El 2026 será Año Azcona en Logroño

«Un logroñés universal, un genio de la escritura y del cine: Rafael Azcona». Así se ha referido el alcalde Escobar al inolvidable guionista durante ... el 'Debate del estado de la ciudad', donde ha aprovechado para anunciar que el 2026 será Año Azcona en la capital de La Rioja «con motivo del centenario de su nacimiento».

«Convocaremos una sesión plenaria monográfica y puedo confirmarles la voluntad del Ministerio de Cultura en colaborar en la programación», ha adelantado el primer edil capitalino, quien ha apelado al presidente Capellán, presente en el plenario, para que se sume a la iniciativa.

«A lo largo del próximo año se celebrarán diferentes iniciativas para analizar la figura de Rafael Azcona y su legado, rendir homenaje al guionista y a su huella imborrable en la cultura riojana y española. Un legado que nos recuerda que lo que somos merece ser cuidado, celebrado y proyectado al futuro», ha dicho Escobar (lo que le ha servido también para finalizar su discurso añadiendo un «muchas gracias» y un «viva Logroño»).

Antes, el alcalde ha recordado como Azcona, en su obra 'Piropito a Logroño', escribió: «¡Qué gran verdad es que sólo al perder las cosas alcanzamos a comprender todo lo estupendo que era poseerlas, demonio!».

«Démosles la vuelta a esas palabras y hagámoslas nuestras. No esperemos a perder lo que tenemos. Reconozcamos hoy el valor de nuestra ciudad, de sus calles, de su cultura, de su gente. Sigamos construyendo juntos el Logroño que queremos disfrutar también mañana. Porque eso es lo que esta ciudad espera de nosotros: compromiso, visión y orgullo compartido. Y qué mejor forma de honrar ese orgullo que celebrando a quien tanto ha dado a nuestra identidad», ha concluido.