Rafael Azcona, durante uno de sus muchos homenajes, en una imagen de archivo. L. R.

El 2026 será Año Azcona en Logroño

Debate del estado de la ciudad ·

El Ayuntamiento prepara un programa de actos con motivo del centenario del nacimiento del inolvidable guionista para el que espera contar con el Ministerio de Cultura

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:40

Comenta

«Un logroñés universal, un genio de la escritura y del cine: Rafael Azcona». Así se ha referido el alcalde Escobar al inolvidable guionista durante ... el 'Debate del estado de la ciudad', donde ha aprovechado para anunciar que el 2026 será Año Azcona en la capital de La Rioja «con motivo del centenario de su nacimiento».

