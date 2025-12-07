LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El joven rescatado por la Guardia Civil en el San Lorenzo. Guardia Civil

«Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo

El alicantino auxiliado por la Guardia Civil ha publicado un vídeo en redes sociales en el que cuenta su irresponsable peripecia, expone que «en principio estaba controlado» pero «estaba sin batería»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:56

El pasado lunes el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil rescató a un joven a 1.800 metros de desnivel que pretendía coronar el San Lorenzo ... , después de haber pasado la noche a la intemperie. Unos esquiadores le habían recomendado bajar junto a ellos la tarde anterior y no les hizo caso. Fueron esos mismos esquiadores quienes advirtieron de la imprudencia a la Guardia Civil, cuyo GREIM tiene base en Ezcaray. Al día siguiente, de madrugada, los agentes salieron en su búsqueda y se lo encontraron en plena pista Campos Blancos, con el calzado congelado.

