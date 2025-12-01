LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Goicoechea

Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026

El Consejo Riojano de Comercio ha fijado diez fechas en el calendario: el 4 y 11 de enero, el 2 y 6 de abril, el 9 de junio, el 15 de agosto, el 6 de septiembre y el 7, 20 y 27 de diciembre

La Rioja

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:20

Comenta

El Consejo Riojano de Comercio ha anunciado este lunes los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos de más de 300 metros cuadrados durante el próximo año. En total ha fijado diez fechas: el 4 y 11 de enero, el 2 y 6 de abril, el 9 de junio, el 15 de agosto, el 6 de septiembre y el 7, 20 y 27 de diciembre.

La Mesa de este órgano, integrada por representantes de la Administración regional, FER, Cámara de Comercio, organizaciones sindicales y asociaciones de comerciantes y consumidores; ha seleccionado estas jornadas -que son el mínimo exigido por ley- tras analizar diferentes propuestas presentadas durante las últimas semanas y el acuerdo alcanzado por todas las partes.

Los ayuntamientos riojanos podrán pedir el cambio de hasta dos de las jornadas presentadas por otras que consideren más adecuadas -para las que se tendrán en cuenta los festivos locales- a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  3. 3 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  6. 6 Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en la N-120, en Ventosa
  7. 7 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  8. 8 El marcador | Los resultados de la jornada
  9. 9

    Cabimonteros, para entrar a vivir
  10. 10 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026

Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026