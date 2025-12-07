Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño El suceso ha tenido lugar a las 3.30 horas de la madrugada del domingo y se ha desplomado la escayola, sin tener incidencia en la viviendas superiores

Juan Carlos Berdonces Logroño Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:05

Susto considerable durante la madrugada de este domingo en la plaza del Mercado. Hacia las tres y media de la madrugada, con esta zona de ocio de la capital riojana en plena ebullición festiva, ha tenido lugar un suceso que a priori no ha revestido gravedad pero que podía haber tenido consecuencias nefastas. El techo del bar Falstaff, ubicado al final de la zona de soportales, se ha desprendido y dos jóvenes han resultado heridos.

Nada más registrase este suceso, y teniendo en cuenta la proximidad del horario de cierre, el propietario del establecimiento hostelero ha desalojado el local y también ha dado aviso a la persona que vive en el piso superior, que al parecer no ha sufrido daños. Los dos heridos han acudido al Hospital Provincial de La Rioja, ubicado a escasos cinco minutos a pie. Pero desde este centro sanitario les derivaron al servicio de Urgencias del San Pedro para recibir la atención necesaria. También desde allí se dio aviso a la Policía Local y a los Bomberos de Logroño, que acudieron al lugar para comprobar el estado del local y controlar que no hubiera desprendimientos. Los dos jóvenes fueron atendidos en el Hospital San Pedro y dados de alta con heridas de consideración leve.

El aparejador del Ayuntamiento de Logroño que se encontraba de guardia también acudió al bar de la plaza del Mercado para certificar que no había riesgo de derrumbe. Y, según fuentes oficiales del Consistorio, en próximas fechas habrá una revisión más exhaustiva del estado arquitectónico del edificio para garantizar la seguridad. Hasta entonces el establecimiento hostelero permanecerá cerrado al público.