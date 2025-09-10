LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Actuación de Los Gandules en el Espacio Peñas durante las fiestas de San Mateo de 2023. Miguel Herreros

La Terraza de San Mateo exigía el pago de al menos 6.420 euros anuales por parte del adjudicatario

El organizador, que solo obtendría beneficio de las barras de bar, posibles patrocinios y de la venta de entradas en un máximo de dos conciertos, debía correr con todos los gastos y aportar un generador de electricidad

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:56

El proceso de licitación de la Terraza de San Mateo del que se ha retirado Boal Eventos, aunque muy esperado por los logroñeses, ... no suponía un suculento contrato. Lo hacía sospechar que solo se hubiera presentado una oferta y que no fuera de la empresa que promovió en origen la idea en origen, cuando se denominaba Espacio Peñas. Diario LA RIOJA ha repasado el pliego de contratación y extraído los condicionantes más destacados, como que el adjudicatario tuviera que abonar un mínimo de 6.420 euros (4.000 euros de canon más 2.420 euros en publicidad), sin recibir ninguna ayuda económica por parte del Ayuntamiento de Logroño, solo la cesión del espacio público en el parque de La Ribera y parte de equipamiento municipal.

