Escobar reclama «suficiencia y estabilidad para Logroño desde los Presupuestos Generales del Estado»

Segundo 'Debate del estado de la ciudad' del mandato, discurso inaugural de Conrado Escobar, «y hablando de derecho a la ciudad», en palabras del alcalde, ... un mensaje claro al Gobierno de España desde la capital de La Rioja. «Logroño defiende con firmeza la igualdad financiera que garantiza un futuro estable para nuestra ciudad. Reclamamos un marco económico sólido, previsible y transparente, que reconozca nuestro papel y nuestra responsabilidad», ha sentenciado.

«No pedimos más de lo que nos corresponde, pero tampoco aceptamos menos. Reivindicamos suficiencia y estabilidad desde los presupuestos nacionales, porque solo así podremos seguir construyendo, con responsabilidad y ambición, Logroño», ha añadido el primer edil ante la atenta mirada del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, principal autoridad presente en el plenario.

Así, Escobar ha precisado que «a falta de presupuestos nacionales se traduce en una pérdida de 5 millones de euros anuales para este ayuntamiento». Y por ello, según ha apostillado, «la Federación Española de Municipios y Provincias ya ha advertido y exigido esta financiación».

Ampliar Público asistente al plenario, con el presidente Capellán a la cabeza. Juan Marín

«En este sentido, creo que es hora de alzar la voz. Tener acceso a una ciudad plena no es un privilegio: es un derecho que debe contar con el compromiso decidido del Gobierno central. Necesitamos compromiso y garantía porque llevamos ya mucho tiempo esperando», ha recordado poniendo como ejemplos «los más de 2 años de retraso en los trabajos de finalización de la Ronda Sur de Logroño, o en el Parque de Iregua, atascado también».

El regidor municipal del PP, además, no que querido pasar por alto que «Hay retrasos en la activación de prestaciones en nuestro aeropuerto, y ya ni qué decir tiene, el capítulo de conexiones ferroviarias con otros puntos de España, y de manera especial con Madrid. No hay derecho y lo vamos a seguir diciendo, aquí y donde sea preciso. No somos amigos de estridencias, pero sí de razones y de reivindicaciones».

«Sabemos poco de la rehabilitación del antiguo Palacio de Justicia, por cierto, hablando de ayudas y compromisos», ha concluido al respecto.