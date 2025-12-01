Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026 El Consejo Riojano de Comercio ha fijado diez fechas en el calendario: el 4 y 11 de enero, el 2 y 6 de abril, el 9 de junio, el 15 de agosto, el 6 de septiembre y el 7, 20 y 27 de diciembre

El Consejo Riojano de Comercio ha anunciado este lunes los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos de más de 300 metros cuadrados durante el próximo año. En total ha fijado diez fechas: el 4 y 11 de enero, el 2 y 6 de abril, el 9 de junio, el 15 de agosto, el 6 de septiembre y el 7, 20 y 27 de diciembre.

La Mesa de este órgano, integrada por representantes de la Administración regional, FER, Cámara de Comercio, organizaciones sindicales y asociaciones de comerciantes y consumidores; ha seleccionado estas jornadas -que son el mínimo exigido por ley- tras analizar diferentes propuestas presentadas durante las últimas semanas y el acuerdo alcanzado por todas las partes.

Los ayuntamientos riojanos podrán pedir el cambio de hasta dos de las jornadas presentadas por otras que consideren más adecuadas -para las que se tendrán en cuenta los festivos locales- a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo.