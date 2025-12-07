LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hospital Los Manzanos.

Herido un joven de 18 años al volcar su vehículo en la circunvalación de Logroño

La víctima fue trasladada al Los Manzanos

La Rioja

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:00

Comenta

Un joven de 18 años, vecino de Logroño, resultó herido la noche del sábado en un accidente por salida de vía y vuelco del turismo en el que viajaba, en la incorporación desde la LO-20 hacia avenida de Aragón, en el término municipal de Logroño.

Varios particulares alertaron a SOS Rioja del accidente, que se produjo unos minutos después de las diez de la noche, y al lugar acudieron los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, la empresa de conservación de Carreteras Eceinsa y la Policía Local de Logroño.

De los dos ocupantes del vehículo siniestrado, el varón de 18 años fue trasladado al servicio de urgencias de la Clínica Los Manzanos.

Los Bomberos retiraron los restos de la gasolina de la calzada y apartaron el turismo hasta su retirada. Sobre las 23.30 horas, la empresa de conservación de carreteras indicó que la calzada había vuelto a la normalidad.

