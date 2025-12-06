Ratas en las calles, la caza del jabalí y las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector Estos son los asuntos que interesan a nuestros lectores este sábado

No a la apertura el Día de La Rioja

La primera llamada de hoy insiste en un tema candente estos días que tiene que ver con el calendario laboral de los empleados de comercio durante 2026. «Creo que los trabajadores de comercio tenemos el mismo derecho que el resto de la ciudadanía a disfrutar del Día de La Rioja, nuestra querida comunidad, cosa que nos es imposible gracias a que una vez más nuestros dirigentes consideran oportuno que el comercio abra sus puertas. Será que no hay días y horas suficientes para comprar a lo largo de la semana», apunta el mensaje.

Ratas «andando» por las calles de Logroño

Soledad, de Logroño, avisa de que «se están viendo bastantes ratas por la calle y eso me horroriza. Sabemos que son necesarias para que se ocupen de los residuos del subsuelo, pero andar por la calle y verlas pasar como si tal cosa no es agradable». «Pido que se solucione este problema», remacha.

Por el paso de peatones de Solidaridad

Telefonea desde la Avenida de la Solidaridad de la capital para pegar tirón de orejas al Ayuntamiento por «la porquería de luces que nos ha colocado cuando esta calle es de las primeras que fue iluminada». En cualquier caso, la lectora sugiere: «Tienen que coger el dinero de las luces y ponerlo en el paso de peatones. Hubo vecinos que dijeron que se iban a morir antes que verlo hecho y así ha sido. El paso debería haber estado hecho hace ya mucho tiempo».

Interinos que no acabaron en Canarias

Ana, una interina afectada, pregunta: «¿Sabíais que Canarias está en La Rioja? Eso parece, ya que decenas de docentes interinos que pidieron plaza de estabilización allí no solo no se han ido, sino que se han puesto por delante de los que decidimos quedarnos aquí, incluso de los que han aprobado este año la oposición. Y todo, en un proceso carente de transparencia y con la ayuda de algunos sindicatos».

Las leyes, ajustadas a la realidad

A cuenta de las nuevas disposiciones para cazar jabalíes, hechas públicas estos días, el lector indica que «llevamos años desde que salió la Ley de Bienestar Animal, emanada de Europa seguramente, en que no se podía disparar a los conejos cuando había un crecimiento exagerado, ni a los jabalíes, ni al lobo». Y continúa: «Parece ser que, de repente, cuando llegan los problemas ocasionados por el exceso, hay que recurrir a otras medidas. Si se extiende la peste porcina, va a ser un desastre. Las leyes hay que ajustarlas a la realidad, no a lo que se desearía. Es un mensaje para los que legislan y ponen a veces leyes demenciales».

Cosas mal hechas

Finalizamos con una lectora que dice a cuenta de las luces de Navidad, «que este Ayuntamiento no puede hacer las cosas peor».

... y La Guindilla Un palé de productos tóxicos en Pradoviejo

«¿Quién tiene que quitar este palé de productos tóxicos, que se quedó cuando hicieron los campos nuevos en Pradoviejo, en Logroño?», se pregunta un lector. «Se ha advertido varias veces, pero nadie sabe nada y ponen una cinta de seguridad», indica. «Los niños juegan y se lanzan los botes. Yo no soy nadie para decirles que eso no se puede coger», apunta. Pide que se retiren.

