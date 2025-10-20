En directo | Debate del estado de la ciudad
El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, protagoniza la primera jornada
Logroño
Lunes, 20 de octubre 2025, 10:56
12:11
Tras citar la riqueza de las infraestructuras y recintos culturales de Logroño, Escobar ha recordado los proyectos hoteleros nuevos que se están gestando en la ciudad. Y ha aprovechado para anunciar que otro hotel se instalará en las instalaciones del antiguo Casino de la calle Sagasta, cuyos detalles se van a dar a conocer en los próximos días en una comunicación pública con presencia de sus protagonistas.«»
12:08
En la aportación de la tecnología, ha mencionado el primer edil la implantación de la Oficina de Gestión Tributaria para aumentarán un mejor servicio al ciudadano y ha presumido del proyecto, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, de Gemelos Digitales , que servirán para mejorar la gestión de los servicios públicos a través del proyecto de Gemelos Digitales en áreas claves para la ciudad como son medioambiente, seguridad y movilidad. Igualmente ha reseñado el proyecto EDINT para el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes.
12:04
Entre las iniciativas en materia social, el alcalde ha recordado la «implantación de un nuevo modelo de atención en los centros de servicios sociales, la digitalización de la unidad de servicios sociales del ayuntamiento, un servicio integral de » acogida y atención a personas sin hogar o la apertura de la oficina de atención al mayor son proyectos ilusionantes«. Y ha concretado las mejoras en el » Servicio de Ayuda a Domicilio: mejor atención, más personal y más grato para el trabajador«.»
12:00
Como parte de la búsqueda del bienestar emocional, Escobar ha subrayado algunos programas que se han ido desarrollando: Despierta con Logroño Acompaña y Bailando en Plata . También ha señalado la relevancia de la «Mesa de la Soledad, que ya atiende a 65 casos de soledad extrema, un asunto que a todos nos concierne». Asimismo, ha destacado el proyecto 'Logroño, ciudad Amigable con las personas mayores' y las actuaciones para la juventud, como «el nuevo » Centro Comunitario y Juvenil en la iglesia Madre de Dios donde ya se construye un parque, que se sumará a la Gota de Leche, centros juveniles y a ese nuevo espacio musical que se impulsará en esta legislatura«.»
11:54
Ha abordado Escobar la convivencia en los barrios citando dos iniciativas: los Sábados del Vecino y la de los concejales de Distrito. «Construir Logroño entre todos es el compromiso por el que asumí la Alcaldía para lo que la participación ciudadana es clave», ha dicho: «La participación no es burocracia, es calle, son críticas, son quejas, son asambleas». Por eso, ha lanzado el anuncio de que introducirán «los » Días de Distrito, en los que el personal del Parque de Servicios realizará actuaciones menores demandadas por los vecinos. Y otra nueva figura, el Jardinero de Barrio«.»
11:51
Sobre el turismo, Escobar ha valorado que la ciudad sea un «referente», pero «protegiendo la convivencia y el bienestar de sus vecinos» . «El ocio y el turismo son motores de desarrollo pero no pueden ni deben entrar en conflicto con el derecho fundamental al descanso y a la tranquilidad de quienes habitan nuestra ciudad, muy especialmente de los vecinos del Casco Antiguo», ha reconocido para destacar el «» Plan por la Habitabilidad del Casco Antiguo : limpieza, más presencia policial, suspensión de licencias de discotecas, pubs o similares, apuesta por impulsar la vivienda... Al respecto, ha asegurado que están «desarrollando un conjunto de » medidas orientadas a reducir los niveles de ruido en el centro, para lo que se dictará una instrucción interna al respecto y se instalarán sonómetros «.»
11:45
Escobar ha abordado los asuntos de seguridad ciudadana en su intervención citando que las actuaciones de la «Policía Local crecieron un 5,17%, 3.670 denuncias en 2024 y acciones significativas como la identificación y sanción de los autores de más de 200 pintadas. Como consecuencia, se han reducido los delitos registrados un 4,58% respecto a 2024». Pero ha dicho que «no es suficiente», y por eso ha anunciado que se instalarán «más de 50 cámaras de seguridad en algunas zonas de Logroño» como son el Casco Antiguo y en polígonos industriales, las primeras serán este mismo año e incorporarán la tecnología de la IA para una mayor eficacia en la detección de las infracciones«.»
11:42
Tampoco ha olvidado el alcalde su apuesta personal por lo que ha considerado una «emergencia social, la de la vivienda». «Dentro de nuestro Plan de Vivienda, ya hemos puesto en marcha 214 viviendas, la mitad de ellas de protección oficial. Y vamos a continuar con un nuevo lote de licitaciones para otras 200 viviendas más». Y ha anunciado que su «próximo objetivo es activar tres parcelas de propiedad municipal para promover el alquiler protegido. » Serán más 100 viviendas y la primera parcela será en Varea «, ha avanzado.»
11:37
Seguidamente, el alcalde de Logroño ha repasado algunos de los hitos de su legislatura: la reapertura del Centro de la Cultura del Rioja, la nueva estación de autobuses, el nudo de Vara de Rey... todos asuntos que se han iniciado anteriormente y que esta Corporación ha culminado.
