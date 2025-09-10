La Terraza de San Mateo exigía el pago de al menos 6.420 euros anuales por parte del adjudicatario

El proceso de licitación de la Terraza de San Mateo del que se ha retirado Boal Eventos, aunque muy esperado por los logroñeses, ... no suponía un suculento contrato. Lo hacía sospechar que solo se hubiera presentado una oferta y que no fuera de la empresa que promovió en origen la idea en origen, cuando se denominaba Espacio Peñas. Diario LA RIOJA ha repasado el pliego de contratación y extraído los condicionantes más destacados, como que el adjudicatario tuviera que abonar un mínimo de 6.420 euros (4.000 euros de canon más 2.420 euros en publicidad), sin recibir ninguna ayuda económica por parte del Ayuntamiento de Logroño, solo la cesión del espacio público en el parque de La Ribera y parte de equipamiento municipal.

El Consistorio logroñés licitó el pasado mes de julio la gestión de la Terraza de San Mateo, nueva denominación del conocido como Espacio Peñas 2.0, con una base de 4.000 euros anuales y un plazo de ejecución de dos años ampliable hasta un máximo de cuatro en total. El contrato establecía la exigencia por parte del adjudicatario de ofrecer una programación durante un periodo mínimo de nueve días cada año (enmarcados en las fiestas de San Mateo e incluidos dos fines semana consecutivos) y, para ello, podría instalar y gestionar en el espacio puestos de bebida y comida, un escenario para conciertos y otro para espectáculos secundarios. El horario máximo de apertura del recinto debía ser de 12.00 a 1.00 horas, salvo viernes y vísperas de festivo, en los que se ampliaría hasta las 2.00. Una obligación a este respecto era dedicar 2 o 3 horas diarias a actividades infantiles, juveniles o familiares.

La base económica de la licitación es un canon que debe abonar el adjudicatario del contrato al Consistorio logroñés y solo admite ofertas al alza. «Dicho canon se determina teniendo en cuenta la naturaleza lucrativa de la explotación del recinto, el conjunto de derechos de uso, aprovechamiento económico y gestión exclusiva que se otorgan al adjudicatario», expone el pliego de condiciones. Es decir, que el organizador debía abonar el canon y sufragar los gastos de contratación de los artistas, el equipamiento técnico, el personal de sonido, seguridad, limpieza y camareros, suministros y seguros, mientras que los ingresos parece que solo se obtendrían mediante las barras de bar y posibles patrocinios y venta de entradas. Otro gasto al que debía hacer frente el concesionario es el de promoción, a lo que debía destinar un mínimo de 2.420 euros (IVA incluido) en concepto de publicidad de la Terraza de San Mateo. Además, como en el parque de La Ribera no hay toma eléctrica con la suficiente potencia para suministrar lo que necesitaría la Terraza de San Mateo, se requería de un generador eléctrico externo. Lo advertía el pliego: «El concesionario deberá garantizar el suministro eléctrico del recinto mediante grupos electrógenos insonorizados de gasoil o gasolina, debidamente instalados conforme a la normativa técnica de seguridad».

El Ayuntamiento establecía un máximo en la tabla de precios: 2,5 euros el botellín de agua, 3 el vino crianza, 8 el litro de cerveza o calimocho y 9,5 el combinado de marca 'premium'

El Ayuntamiento establecía un máximo en la tabla de precios de las consumiciones: 2,5 euros el botellín de agua y los chupitos, 3 euros el vino crianza, la caña de cerveza, el vaso de calimocho y los refrescos; 4,5 euros la pinta de cerveza o calimocho; 8 euros el litro de cerveza o calimocho y el combinado de marca nacional, y 9,5 euros el de marca 'premium'. Sin obligación explícita, el Consistorio podría prestar apoyo logístico o material al concesionario mediante la cesión temporal de determinados elementos, como escenarios, vallas y señalización.

El aforo máximo del recinto sería de 5.000 personas. El pliego de condiciones exigía que el acceso del público al recinto fuese libre y gratuito, a excepción de las restricciones temporales por seguridad, control de aforo o celebración de eventos concretos, aunque existía la posibilidad de cobrar una entrada de máximo 25 euros en dos únicos conciertos. Y en cuanto a la programación, se exigían tres actuaciones de un «artista, grupo o compañía musical de relevancia nacional o regional», y otras tres verbenas o DJs.

Ampliar El público de Los Gandules en el Espacio Peñas de 2023. Miguel Herreros

Oferta de Boal: 4.101 euros

Boal Eventos presentó una oferta de 4.101 euros al año, proponiendo cinco conciertos principales y ocho verbenas y DJs. De su programación, en la nota de prensa emitida el pasado sábado para anunciar que se retiraba de la licitación, apenas expuso que había «tributos y grupos de rock, pop, techno, reguetón y punk» y que «entre los diferentes artistas destacaba un talento con una BZRP Music Session y un DJ internacional». La mesa de contratación había destacado que la única oferta presentada proponía «una programación variada, inclusiva, dinámica y participativa que favorece la convivencia intergeneracional».

Entre las condiciones técnicas el Ayuntamiento exigía acreditar haber realizado, «en los últimos tres años, servicios o actividades similares al objeto de la presente concesión» con aforos superiores a 2.000 personas, algo que no queda claro en el caso de Boal, que se presenta como «una empresa dedicada a dar soporte logístico integral y de personal para la realización de eventos», y entre sus eventos recientemente organizados destacan dos bodas en bodegas.

También hay que subrayar que el plazo de presentación de ofertas a esta licitación finalizó el 14 de agosto y que el informe técnico de valoración de la oferta recibida se emitió el 1 de septiembre. A fecha del pasado lunes, 8 de septiembre, el equipo de Gobierno de Logroño aseguraba no haber recibido la renuncia por parte de Boal, por lo que el proceso administrativo continuaba activo. Es decir, que en el caso de que el proceso hubiera continuado adelante, este, a falta de dos semanas para que comiencen las fiestas de San Mateo, todavía no estaba cerrado.