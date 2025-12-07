Un árbol navideño muy especial en el Parque de Gallarza El espacio logroñés luce este elemento inclusivo que se encenderá cuando lo hagan las luces de la ciudad | La iniciativa está promovida por el proyecto municipal Logroño Intercultural, a instancia de la Asociación Amigos de China

La Rioja Logroño Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:05 Comenta Compartir

El Parque Gallarza de Logroño ha añadido un árbol más que lucirá junto a los de sus jardines. Luce desde este domingo un ejemplar navideño inclusivo, que se iluminará en el momento en el que se encienden las luces de la ciudad, al estar conectado a una de las farolas del recinto.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado este domingo esta iniciativa, promovida por el proyecto municipal Logroño Intercultural, a instancia de la Asociación Amigos de China.

El objetivo de este proyecto es generar un espacio de encuentro vecinal de celebración de las fiestas desde una perspectiva intercultural, ha detallado a EFE la técnico municipal de Logroño Intercultural, Laura Serrano.

Ampliar Un detalle del árbol. Raque Manzanares /EFE

Una estructura metálica con forma de árbol navideño se ha llenado de farolillos de colores, diseñados en forma de bola con papel transparente, a los que se han impreso las tonalidades del arco iris.

Finalmente, personas que han participado en el taller han plasmado sus manos, tintadas en colores, sobre el papel transparente que ha rodeado la estructura metálica, en referencia al lema de esta actividad «Deja huella en tu ciudad», ha detallado Serrano.

Ampliar Los últimos retoques Raquel Manzanares /EFE

El objetivo de esta acción, organizada por la Red Intercultural de Logroño, a la que pertenece el grupo de asociaciones de actividad cultural, es decorar un árbol navideño inclusivo, de personas que no celebran la Navidad por sus raíces religiosas o culturales, pero que sí que quieren participar en la decoración navideña de la ciudad, ha concluido.

Temas

Logroño