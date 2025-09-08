El alcalde se reúne con las peñas para intentar salvar la Terraza de San Mateo

El restaurante El Rincón de Julio fue el escenario este lunes de una reunión que convocó el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, con las peñas ... para intentar completar con más actos el programa de San Mateo después del fiasco que ha supuesto la licitación de la Terraza de San Mateo y a falta de menos de dos semanas del inicio de las fiestas.

A los convocados parece que se les solicitó discreción y, de hecho, consultadas varias peñas por este periódico la mayoría rehusaron dar explicaciones. «Sé que existe esa reunión pero no dónde es ni los motivos» fue la respuesta del responsable de una peña. Otros evadían dar una contestación clara o, abiertamente, rehuían reconocer la reunión. No obstante, desde la Federación de Peñas de Logroño confirmaron que el Ayuntamiento había citado a las entidades que integran el organismo. Y allí acudieron, a las 20.30 horas, miembros de peñas como Aster, La Uva, Los Brincos y Logroño, entre otras.

Según informó a Diario La Rioja un asistente, al alcalde se le notó «nervioso» y se dirigió a los peñistas en términos como: «A ver si me echáis una mano para hacer más actos y que se os vea más». Al parecer, la caída del programa de la agenda que hubiera supuesto la Terraza de San Mateo provoca un agujero musical que es lo que intenta solucionar Conrado Escobar en persona.

CRONOLOGÍA Sábado Boal anuncia que se retira de la licitación de la Terraza de San Mateo, en la que la suya era la única oferta.

Domingo Boal anuncia por la mañana una rueda de prensa el lunes que anula por la tarde

Lunes el PSOE reclama la dimisión del edil Miguel Sáinz y la concelaja Laura Lázaro declara que «no se ha planteado absolutamente nada» para suplir a la Terraza de San Mateo pero el alcalde se reúne con las peñas para, precisamente, intentar resucitar la propuesta

Martes Sáinz y Lázaro presentan este martes en rueda de prensa el programa municipal de fiestas de San Mateo

En este sentido, y aunque los concejales Miguel Sáinz y Laura Lázaro presentan este martes «el programa de actividades de las fiestas de San Mateo y 68ª Vendimia Riojana», según la agenda del equipo de Gobierno, se acordó celebrar otra convocatoria con los medios de comunicación el próximo viernes para anunciar y ensalzar los actos de las peñas. Eso sí, las peñas advirtieron al alcalde que todavía no han cobrado el 20% de las subvenciones destinadas a sufragar los gastos de los actos celebrados en las fiestas de San Mateo de 2024.

Aunque con una desconfianza inicial por los últimos acontecimientos y el impago, parece que las peñas están dispuestas no a hacer más actos, porque creen que ya hacen muchos, pero sí que están esperanzados por que se ponga en valor su trabajo: «Vamos a seguir celebrando las fiestas con la misma ilusión cuando nos ponemos nuestras blusas».

Todo lo anterior es consecuencia de que la licitación de la Terraza de San Mateo vaya a quedar desierta debido a que Boal ha anunciado que retira su oferta, la única presentada. Aunque esto da potestad al Consistorio a realizar una adjudicación directa, y podría haber un empresario de la hostelería logroñesa interesado en reactivar el programa, no parece viable. No obstante, ha habido peñas que han consultado con promotores musicales la posibilidad de organizar conciertos, algo que se ha desestimado.

En la mañana de este lunes la edil de Festejos, Laura Lázaro, declaró a la Agencia EFE que «no se ha planteado absolutamente nada» para mantener la Terraza de San Mateo. «Sacamos el pliego con la intención de buscar un nuevo espacio donde poder disfrutar y, al ocurrir esto, quedará así», añadió.