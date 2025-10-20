LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Conrado Escobar durante su discurso en la sesión inaugural del 'Debate'. Juan Marín

Debate sobre el estado de la ciudad

Escobar reclama «suficiencia y estabilidad para Logroño desde los Presupuestos Generales del Estado»

«La falta de presupuestos nacionales se traduce en una pérdida de 5 millones de euros anuales para este ayuntamiento», advierte el alcalde

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:42

Comenta

Segundo 'Debate del estado de la ciudad' del mandato, discurso inaugural de Conrado Escobar, «y hablando de derecho a la ciudad», en palabras del alcalde, ... un mensaje claro al Gobierno de España desde la capital de La Rioja. «Logroño defiende con firmeza la igualdad financiera que garantiza un futuro estable para nuestra ciudad. Reclamamos un marco económico sólido, previsible y transparente, que reconozca nuestro papel y nuestra responsabilidad», ha sentenciado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fisioterapia Pérez
  2. 2

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  3. 3 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  4. 4 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado
  5. 5

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  6. 6

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  7. 7

    Lo tradicional no pasa de moda
  8. 8

    Cornago, un lugar que deja huella
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Escobar reclama «suficiencia y estabilidad para Logroño desde los Presupuestos Generales del Estado»

Escobar reclama «suficiencia y estabilidad para Logroño desde los Presupuestos Generales del Estado»