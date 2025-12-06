Logroño no termina de encenderse en Navidad La iluminación navideña de Portales, San Antón, Hermanos Moroy, avenida de la Paz, Duquesa de la Victoria o avenida Portugal estaban apagadas el primer día del puente de diciembre y a cuarenta y ocho horas del encendido

El espíritu navideño de luces que invade todo el país parece que no acaba de iluminarse en la capital riojana. Este sábado por la tarde, primer día del puente de diciembre, la ciudad, llena de paseantes, ofrecía una imagen insólita. Calles iluminadas, calles apagadas. Si paseabas por el primer tramo de República Argentina, las esferas de colores con las luces blancas invitaban a mirar para arriba con asombro. Pero una vez que llegabas al cruce con Pérez Galdós se acababa la fiesta. Ni el segundo tramo ni la citada calle lucían la iluminación de Navidad, eran oscuridad.

Casos similares se daban en Hermanos Moroy o la Calle Mayor, en plena oscuridad ambas, o una de las calles más transitadas, Portales, en la que ni una bombilla se veía encendida, solo las de la Biblioteca de La Rioja. Pero ese edificio es del Gobierno, no del Ayuntamiento, y quizá por eso funcionaban... Eso sí, la 'tranquilidad' llegaba cuando uno se acercaba a la Plaza del Mercado, donde el pino de Navidad lucía espléndido (aunque un poco torcido) junto a las luces de la fachada de la concatedral. Ahí la gente no se preguntaba «¿dónde están las luces?» Porque parecía que todas estaban ahí. Como también estaba encendido, por suerte, el tradicional pino de la fuente de Gran Vía con Avenida de la Solidaridad. La arteria principal de Logroño lucía sus pequeñas bombillas junto a las farolas. También los árboles del Espolón. Pero avenida de Portugal, no. Ni tampoco San Antón, la calle más comercial de Logroño, que, apagada y llena de peatones y coches, no daba la sensación de estar en pleno puente festivo.

«Un problema con los temporizadores»

Fuentes del Ayuntamiento de Logroño han atribuido la incidencia a «un problema con los temporizadores», según la explicación dada por los técnicos. Los electricistas han estado trabajando a lo largo de la tarde-noche en las distintas zonas afectadas haciendo que las luces vayan encendiéndose por calles. Primero en Gran Vía, avenida de la Paz y Portales y después esperando solucionar paulatinamente Gonzalo de Berceo, Vara de Rey y otras.

«Ni siquiera lo consideran una avería», han trasladado a larioja.com dichas fuentes, aunque la explicación no ha arrojado demasiado luz. Al parecer, algunos 'relojes', como los técnicos llaman a los mencionados «temporizadores de los cuadros eléctricos» que regulan el encendido de cada sector de la iluminación navideña, no han funcionado correctamente, sin saber explicar si se trata de un fallo técnico o de un error de programación.

Sea como sea, avería o incidencia pasajera, lo sucedido en una jornada con las calles repletas de vecinos y visitantes empaña los prolegómenos de la Navidad en la ciudad de Logroño, que no se libra de polémica en su decoración de estas fechas.