11:35
«La Estrategia de Ciudad Circular nace con una convicción clara: hacer de Logroño una ciudad más sostenible, más eficiente y más responsable con los recursos que compartimos. No se trata solo de crear más espacios verdes, sino de aprovechar mejor el agua, la energía y los residuos», ha asumido Escobar en su intervención.
11:30
A continuación, Escobar ha profundizado en su concepto de lo que significa 'verdear': «Aspiramos a que Logroño sea la capital con más espacios verdes por habitante. Un ejemplo más de cómo, para nosotros, » Logroñear es verdear . Verdear es poner el verde al servicio de un modelo de ciudad. Verdear es crear un parque de 2.400 metros cuadrados donde antes había una estación de autobuses; verdear es habilitar zonas ajardinadas donde antes había ruinas, como las de Madre de Dios; verdear es convertir la zona del barranco de Oyón en un paseo sostenible de 650 metros lineales, o el entorno del Horcajo en 8 hectáreas de zona verde. Y verdear también es vivir el Ebro , un río es parte de nuestra identidad, algo que nos une e identifica«.»
11:27
El alcalde ha citado su apuesta por los caminos ciclables, con más de 31 kilómetros nuevos en la ciudad y avances en movilidad y aparcamiento. De ahí que Escobar haya avanzado su pretensión de «todos estos avances en materia de carriles ciclopeatonales forman parte del Plan de Movilidad Urbana, cuya ejecución ya está en marcha. » Podemos alcanzar 100 kilómetros de red ciclista en los próximos años«»
11:24
«Hemos habilitado nuevas glorietas provisionales y estamos desarrollandonuevos pasos de peatones elevados», ha abundado el primer edil que también ha citado que «durante los próximos meses se licitará la construcción de una glorieta en la confluencia de Vara de Rey, Avenida de España y San Antón, una actuación que mejorará la movilidad y el acceso a esta arteria comercial de la ciudad»
11:23
«En nuestra apuesta por un modelo de movilidad sostenible, el transporte público es un pilar fundamental», ha afirmado Escobar, que ha anunciado que entre las «próximas acciones se encuentra la instalación de otras tres estaciones virtuales (Parque Princesa Leonor, Pradoviejo y La Laboral) y un convenio con la Universidad de La Rioja para establecer descuentos para los alumnos matriculados».
11:19
«Tres conceptos dan sentido a este discurso que quiero compartir y debatir con todos: identidad, valor y perspectiva», ha remarcado para destacar que «el primero de ellos es el concepto de identidad de ciudad: Lo que somos, lo que no nos podemos negar, lo que forma parte de nuestra esencia y hace que estemos más unidos».
11:17
«En este sentido, creo que es hora de alzar la voz. Tener acceso a una ciudad plena no es un privilegio: es un derecho que debe contar con el compromiso decidido del Gobierno central. Necesitamos compromiso y garantía porque llevamos ya mucho tiempo esperando», ha apuntado sobre los proyectos que están paralizados por la falta de financiación por parte del Gobierno central: Ronda Sur, el parque del Iregua o las conexiones con Madrid.
11:15
Con tono reivindicativo, Escobar ha remarcado que «todo esto va en la misma línea de trabajo que pusimos en marcha en 2023, el derecho a la ciudad. Derecho de los y las vecinas y vecinos, habitantes de la ciudad, en definitiva, a disfrutar de todos los servicios. Y hablando de derecho a la ciudad, hay algo a lo que no hay derecho. Logroño defiende con firmeza la igualdad financiera que garantiza un futuro estable para nuestra ciudad. Reclamamos un marco económico sólido, previsible y transparente, que reconozca nuestro papel y nuestra responsabilidad».
11:11
«La mejora del transporte público y la reorganización de espacios peatonales y ciclables no son solo obras: son una declaración de futuro, un compromiso con la salud, con el medio ambiente y con la calidad de vida de quienes caminan, pedalean o viajan en autobús», ha dicho para señalar que han «puesto en marcha estrategias de regeneración urbana que miran a barrios y zonas que necesitan nueva energía».
11:09
11:09
«La ciudad es más fuerte cuando sus vecinos sienten que su opinión cuenta y perciben que su calle es el motor del cambio», ha empezado Escobar, tras señalar que se pregunta si su Corporación ha contribuido a seguir construyendo ese modelo de ciudad compacta, conectada, abierta e inclusiva. «Yo creo que sí, sin duda», ha respondido.
11:06
Tras una breve presentación, Escobar ha asumido que aceptará «las críticas» para mejorar la gestión de la que es su pasión, la ciudad de Logroño.
11:03
Comienza la presentación a cargo de la presidenta del Pleno, Leonor González Menorca, que tras la bienvenida, da la palabra al secretario del Pleno, que lee el orden del día para, a continuación, dar la voz al alcalde.
11:03
Se aprecia el carácter más solemne del Debate, con la tribuna de invitados llena.
11:00
Llega en este instante el alcalde, acompañado del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago y demás autoridades. Saluda, además, a los invitados.
10:58
Hoy será el turno de apertura del alcalde, Conrado Escobar, con una intervención única. Mañana será cuando intervengan los portavoces de los demás grupos políticos.
10:55
¡Buenos días! Bienvenidos a la cobertura en directo del Debate del estado de la ciudad
