La crítica a la decoración navideña y la ausencia de España en Eurovisión, en el Teléfono del Lector Estos son los asuntos que interesan a nuestros lectores este domingo

La Rioja Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

Abrir en festivos, «una vergüenza»

Nuestra primera comunicante, al frente de un comercio sin más empleados que ella, nos traslada su enfado e indignación por el calendario del comercio local en días festivos. «Ya trabajamos jornadas increíbles y partidas, y sábados enteros como para que nos metan más días. Lo de trabajar en un pequeño puente (como el actual) o el Día de La Rioja me parece vergonzoso», señala. En su opinión, los comercios deberían permanecer cerrados todos los festivos, «y a la gente que decide este calendario la pondría a trabajar esos días».

Mercado de «baratijas» en El Espolón

Un vecino de la capital admite sentir cierta vergüenza por la decoración navideña y el mercado instalado en El Espolón. «¿Qué hay que hacer para tener la elegante iluminación de San Sebastián o el carrusel de época de Vitoria o el mercadillo navideño de cualquier ciudad? ¿De dónde han salido los puestos de baratijas sin ningún interés que se han colocado en El Espolón?», se pregunta.

Entrañable encendido navideño

Por el contrario, una lectora felicita al Ayuntamiento de Logroño por el alumbrado navideño y su inauguración. «Aunque hizo un día criminal –explica–, me pareció entrañable abrirlo con villancicos, que de eso se trata la Navidad. También me parece genial que dieran protagonismo a la plaza del Mercado, que estaba muy abandonada, y considero muy elegante lo que han puesto en Miguel Villanueva porque es una calle que hay que cuidar. Me encanta la Gran Vía, que está más bonita que otras veces, y el resto de decoraciones».

Críticas a la decoración navideña

En el mismo tema ahonda otro lector, que se duele de los derroteros de la ciudad. Vive en Madrid y cuando regresa, cada dos meses, «veo Logroño más pueblo. Esta vez ha sido impactante por la bajísima calidad de la decoración navideña», argumenta.

Pagas agrícolas versus pagas funcionariales

«La gente quejándose por la paga a los agricultores de vendimia en verde durante los últimos tres años y resulta que en el Gobierno de La Rioja se gastan una cifra superior, 19 millones de euros, para la paga de los funcionarios». El autor de la llamada también compara sueldos y déficit de las Administraciones públicas y empresas privadas, y el resultados es incongruente.

Una parada de bus más próxima a Caser

Un lector de edad avanzada que todos los días acude a la residencia de mayores Caser Residencial Montesoria a las afueras de Logroño se queja de que el autobús urbano que le acerca hasta allí tiene parada en la avenida de Madrid, pero no entra en la calle Montesoria. «Todos los días nos bajamos personas de 80 y 90 años en la parada correspondiente y tenemos que ir andando hasta Caser», explica. Y pide que se habilite una parada junto a la propia residencia.

Sobre la ausencia de España en Eurovisión

En su llamada, un lector nos traslada su «satisfacción» por la ausencia de España en el próximo festival de Eurovisión, decisión que anunció hace unos días RTVE tras confirmarse la participación de Israel en el concurso. Nuestro comunicante se alegra de que «España no vaya al festival de Eurovisión a hacer el ridículo, como lo ha hecho muchas veces, y a gastar un dinero que mejor lo empleaban en médicos y enfermeras. Luego se quejan de que la gente que termina la carrera de Medicina se marcha fuera de nuestro país porque gana más».

... y La Guindilla Las pintadas de la ludoteca del parque San Adrián

Esta es la ludoteca del San Adrián, en Logroño. Sucesivas son las quejas que hablan del mal estado, en general, de este parque en la capital riojana. La imagen de hoy es una evidencia. Las pintadas de la ludoteca dan sensación de suciedad y transmiten, en un sitio dedicado al ocio educativo, dejadez y suciedad así como destacan el vandalismo. Un lector pide su reparación.

