Treinta años de carrera solidaria estudiantil

ASUR, la asociación Ayuda Social Universitaria de La Rioja, que este viernes cumplía tres décadas de vida, busca a todos los que han colaborado con la entidad para una gran fiesta que celebrará en primavera

Satisfacción y orgullo por el pasado y optimismo y esperanza en el futuro. La despensa de generosidad de la asociación Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR) sigue repleta, 120 voluntarios en este curso, y con ese músculo cumplió este viernes, 5 de diciembre, 30 años de vida, tres décadas de carrera solidaria estudiantil, No hubo tarta ni velas, la entidad quiere localizar a los más de dos millares de voluntarios que han integrado sus filas para celebrar el aniversario por todo lo alto en primavera, según explica Carlos Villar Flor, su presidente.

«Yo llevaba un año en la UR y conocí a un alumno del último curso de Empresariales, José Moraga, y entre los dos diseñamos la idea de hacer una asociación de voluntariado. La universidad era muy joven, tenía dos años y poco, y le quedaban muchas cosas por construir todavía y pensamos que ese era uno de los huecos que faltaban, darle ese matiz de concienciar a los estudiantes de que efectivamente hay que estudiar mucho y bien, pero que también hay otras cosas que se pueden hacer por los demás», resume el catedrático de Filología Inglesa sobre una semilla que germinó el 5 de diciembre de 1995 con los estatutos fundacionales de ASUR.

En su primer ejercicio ya arrancó con fuerza. «En ese curso empezamos con 60 voluntarios y se hicieron seis equipos que acudían al hospital a atender a los niños que tenían cáncer, a residencias de la tercera edad, a apoyar a personas con discapacidad... Y desde ahí, 30 años ya, incluso en los años de la pandemia», explica con orgullo Villar Flor.

En este curso la cifra de voluntarios se eleva a 120 voluntarios. «Son jóvenes que altruistamente entregan su tiempo, lo que a mí me rescata la fe en la juventud actual. Siempre ha sido así, aunque ahora quizá tenemos los mecanismos de promoción y captación mejor engrasados, con lo que los chicos responden muy bien», explica el presidente de la entidad, que ha puesto el foco especialmente en el refuerzo escolar de niños en desventaja.

«El proyecto de acompañamiento a menores es el programa rey y, además, a los voluntarios les gusta mucho, es como hacer de hermanos mayores de chicos que están en dificultad educativa. También seguimos con el proyecto de acción social y hábitos saludables; con el de convivencia y prevención de acoso escolar; con los de Universidad Saludable y UR atiende; y con el de coordinación y ejecución de PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo)», desgrana Villar Flor, quien resalta con un brillo en sus ojos que «hay muchos voluntarios que en su día fueron beneficiarios de estos programas y eso es lo que más me emociona, porque es una cadena muy bonita que espero que sea continua y jamás se rompa».

Con el mismo calor que él hablan los voluntarios, un equipo que aunque se nutre principalmente de los grados de Educación Infantil, Primaria y Trabajo Social, también incluye a estudiantes de Derecho, Estudios Ingleses, Enfermería, Geografía e Historia, Químicas y Administración y Dirección de Empresas.

Alba Martínez, es una de las recién llegadas. Lleva solo unos meses en ASUR, desde el inicio del curso 2025-2026, en el que se ha estrenado en el grado de Educación Infantil en la UR. Se enteró del programa y no lo dudó. «Me gustan mucho los niños y pensé que era una oportunidad perfecta para ver qué se hace en el día a día como profesora y estoy encantada», explica la calagurritana, sobre su labor en el PROA del Caballero de la Rosa con alumnos de 11 años. «Llegué para ayudar, pero también para aprender, ellos me están enseñando mucho también. Y claro, a la vez, me hace muy feliz ver cómo van progresando», admite rotunda. Chloe Tomé dio el paso un año antes, en el curso anterior, cuando llegó a la UR desde Bilbao para estudiar Enfermería. «Me decidí por ayudar a la gente, por involucrarme en apoyar a otros y estuve en un curso de español para adultos. Como me gustó decidí seguir, pero este año con niños, a los que echo una mano con los deberes», explica para admitir que «el agradecimiento de los pequeños es la mejor recompensa, una sonrisa de ellos es el mejor pago».

Ellas y muchos más estarán en primavera en la fiesta de los treinta años. «Queremos invitar a alguien conocido que se haya destacado por su labor solidaria, a autoridades y, desde luego, a todos los voluntarios que han estado con nosotros. De los de los primeros años no tenemos datos, por eso queremos que contacten con nosotros en el correo asur@asoc.unirioja.es», remata Villar Flor.

«Todavía no tenemos la fecha, pero queremos celebrar por todo lo alto los 30 años con una fiesta que coincida con la conclusión del trigésimo curso académico de vida de la asociación», incide el presidente de la entidad cuya labor no ha pasado desapercibida ni en su tierra ni fuera de ella. Varios premios adornan su trayectoria. El primero llegó en 2011, cuando esta casa, Diario LA RIOJA, le concedió el premio 'Un alma solidaria'. En 2020 ASUR logró el Premio ABC Solidario en la modalidad de 'Voluntariado Universitario'; en 2022 obtuvo el premio del Consejo Social de la Universidad de La Rioja en la modalidad Colaboración Universidad-Sociedad; y el pasado año Fundación Mutua Madrileña le otorgó uno de sus Premios al Voluntariado Universitario por el proyecto 'Efecto Boomerang'.

Son los reconocimientos a tres décadas de trabajo en la aún están muy frescos en el recuerdo algunos proyectos de sueños, esperanzas y generosidad. Como aquel, bautizado como 'Abuelos Adoptivos', vigente durante varios años, y que consistía en que «personas mayores que vivían solos ofrecían su hogar a universitarios y los estudiantes, a cambio, les ayudaban, les acompañaban a la compra, hacían algunas tareas domésticas...», rememora Villar Flor, quien retrocede al pasado reciente para hablar con nostalgia de otro programa entrañable, 'Cofre de los Sueños'. «Se inició en 2015 y buscaba mejorar la situación emocional de niños de 3 a 12 años cumpliendo uno de sus sueños, difícilmente lograble por la carencia de recursos», explica, para detallar que, por ejemplo «en 2017 se cumplieron 79 sueños y al año siguiente se llevaron a cabo seis actividades, como excursiones a parques temáticos, visitas a parques acuáticos, viajes de fin de semana...».

La entidad cuenta con el patrocinio de la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja, la Fundación Bankia-Cajarioja, de CaixaBank y de Fundación Ibercaja.