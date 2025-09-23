LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

SONIA TERCERO

El toro pintado de San Asensio

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:20

Siendo como es una figura indultada, hay que ver el poco respeto que tienen por el torito, esa icónica silueta que, a sus casi 70 años de historia, le siguen creciendo secundarios que buscan protagonismo a costa del recorte del morlaco. Aquí, en la cima de la 232, a una legua de San Asensio, el recorte de Osborne luce unas letras, bien pintadas por cierto, de una tienda de juguetes, aunque la 'R' pintaba invertida. Viene con asterisco, como un «tú y yo sabemos de lo que hablamos», que le habrá costado un buen rato en tiempo, equipo, sogas o escaleras al artista. Por sugerir, podría haber hecho otra silueta al lado de una jirafita, que era la mascota de la firma. Bigas Luna habría tenido que suspender su rodaje al ver semejante atropello y tendría que ir a rodar a Navarrete para ver si al otro torito le han respetado costillar, falda y babilla.

El toro pintado de San Asensio