Las reacciones al discurso de Escobar: entre la reiteración y el aburrimiento

Nuria Alonso Logroño Lunes, 20 de octubre 2025, 13:42 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

Entre el aburrimiento y la reiteración. Son las sensaciones mayoritarias que han expresado los portavoces de los distintos grupos municipales que han reaccionado al discurso del alcalde, Conrado Escobar, en la primera sesión del Debate del estado de la ciudad celebrado este lunes.

Luis Alonso Portavoz del PSOE «Escobar no ha dicho nada de los fondos perdidos ni del boquete del presupuesto»

«El discurso de Conrado Escobar ha servido para no decir absolutamente nada», ha espetado el portavoz socialista, Luis Alonso, que ha cuestionado que el primer edil no ha «explicado por qué se han perdido 7,6 millones de euros en fondos europeos en cuestiones tan importantes como la movilidad o el comercio». Alonso ha remarcado que Escobar no ha dicho tampoco que «este ayuntamiento ha presentado un presupuesto en 2025 con un boquete, con más gastos que ingresos de 8 millones de euros» y también ha afeado que «el alcalde tampoco haya dicho por qué Logroño no está interesado en una convocatoria de ayudas donde mil ayuntamientos medianos y grandes de este país sí que están interesados».

«Escobar tampoco ha aclarado por qué teniendo mayoría absoluta, su equipo de gobierno no saca adelante importantes reformas, importantes cambios en las ordenanzas que afectan a los ruidos, a las terrazas y a lo que verdaderamente preocupa a los logroñeses y logroñeses, con lo cual, un discurso que directamente no ha dicho nada, nada sobre el futuro de Logroño», ha resumido Alonso.

«De nuevo volvemos a escuchar referencias al año 2050, cuando no se aterrizan el año 2025 ni en el 26, ni en el 27. Por lo tanto, »anuncios de nuevo vacíos o anuncios que van a tardar muchos años en efectos«.

María Jiménez Portavoz de Vox «Mucha puesta en escena y mucho titular, pero poco cumplimiento»

La representante de Vox ha criticado lo que ha considerado «mucha puesta en escena, mucho discurso, mucho titular, pero en el fondo poco cumplimiento». Ha señalado María Jiménez que desde Vox no comparten esa «forma de entender la política municipal porque gobernar no es estar dando discursos y marketing, sino que gobernar es gestionar con coherencia y con responsabilidad».

«Más que nada porque sino luego los ciudadanos, una vez que no cumples las promesas, pierden totalmente, pues la confianza en las Administraciones Públicas y eso es muy difícil de recuperar. Los ciudadanos lo que quieren son hechos, no titulares y son soluciones y no discursos lacios», ha comentado María Jiménez.

Amaya Castro Portavoz de Podemos-IU «Ha sido una repetición de promesas iguales que el año pasado»

«Decepcionante» ha sido el discurso de Escobar, a juicio de Amaya Castro, la portavoz de Podemos-IU. «Ha sido una repetición de promesas iguales que el año pasado, poniendo de manifiesto que o vuela hacia el 2050 o va a 1521, pero donde no está es en el Logroño del 2025», ha dicho Castro que ha echado en falta menciones al problema de los pisos turísticos, con un «crecimiento exponencial en la ciudad», ni ha afrontado el problema real del Casco Antiguo. «Ha pasado por encima», ha señalado para remarcar que el regidor ha hecho uso de «los mismos temas que el año pasado». «Lo he visto cansado, aburrido, como si no se creyera su propio discurso», ha apuntado la portavoz de izquierdas.

Rubén Antoñanzas Portavos de PR+ «Ha hecho el mismo discurso y los mismos anuncios que el año pasado

Por parte del PR+, Rubén Antoñanzas ha señalado que le gustó «más el discurso del año pasado» cuando lo escuchó por primera vez, ha dicho con sorna: «Realmente he tenido la sensación de que es exactamente el mismo discurso porque ha hecho los mismos avances que el año pasado. »Creo que esto demuestra que ha sido un año donde este Gobierno ha estado absolutamente parado«, ha criticado el regionalista.

Antoñanzas ha apuntado que ha habido grandes sectores olvidados, como la juventud, la vivienda o el soterramiento, sobre el que ha considerado que «ha pasado de puntillas, olvidando que es el vicepresidente de la Sociedad del Soterramiento y que él sí que podría hacer cuestiones importantes». El líder regionalista ha señalado que Escobar ha «hecho lo que mejor sabe hacer: pequeños anuncios sobre cuestiones que no están funcionando, como ese jardinero de barrio, que no es seguramente una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos de Logroño». También ha tildado de «muy decepcionantes» las dos grandes noticias que ha dado: «una es un hotel de inversión privada, una cuestión que no depende de la gestión del alcalde»; y también lo referente a los palacetes de la Comandancia, que no sabemos cuánto nos va a costar a los logroñeses«.

«Demuestra que lo que está haciendo este Gobierno no tiene ni ilusión ni ganas ni tampoco esa capacidad de liderazgo para llevar adelante lo que Logroño necesita y ese impulso que necesitamos para que Logroño crezca», ha opinado Antoñanzas.

Miguel Sáinz Portavoz del PP «Logroño es una ciudad en marcha, a un ritmo ágil y prometedor»

Por su lado, el portavoz del grupo municipal Popular, Miguel Sáinz, ha considerado que «el alcalde ha hecho un discurso y una propuesta de ciudad realista, partiendo de dos años de intenso trabajo que van dejando su huella en esta nuestra ciudad». «Logroño ahora mismo es una ciudad en marcha y a un ritmo ágil y yo diría que muy prometedor», ha ponderado el portavoz popular..

Al respecto, Sáinz ha subrayado que Escobar «ha desatascado un montón de proyectos que estaban bloqueados de anteriores legislatura y que ahora mismo están en marcha y además ha anunciado un ramillete de nuevos e ilusionantes proyectos y medidas que se van a poner en marcha estos próximos meses». «Nuestro plan -ha remarcado Sáinz- supera esta legislatura y es un plan de corporación y de ciudad. El alcalde ha mencionado estrategias como Logroño 2050, como la Agenda Urbana, como Ciudad Circular, como Logroño 1521, que son estrategias que van más allá de estos próximos años».

«Los grupos estamos todos llamados a buscar el máximo consenso en torno a esos cuatro ejes que van a marcar nuestro futuro más cercano, prometedor desde el consenso y desde el diálogo en la calle», ha reflexionado Sáinz mencionando los avances en movilidad, vivienda, seguridad y el Plan General.

«Creo que el balance realista, positivo, optimista y sobre todo, quiero subrayar que esta ciudad está en marcha en todas las facetas, en todos los diferentes escenarios que tenemos como retos», ha agregado.