La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes

José María Murillo, en la puerta de su local, con un viejo cartel de un antiguo negocio familiar.

La popular calle Laurel no ofrece demasiadas novedades al cabo del año, porque la rotación en los locales es escasa y no hay espacio disponible para nuevos negocios. Sin embargo, en pocos días se incorporan dos nuevos establecimientos.

En el número 33 de la calle, en el sitio que con anterioridad ocupara Kabanova y luego Atiborre, ha abierto ya Laurel Murillo's, que dirige José María Murillo, un trotamundos pero que asegura que «estamos en una de las mejores calles de España en el tema de la hostelería y seguramente aquí acabe mi vida laboral».

Su trayectoria arrancó hace casi cuatro décadas en la calle República Argentina, en el establecimiento Vinos Murillo que fundó su padre y que ha compartido durante este tiempo con su hermano Carlos, que ahora se queda en solitario al frente del negocio. Y José María llega a uno de los puntos neurálgicos de la hostelería y la gastronomía logroñesa tras haber emprendido antes en la calle Portales (Enoteca Murillo), en la calle San Juan (bar San Juan) o en Hermanos Moroy con una vinoteca.

Ángel Urzay vuelve a casa con su divertida propuesta bajo la marca Martirio Limón que él creó en Andalucía

Ahora, en Laurel Murillo's aboga por una oferta basada en pinchos y raciones en mesas altas y barra. «De momento lo que tiene más aceptación es la zapatilla de jamón y el cojonudo. Y voy a empezar a incorporar los pinchos de sardinas con guindillas o los boquerones, que son los que he hecho toda la vida». Y en el comedor, la apuesta pasa por una pequeña carta donde prima el producto de cercanía y riojano. «Un poco la oferta sería como la de una bodega, las patatas con chorizo y las chuletillas, pero también la casquería: callos, patitas, caracoles, que ya es muy difícil encontrar en otros lugares. Y platos de cuchara como los caparrones o las alubias blancas».

A unos metros de distancia, en el número 16 de la misma calle ultima los preparativos para abrir Ángel Urzay. En el local que hace algunas fechas ocupara La Brasa de la Laurel, este otro trotamundos de los fogones vuelve a casa. Después de haber trabajado durante años en Marbella, en el establecimiento que él creó con el nombre de Martirio Limón, volvió a Logroño para dirigir durante algún tiempo la cocina del restaurante Divot, en el campo de golf de Logroño-La Grajera. Volvió a Andalucía para trabajar en el cadena Hilton y ahora, por circunstancias familiares, vuelve a Logroño –con su primo como socio– para abrir su Martirio Limón en la calle Laurel. «Estábamos valorando la posibilidad de volver, vinimos a la Laurel a tomar algo y vimos que se alquilaba este local. No nos lo pensamos y dijimos, 'este tiene que ser' así que entre las cuestiones familiares y que encontramos el sitio adecuado para volver, dimos el paso», relata el chef riojano.

El cocinero define su cocina como «propuesta de kilómetro 0, divertida y muy imaginativa con productos muy riojanos».

Urzay, que abrirá su local la próxima semana, cuando concluya la mínima reforma que está realizando, ofrecerá platos como los churros de patata con jamón ibérico y emulsión de huevo frito; sus tradicionales patatas bravas en cubos; un tartar de chorizo riojano con consomé de ave o algunos postres caseros como el huevo de chocolate (con Nutella y espuma de coco).

