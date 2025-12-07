Los riojanos, entre los españoles que más gastarán en Navidad

Juan Carlos Berdonces Logroño Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:31 | Actualizado 09:29h. Comenta Compartir

El 'Black Friday' supuso hace diez días el pistoletazo de salida oficial a la campaña de compras navideñas, que se prolongará hasta dentro de un mes, cuando los Reyes Magos visiten nuestros hogares para dejar los regalos, sobre todo a los más pequeños. Entre una fecha y otra aparecen en rojo en el 'calendario consumista' este puente de diciembre en el que ahora estamos, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo... Días señalados para viajar, hacer comidas y cenas con la familia o los amigos, comprar juguetes, libros, ropa o perfumes, pero también lotería a la espera de que el sorteo del próximo 22 de diciembre traiga una alegría en forma de premio para recuperar el gasto que hemos ido haciendo. En 2024 el Premio Gordo se vendió íntegro en Logroño, sin embargo, apenas quedó nada en la capital porque casi la mitad del número se devolvió y la mayoría del resto del dinero se lo llevó un club deportivo de Madrid.

En La Rioja, según un informe elaborado por la Asociación Española de Consumidores (Asescon) que ha realizado 5.000 encuestas-sondeo dirigidas a los consumidores para conocer la intención de gasto en el periodo navideño en lotería, alimentación para el hogar, regalos y juguetes, ocio y otros gastos vinculados tradicionalmente a estas fiestas, el promedio de desembolso por persona se dispara hasta los 1.351 euros. En el ranking por provincias, le corresponde a La Rioja el decimoquinto puesto mientras que el promedio de gasto por consumidor en España es de 1.300,13 euros.

Madrid, Zaragoza, Vizcaya, Málaga, Sevilla, Murcia, Navarra, Valencia, Cantabria, Valladolid, Toledo, Barcelona, Huesca y Burgos son los territorios en los que se gasta más que en La Rioja, aunque en el apartado de lotería ocupa una posición más alta. Con 130 euros de tique medio, solo burgaleses y leoneses superan a los riojanos, con 165 y 133 euros respectivamente.

«La Rioja tiene una población envejecida y un PIB superior a la media, dos circunstancias que ayudan a que el gasto en Navidad sea elevado» Víctor Renobell Sociólogo y profesor de UNIR

Esta compra de participaciones y décimos para el Sorteo de Navidad es una tradición conservada sobre todo por la gente de más edad, un hecho que influye de manera determinante, a juicio del sociólogo Víctor Renobell, para que los riojanos estén entre los españoles que más van a gastar en las compras navideñas. «Es una comunidad con una población envejecida y al mismo tiempo con un Producto Interior Bruto –índice para medir la riqueza de un territorio– por encima de la media. Ambas circunstancias ayudan a que el desembolso sea mayor», dice.

«Las más caras»

La encuesta de la asociación de consumidores «viene a reflejar el incremento de precios generalizado que existe en este año», por ejemplo de un 16% en una docena de productos básicos para los menús típicos de estas fechas –cordero, solomillo de ternera, marisco, turrones sobre todo de chocolate...– según el Instituto Nacional de Estadística. Hasta el punto de que, en opinión de Asescon, estamos ante la Navidad «más cara que hayan tenido que afrontar los consumidores».

El gasto, sin embargo, crece, por la doble circunstancia de que han subido los precios pero también «porque estamos en una situación de bienestar económico, con un paro en cifras bajas, un empleo al alza, unos salarios también en ascenso... Todo ello acompaña a poder hacer mayores desembolsos», sostiene Renobell, profesor e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja. En el caso de nuestra comunidad autónoma, el aumento en comparación con el año pasado crece un 21,7% –en 2024, cada riojano gastó de promedio 1.110 euros–, con los mayores incrementos en regalos y juguetes (entre 80 y 100 euros más). Aunque en los comercios del sector consultados en Logroño no existe esa sensación.

«Estamos en un momento de bienestar económico y la gente tiene ahorros que no sirven para comprar una vivienda pero sí para el ocio y el disfrute» Víctor Renobell Sociólogo y profesor de UNIR

El sociólogo de UNIR destaca, además, la capacidad de ahorro que ha habido en muchos hogares «y que seguramente no sirve para comprar una vivienda, por ejemplo, por el precio que han adquirido los pisos tanto nuevos como de segunda mano, pero en cambio con ese dinero la gente joven por ejemplo lo destina a viajar, al ocio y en estas fechas navideñas también a regalos o en alimentación».

Vivir experiencias

Renobell también asegura que tras la pandemia del coronavirus «nuestros hábitos han cambiado. Ahora gustan mucho las experiencias, vivir el momento» y eso conlleva hacer un gasto, principalmente en ocio o en alimentación. La comida preparada y el catering, asimismo, cobra fuerza en estas fechas «más allá de que los precios de algunos productos siguen al alza», añade.

El sociólogo confirma que «la Navidad siempre es una época de más gasto, sin lugar a dudas». Y aunque pudo contraerse durante la crisis, ahora se ha vuelto a dar rienda suelta por ese «bienestar que hay en la sociedad en líneas generales». Eso sí, los consumidores siguen controlando su bolsillo y la situación económica «influye en el 99% de las personas encuestadas a la hora de hacer sus compras en estas fechas», concluye la Asociación Española de Consumidores.

Más compras por internet y el pago, sobre todo con tarjeta

Las 5.000 encuestas-sondeo realizadas en las cincuenta provincias por la Asociación Española de Consumidores también han incluido preguntas sobre los canales de compra y las formas de pago. El 64% de los consultados asegura que comprará por internet mientras que el otro 36% lo hará en tiendas físicas; pero si la pregunta es si usarán las dos opciones, la respuesta es afirmativa en el 96% de los casos. El abono con tarjeta, por su parte, gana en un porcentaje altísimo como medio de pago, en un 87% de los casos, frente al 13% que pagará en efectivo.

