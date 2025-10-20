LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El antiguo Casino, iluminado en Sagasta, en una imagen de archivo. Juan Marín

La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que ocupará el antiguo Casino

Escobar desvela los planes para la reconversión del Electra Rioja en un establecimiento de alta gama en el Casco Antiguo

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:12

Si ya en el 'Debate de 2024, el alcalde de Logroño anunció que Eurostars gestionaría el hotel de cuatro estrellas que se tramita en el ... número 2 de la Fuente de Murrieta, para el de este 2025 ha vuelto a servirse de la iniciativa privada para uno de sus anuncios 'estrella': «un proyecto de hotel de alta gama en el edificio del antiguo Casino», en el Casco Antiguo de la capital de La Rioja.

