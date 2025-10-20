Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
Debate del estado de la ciudad ·Conrado Escobar, en su discurso inaugural, avanza los proyectos en los que el gobierno local ya trabaja
Logroño
Lunes, 20 de octubre 2025, 13:09
«Más de dos años después como alcalde me pregunto, ¿hemos contribuido desde esta corporación a seguir construyendo este modelo de ciudad? Diría que sí, sin duda». Así se ha expresado Conrado Escobar durante su discurso inaugural en el 'Debate del estado de Logroño', donde ha adelantado los proyectos en los que su equipo (al frente «de una administración que escucha, con políticas que unen, y un gobierno municipal que defiende el centro y la moderación frente a los extremos», según sus palabras) ya trabaja.
-
1Servicio municipal de préstamo de bicicletas Bicilog
Nuevas estaciones
Instalación de otras tres estaciones (Parque Princesa Leonor, Pradoviejo y La Laboral). Además, se suscribirá un convenio con la Universidad de La Rioja para establecer descuentos para los alumnos matriculados.
-
2Primera fase de la calle San Antón
Glorieta en la antigua estación de autobuses
Durante los próximos meses se licitará la construcción de una glorieta en la confluencia de Vara de Rey, Avenida de España y San Antón.
-
3Estrategia Ciudad Circular
Ampliación del parque de los Enamorados
De la misma manera que ya se iniciaron los trámites administrativos para que el Ayuntamiento cuente con los terrenos del monte El Corvo para su integracion en la Estrategia de Ciudad Circular (anuncio 'estrella' del año pasado), habrá ampliación del parque de los Enamorados.
-
4Río Ebro
Rampa de acceso para mejorar la navegación
Este año se realizará la anunciada rampa de acceso para mejorar la navegación (en el entorno del embarcadero). A la espera de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, eso sí (hasta recuperar el flujo natural del río y conseguir una lámina navegable de dos kilómetros, anuncio 'estrella' del año pasado).
-
5Vivienda
Tres parcelas para 100 pisos de alquiler protegido
Activació de tres parcelas de propiedad municipal para promover el alquiler protegido. Serán más 100 viviendas y la primera será en Varea.
-
6Casco Antiguo
Cámaras de seguridad
Se van a instalar más de 50 cámaras de seguridad en algunas zonas de Logroño como son el Casco Antiguo y en polígonos industriales, las primeras serán este mismo año e incorporarán la tecnología de la IA para una mayor eficacia en la detección de las infracciones.
-
7Convivencia (contaminación acústica)
Instrucción interna, sonómetros y ordenanza de terrazas
Desarrollo de un conjunto de medidas orientadas a reducir los niveles de ruido en el centro de la ciudad, y garantizar así un entorno urbano más habitable y equilibrado. En las próximas semanas se dictará una instrucción interna al respecto. Y se instalarán sonómetros en ciertas zonas de la ciudad. Además de aprobar en noviembre la revisión de la ordenanza de terrazas.
-
8Limpieza
Plan de trabajo por barrios y calles
Se va a redoblar la programación y el plan de trabajo de limpieza por barrios y calles de manera segmentada y con una información detallada mensual a los vecinos sobre qué zona de la ciudad va a ser limpiada.
-
9Barrios
Días de distrito y jardinero de barrio
Se crearán los Días de distrito, «en los que el personal del Parque de Servicios realizará actuaciones menores demandadas por los vecinos»; y otra nueva figura, el jardinero de Barrio, en virtud del nuevo contrato de zonas verdes.
-
10Iglesia del convento de Madre de Dios
Nuevo centro comunitario y juvenil
Nuevo centro comunitario y juvenil en la iglesia de Madre de Dios, donde tras el derribo del convento ya se construye un parque con el objetivo de complementar las actividades juveniles y culturales. Un «lugar novedoso» que se sumará a La Gota de Leche, centros Juveniles y al nuevo espacio musical que se impulsará en esta legislatura.
-
11Servicios sociales
Personas sin hogar y mayores
Proyectos tanto para la puesto en marcha de un servicio integral de acogida y atención a personas sin hogar o para la apertura de la oficina de atención al mayor.
-
12Turismo
Proyecto de hotel de «alta gama» en el antiguo Casino
Proyecto de hotel de alta gama en el edificio del antiguo Casino, «cuyos detalles se van a dar a conocer en los próximos días en una comunicación pública con presencia de sus protagonistas».
-
13Economía
Parcelas municipales para nuevos proyectos empresariales
Durante las próximas semanas se van a licitar parcelas municipales para acoger nuevos proyectos empresariales.
-
14'Proyecto 1521'
Adquisición de los dos edificios de Comandancia
Adquisición de los edificios de Comandancia tras el acuerdo con el Ministerio de Defensa. Ambos se incorporarán al 'Proyecto 1521'.
-
15Cultura
2026, Año Azcona
2026, será en Logroño, Año Azcona, con motivo del centenario de su nacimiento. Habrá una sesión plenaria monográfica para ello y la voluntad del Ministerio de Cultura es colaborar en la programación.