El toro de Osborne no se libra del vandalismo tampoco en La Rioja Las dos vallas que se conservan en la N-232 tienen una larga historia de agresiones a pesar de haber sido indultadas por el Supremo y estar protegidas

Belén Martínez-Zaporta Logroño Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:23 | Actualizado 19:52h.

Una vez más el toro de Osborne ha sido vandalizado. En la mañana de este viernes surgía la triste noticia de que el coronaba una colina en Rivabellosa, el último del País Vasco, había sido prácticamente arrasado, al ser tumbado y golpeado. La figura, creación de la empresa familiar Tejada, de El Puerto de Santa María, fue diseñado por Manolo Prieto hace 70 años. En La Rioja tenemos la fortuna de contar todavía con dos de estas icónicas figuras, ambas en la N-232, una en Navarrete (kilómetro 416) y otra en San Asensio (kilómetro 436), ya que fueron indultadas por el Supremo en el año 1997 para que pudieran ser admiradas en las carreteras del país, aunque en numerosas ocasiones no se las haya respetado.

Los toritos, esos que cuando íbamos de viaje siendo niños esperábamos a ver con ilusión, jugando a ver quién lo señalaba antes, no eran concebidos como un símbolo político por aquellas jóvenes generaciones sino, simplemente, como algo único en el territorio español. En el destrozo que ha sufrido el de Ribavellosa la idea es diametralmente opuesta, la intención era acabar con él por parte de las juventudes de la izquierda abertzale, Ernai.

En nuestra región, no podemos decir que esto no haya sucedido nunca, sino que han tenido que ser restaurados en numerosas ocasiones, por ejemplo, después del 13 de julio de 2004 cuando los bajos de ambos fueron pintados de rojo, amarillo y violeta. Este periódico pudo hablar con uno de los vándalos unos días después y aseguró que la acción pretendía «reivindicar los valores de la II República» porque consideraban que los morlacos «eran un símbolo del nacionalismo español más rancio». Sin embargo, su salvación por parte del Supremo se debió a que «habían superado su sentido publicitario y se habían integrado en el paisaje». Ninguna referencia política sino su buena 'relación' con el entorno natural.

En las páginas de este diario también apareció la imagen en el 2014 de cuando intentaron convertir el de San Asensio, con poco arte, en una vaca. También pintaron sobre él «¡Solución ya!». No pasó un año y fue utilizado como lienzo para la frase 'Zorionak. Danitxu. Amnistía' y en marzo de 2015 se podía leer en su lomo 'Feliz cumpleaños. T.K., 13-03-2015. Por las letras con las que expresaron las palabras 'te quiero' quedaba claro que los vándalos estaban acostumbrados a escribir mensajes de móvil y ahorrando palabras. En el 2021, la frase que le grabaron fue 'Hitler Kebab' y una estrella gamada nazi. Además, había perdido una pata. La última agresión a esta valla fue en septiembre cuando le escribieron 'ToysRus', la conocida tienda de juguetes que, en realidad, lleva la 'R' invertida.

En el resto del territorio nacional también han sufrido ataques. En Mallorca le cortaron los cuernos, los testículos y lo pintaron con los colores de la bandera gay; en Cataluña grupos independentistas lo derribaron y en Galicia y Extremadura también lo pintaron. «La intervención cacereña fue reivindicativa», recuerda en un artículo anterior este periódico.

Es fuerte el Toro de Osborne como parte de la cultura popular española. Ocupa 150 metros cuadrados, está compuesto por 70 chapas, mide 14 metros y pesa 4.000 kilos, y ya ha demostrado que no es fácil rendirlo.