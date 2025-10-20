En directo | Debate del estado de la ciudad

11:30

A continuación, Escobar ha profundizado en su concepto de lo que significa 'verdear': «Aspiramos a que Logroño sea la capital con más espacios verdes por habitante. Un ejemplo más de cómo, para nosotros, » Logroñear es verdear . Verdear es poner el verde al servicio de un modelo de ciudad. Verdear es crear un parque de 2.400 metros cuadrados donde antes había una estación de autobuses; verdear es habilitar zonas ajardinadas donde antes había ruinas, como las de Madre de Dios; verdear es convertir la zona del barranco de Oyón en un paseo sostenible de 650 metros lineales, o el entorno del Horcajo en 8 hectáreas de zona verde. Y verdear también es vivir el Ebro , un río es parte de nuestra identidad, algo que nos une e identifica«.»