LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El alcalde se reúne con las peñas para intentar salvar la Terraza de San Mateo

Conrado Escobar cita a las organizaciones para intentar aumentar el contenido de las fiestas tras el fiasco de la Terraza

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:19

El restaurante El Rincón de Julio fue el escenario este lunes de una reunión que convocó el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, con las peñas ... para intentar completar con más actos el programa de San Mateo después del fiasco que ha supuesto la licitación de la Terraza de San Mateo y a falta de menos de dos semanas del inicio de las fiestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  2. 2

    Innovación amparada en tradición
  3. 3

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  4. 4

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  5. 5 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  6. 6

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  7. 7 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»
  10. 10

    La SDL encandila en su estreno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El alcalde se reúne con las peñas para intentar salvar la Terraza de San Mateo

El alcalde se reúne con las peñas para intentar salvar la Terraza de San Mateo