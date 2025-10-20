LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los tres inmuebles de la sede de Defensa en la calle Comandancia, con los dos de los extremos actualmente desocupados y sin uso. Juan Marín

Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia

El alcalde de Logroño desvela el acuerdo alcanzado con Defensa y que ambos inmuebles pasarán a incorporarse al 'Proyecto 1521'

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:33

Las negociaciones, ahora sí, parecen haber llegado a buen término. Y así, el alcalde Escobar, aprovechando el 'Debate del estado de la ciudad' ha ... venido a confirmar que ya hay acuerdo con Defensa para la adquisición de los dos edificios sin uso de la Comandancia (los anexos al central en el entorno del Revellín-Valbuena, concretamente en la plaza de Ángel Bayo).

