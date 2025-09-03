El concierto de Mikel Izal costará finalmente 193.600 euros La Junta de Gobierno Local aprueba el expediente para el anunciado espectáculo musical «top» de San Mateo, que no incluye el DJ del cohete según se dijo, y serán otros 10.000 euros más IVA

Javier Campos Logroño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:50 | Actualizado 12:10h.

«Contratación del espectáculo musical de Mikel Izal que tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2025 en la plaza del Ayuntamiento de Logroño con motivo de las fiestas de San Mateo a Promociones Iregua (...) por un importe de 193.600 euros, IVA incluido». El concierto, «único de entrada gratuita« dentro de la actual gira del artista, incluye un telonero, Dollar Selmouni.

Así consta en el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles, tal y como se ha limitado a informar la portavoz municipal, Celia Sanz, pues en su día se dijo que a los 160.000 euros de los que se hablaron como presupuesto para un «concierto top», habría que sumar el IVA, si bien con ellos se contrataría no sólo a Izal, sino también al telonero (amén de la producción necesaria para las actuaciones -el prometido escenario «espectacular, con una pantalla central de 12 por 8 metros y otras dos laterales»-) y a la DJ del cohete.

Sin embargo, finalmente, el disparo que anuncia el comienzo de las fiestas –chupinazo en una primera versión del cartel posteriormente corregida–, y que estará amenizado por la Carmen de la Fuente, necesitará de un contrato aparte. Así se lo ha aclarado la propia Sanz posteriormente a Diario LA RIOJA, precisando que, cuando se habló de 160.000 euros, debería haberse hecho de 170.000 pues, desde el principio, ya estaban presupuestados 10.000 euros, a los que también habrá que sumar el IVA, para la disc-jockey.