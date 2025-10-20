Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia

Las negociaciones, ahora sí, parecen haber llegado a buen término. Y así, el alcalde Escobar, aprovechando el 'Debate del estado de la ciudad' ha ... venido a confirmar que ya hay acuerdo con Defensa para la adquisición de los dos edificios sin uso de la Comandancia (los anexos al central en el entorno del Revellín-Valbuena, concretamente en la plaza de Ángel Bayo).

El asunto, en cualquier caso, llevaba sobre la mesa varios mandatos, y en este, como no podía ser de otra manera, se había retomado tal y como adelantó Diario LA RIOJA ya en octubre de 2023.

Y todo ello después de que al final de la pasada 'legislatura' ambas partes firmaran un «protocolo general de actuaciones» para sentar las bases de un futuro convenio o acuerdo para la consecución de unos objetivos fijados de antemano y que parece ser que se mantienen –con la reutilización de alguno de tales espacios como dotación municipal–.

PP, PSOE y PR+, al respecto, pactaban una moción, apoyada por Vox, de cara a informar al Gobierno de España de que el interés de Logroño era continuar con las conversaciones con el Ministerio para la «adquisición, permuta o cesión al Consistorio» de los citados inmuebles –que a uno de ellos se traslade la Escuela de Música es lo mínimo por lo que se apuesta a día de hoy–.