Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios

Conrado Escobar, en su discurso inaugural, avanza los proyectos en los que el gobierno local ya trabaja

Javier Campos Logroño Lunes, 20 de octubre 2025, 13:09 | Actualizado 13:15h.

«Más de dos años después como alcalde me pregunto, ¿hemos contribuido desde esta corporación a seguir construyendo este modelo de ciudad? Diría que sí, sin duda». Así se ha expresado Conrado Escobar durante su discurso inaugural en el 'Debate del estado de Logroño', donde ha adelantado los proyectos en los que su equipo (al frente «de una administración que escucha, con políticas que unen, y un gobierno municipal que defiende el centro y la moderación frente a los extremos», según sus palabras) ya trabaja.

1 Servicio municipal de préstamo de bicicletas Bicilog Nuevas estaciones

Instalación de otras tres estaciones (Parque Princesa Leonor, Pradoviejo y La Laboral). Además, se suscribirá un convenio con la Universidad de La Rioja para establecer descuentos para los alumnos matriculados.

2 Primera fase de la calle San Antón Glorieta en la antigua estación de autobuses

Durante los próximos meses se licitará la construcción de una glorieta en la confluencia de Vara de Rey, Avenida de España y San Antón.

3 Estrategia Ciudad Circular Ampliación del parque de los Enamorados

De la misma manera que ya se iniciaron los trámites administrativos para que el Ayuntamiento cuente con los terrenos del monte El Corvo para su integracion en la Estrategia de Ciudad Circular (anuncio 'estrella' del año pasado), habrá ampliación del parque de los Enamorados.

4 Río Ebro Rampa de acceso para mejorar la navegación

Este año se realizará la anunciada rampa de acceso para mejorar la navegación (en el entorno del embarcadero). A la espera de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, eso sí (hasta recuperar el flujo natural del río y conseguir una lámina navegable de dos kilómetros, anuncio 'estrella' del año pasado).

5 Vivienda Tres parcelas para 100 pisos de alquiler protegido

Activació de tres parcelas de propiedad municipal para promover el alquiler protegido. Serán más 100 viviendas y la primera será en Varea.

6 Casco Antiguo Cámaras de seguridad

Se van a instalar más de 50 cámaras de seguridad en algunas zonas de Logroño como son el Casco Antiguo y en polígonos industriales, las primeras serán este mismo año e incorporarán la tecnología de la IA para una mayor eficacia en la detección de las infracciones.

7 Convivencia (contaminación acústica) Instrucción interna, sonómetros y ordenanza de terrazas

Desarrollo de un conjunto de medidas orientadas a reducir los niveles de ruido en el centro de la ciudad, y garantizar así un entorno urbano más habitable y equilibrado. En las próximas semanas se dictará una instrucción interna al respecto. Y se instalarán sonómetros en ciertas zonas de la ciudad. Además de aprobar en noviembre la revisión de la ordenanza de terrazas.

8 Limpieza Plan de trabajo por barrios y calles

Se va a redoblar la programación y el plan de trabajo de limpieza por barrios y calles de manera segmentada y con una información detallada mensual a los vecinos sobre qué zona de la ciudad va a ser limpiada.

9 Barrios Días de distrito y jardinero de barrio

Se crearán los Días de distrito, «en los que el personal del Parque de Servicios realizará actuaciones menores demandadas por los vecinos»; y otra nueva figura, el jardinero de Barrio, en virtud del nuevo contrato de zonas verdes.

10 Iglesia del convento de Madre de Dios Nuevo centro comunitario y juvenil

Nuevo centro comunitario y juvenil en la iglesia de Madre de Dios, donde tras el derribo del convento ya se construye un parque con el objetivo de complementar las actividades juveniles y culturales. Un «lugar novedoso» que se sumará a La Gota de Leche, centros Juveniles y al nuevo espacio musical que se impulsará en esta legislatura.

11 Servicios sociales Personas sin hogar y mayores

Proyectos tanto para la puesto en marcha de un servicio integral de acogida y atención a personas sin hogar o para la apertura de la oficina de atención al mayor.

12 Turismo Proyecto de hotel de «alta gama» en el antiguo Casino

Proyecto de hotel de alta gama en el edificio del antiguo Casino, «cuyos detalles se van a dar a conocer en los próximos días en una comunicación pública con presencia de sus protagonistas».

13 Economía Parcelas municipales para nuevos proyectos empresariales

Durante las próximas semanas se van a licitar parcelas municipales para acoger nuevos proyectos empresariales.

14 'Proyecto 1521' Adquisición de los dos edificios de Comandancia

Adquisición de los edificios de Comandancia tras el acuerdo con el Ministerio de Defensa. Ambos se incorporarán al 'Proyecto 1521'.

15 Cultura 2026, Año Azcona

2026, será en Logroño, Año Azcona, con motivo del centenario de su nacimiento. Habrá una sesión plenaria monográfica para ello y la voluntad del Ministerio de Cultura es colaborar en la programación.