismo.

A la llegada del Tour Manager se entregará:

- 1x Llave de cada camerino IMPRESCINDIBLE

- 7x Toallas de mano limpias de color oscuro, preferiblemente negro, para escenario - 7x Toallas de mano limpias, para camerino Artistas

- 18x Toallas de ducha, para técnicos

Cátering para montaje y pruebas de sonido

Empresa deberá suministrar agua mineral refrigerada y embotellada desde primera hora del montaje y hasta su finalización.

Montaje

Equipo técnico (Suficiente para 15 personas)

- Café y té

- Leche normal, sin lactosa y de soja

- Tomates y aguacates

- Pan para bocadillos

- Tostador

- Embutidos variados y quesos

- Embutidos veganos

- Elementos necesarios para el catering (platos, cuchillos, vasos...)

- Refrescos variados

- Piezas de fruta fresca (naranjas, manzanas...)

Prueba de sonido

Equipo técnico (Suficiente para 15 personas)

- Refrescos variados

- 24x Botellín de agua mineral sin gas

- Máquina de café, cargas suficientes, azúcar, leche (con y sin lactosa). Vasos de plástico, hielo abundante y pinzas para servirlo. (durante toda la jornada)

- 20 x Piezas de fruta variadas

Banda (Suficiente para 8 personas)

BEBIDAS

- 24x Botellín de agua mineral sin gas - Máquina de café, cargas suficientes, azúcar, leche. Vasos de plástico. Hielo abundante y pinzas para servirlo.

CATERING FRÍO

- 12x Piezas de fruta fresca (plátanos, naranjas, manzanas...)

- Variado de snacks salados

- Variado de snacks dulces

Catering para el show

Se podrán utilizar los productos no perecederos sobrantes del catering de la prueba de sonido para cumplir con las necesidades del catering del show

Equipo técnico (Suficiente para 15 personas)

BEBIDAS

- 50x Cervezas (Oficina de Producción)

- 1x Botella de vino tinto crianza de calidad

- 1x Botella de vino blanco de Rueda Verdejo

- 18x Refrescos variados

- 5x Redbull

- Suficientes botellines agua mineral sin gas

CATERING SÓLIDO (Suficiente para 15 personas)

- Piezas de fruta fresca (plátanos, naranjas, manzanas...)

- Bandeja de sándwiches fríos variados (opciones veganas)

- Variado de snacks salados

- Variado de crudités

- Variado de snacks dulces (chocolatinas, gominolas, barritas energéticas...) - Pan tostado, pan de molde, pan y biscotes

- 1x Tarrinas de crema de queso para untar

- 1x Tarrinas de guacamole para untar

- 1x Tarrinas de hummus para untar

- 2x Tortilla de patatas - Raciones de embutido ibérico, acompañado de tomate natural y pan (jamón serrano, chorizo, salchichón, lomo, queso curado)

- 1 Fuet (Cortado)

- 18 x Bocadillos o hamburguesas calientes (Tres de ellos veganos)

- Cubiertos, platos, servilletas

Banda (Suficiente para 8 personas: banda)

El catering para el show deberá estar listo para su consumo a la hora de citación de la banda para la actuación, generalmente una hora antes del inicio del show.

BEBIDAS

- 1x Botella ron Brugal

- 1x Botella de Ron Miel

- 1x Botella ginebra Beefeater

- 2x Botella de vino tinto crianza de calidad

- 1x Botella de vino blanco Albariño (Pazo Das Bruxas, Marieta, Bouza Do Rei, Mar De Frades, Martin Codax. NO OTRAS MARCAS. Si no, consultar con el Tour Manager). - 1x Sacacorchos (MUY IMPORTANTE)

- 40x Cervezas 33cl (Mahou / Estrella Galicia (Alhambra: NO OTRAS MARCAS. Si no, consultar con el Tour Manager).

- 6x Cervezas 33cl SIN GLUTEN (Mahou / Estrella Galicia (Alhambra: NO OTRAS MARCAS. Si no, consultar con el Tour Manager).

- 6x Cervezas 33cl Sin alcohol (Mahou / Estrella Galicia (Alhambra: NO OTRAS MARCAS. Si no, consultar con el Tour Manager).

- 8x Coca Cola

- 4x Coca Cola Zero Zero

- 5x Naranja Fanta

- 5x Limón Fanta

- 5x Tónica Schweppes

- 6x Aquarius

- 6x Redbul

- Rodajas de limón

- Máquina de café cargas suficientes, azúcar, leche. Vasos de plástico, copas de cristal, hielo abundante y pinzas para servirlo.

CATERING FRÍO (Suficiente para 8 personas)

• 20x Piezas de fruta fresca (plátanos, naranjas, manzanas...)

• Raciones de embutido ibérico, acompañado de tomate natural y pan (jamón serrano, chorizo, salchichón, lomo, queso curado)

• Bandeja de sándwiches fríos variados

• Variado de snacks salados (Opción sin GLUTEN)

• Variado de snacks dulces (chocolates, gominolas, barritas energéticas...) • Pan tostado, pan de molde y pan. (Opción sin GLUTEN)

• 2x Bolsas de Picos

• 1x Tarrina de queso de untar

• 1x Tarrina de humus • 1x Paté

• 12x Sobres de mayonesa

• 1x Fuet (cortado)

Catering post Show Suficiente para 8 personas

CATERING SÓLIDO CALIENTE

- 1x Tortilla de patatas (no precocinada y sin cebolla)

- 1x Pechugas de pollo a la plancha fileteadas.

- 3x Raciones de croquetas / Pescado frito /Calamares fritos o similar, o raciones típicas del lugar o la zona.

- 1x Bocadillo Mikel tortilla francesa con jamón, queso, lechuga y mayonesa. - 6x Bocadillos o hamburguesas calientes (SIN CEBOLLA Y SIN PIMIENTOS), servidos a la hora acordada con el Tour Manager (bajo ningún concepto se aceptarán pizzas) Uno de ellos es CELIACO (Intolerancia al Gluten)!

- Cubierto, platos y servilletas