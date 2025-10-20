La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que ocupará el antiguo Casino

Si ya en el 'Debate de 2024, el alcalde de Logroño anunció que Eurostars gestionaría el hotel de cuatro estrellas que se tramita en el ... número 2 de la Fuente de Murrieta, para el de este 2025 ha vuelto a servirse de la iniciativa privada para uno de sus anuncios 'estrella': «un proyecto de hotel de alta gama en el edificio del antiguo Casino», en el Casco Antiguo de la capital de La Rioja.

Así lo ha adelantado Conrado Escobar, quien ha concretado la próxima reconversión del antiguo Electra Rioja. Tal cambio de uso ya quedó establecido durante el pasado mandato, cuando el pleno aprobó tal modificación a fin de que el edificio, que mantendrá su apariencia externa, pueda albergar actividad hotelera (como 'residencial no vivienda' en el número 10 de la calle Sagasta, dentro del PERI 30 'Casa de la Virgen').

Así, y según han confirmado a este periódico fuentes municipales, será Bestprice quien se encargue del hotel que lleva años proyectándose en el edificio, «cuyos detalles se van a dar a conocer en los próximos días en una comunicación pública con presencia de sus protagonistas».

En cualquier caso, será un establecimiento de alta gama de la mano de una cadena hotelera española fundada en 2014, especializada en el segmento de hoteles boutique económicos premium, que cotiza en Euronext París y busca expandirse internacionalmente (combinando precios competitivos con diseño moderno, servicio personalizado y habitaciones de categoría superior).

Diario LA RIOJA adelantaba tales planes en julio de 2021 después de que el Gran Casino cesase su actividad definitivamente en noviembre de 2020 lastrado por unas pérdidas de 12,5 millones desde su apertura en 2005 que la pandemia vino a agravar.

Una situación que la grupo Orenes pretendía revertir con un nuevo proyecto de hotel, aunque entonces se habló de un hotel de cinco estrellas y hasta cuatro millones de euros de inversión, tres en la reforma del edificio y hasta uno en el acondicionamiento interior y amueblamiento del mismo. Manteniendo la edificabilidad y densidad actuales, garantizando la conservación tipológica del inmueble (y el grado de protección de las fachadas), y preservando su singularidad volumétrica, eso sí.