Condenan a dos cuidadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable El Juzgado de lo Penal número 3 impone un año y ocho meses de cárcel a dos trabajadores asistenciales de la residencia Leo Kanner por trato degradante, lesiones y humillaciones a una mujer de 34 años

Juan Carlos Berdonces Logroño Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:04 | Actualizado 14:36h.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Logroño ha condenado, en una sentencia emitida este pasado viernes 5 de diciembre, a dos antiguos trabajadores del centro para personas con autismo Leo Kanner, de titularidad pública -dependiente del Gobierno de La Rioja- pero gestionado por la asociación riojana para el autismo (ARPA), por atentar gravemente contra una mujer de 32 años -en el momento de los hechos-, una interna hipervulnerable y que requiere de ayuda de terceras personas para todas las actividades de su vida diaria. Tras un acuerdo de conformidad con fiscalía y acusación, el fallo de la magistrada impone un año y ocho meses de cárcel para cada uno de los dos trabajadores auxiliares especializados.

Los hechos se remontan al 27 de julio de 2023 cuando los acusados estaban en el interior del módulo cuarto del centro junto con la víctima. Los dos trabajadores, un hombre y una mujer ambos de 35 años, le indicaron a la residente que se vistiera después de haberse duchado. Como la usuaria «no reaccionaba a lo que le mandaban y se tumbaba en la cama, lejos de intentar hablar con ella y convencerle para que se vistiera» los cuidadores «en tono autoritario, vejatorio, violento, absolutamente innecesario e indigno y desproporcionado para la persona asistida, y sin tener en cuenta sus especiales necesidades, procedieron por dos veces consecutivas a volcar la cama tirando a la víctima al suelo contra el armario, agarrándola y zarandeándola», relata el escrito judicial al que ha tenido acceso este periódico. Tras cometer estos actos de maltrato, los agresores se fueron de la habitación y dejaron sola y desnuda a la interna, que «desbordada y confundida por la situación salió en busca de apoyos y ayuda de otro trabajador» del centro que le ayudó a vestirse. Estas agresiones le provocaron a la víctima una situación de estrés y una confusión, además de hematomas en brazo y glúteo.

Los trabajadores fueron despedidos por la dirección del centro tras tener conocimiento de los hechos por otro empleado y después de verificar las cámaras de grabación. Los acusados, además de la condena de prisión, quedan inhabilitados para el ejercicio de la actividad profesional relacionada con la atención y el cuidado de personas discapacitadas o con necesidad de especial protección. Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, deberán indemnizar a la víctima con 12.000 euros por los daños físicos y morales causados. También la sentencia condena como responsable civil subsidiaria a ARPA por insuficiencia de protocolos, falta de supervisión o respuesta inadecuada ante denuncias o incidentes.

La víctima tiene un grado de minusvalía del 78% por una alteración cromosómica y sufre Trastorno del Espectro Autista que le afecta «gravemente» en su desarrollo intelectivo. Este retraso mental severo le hace ser una persona «extremadamente vulnerable» y que necesita ayuda constante. Pero los cuidadores, condenados por sentencia, en lugar de ser «garantes de la protección» de la interna tuvieron una conducta «vejatoria y humillante». A pesar de la angustiosa situación de la usuaria, los acusados se abalanzaron sobre ella y emplearon la fuerza en reiteradas ocasiones.

Los hechos descritos se consideran «de extrema gravedad». Debido a la alteración que sufrió la interna, fue imposible realizar un informe psicológico y ahora ella «muestra rechazo para ir al centro». También sus padres tienen esa desconfianza.