LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de autismo Leo Kanner de Logroño. LR

«Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo

El progenitor de la víctima denuncia el trato y la atención que se presta en la residencia Leo Kanner y critica la dejadez de la Consejería de Servicios Sociales

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:02

Comenta

«Parece que estamos llevando a nuestros hijos a la cárcel. Los padres ya no tenemos ninguna seguridad de cuál está siendo el trato y la atención que reciben nuestros hijos en el centro Leo Kanner», denuncia con firmeza y también con una importante carga de pena el progenitor de la joven que fue agredida en julio de 2023 por dos trabajadores auxiliares de la residencia de autismo de Logroño que acaban de ser condenados a un año y ocho meses de cárcel.

Asegura que la agresión sufrida por su hija no es un caso aislado, «los ha habido antes y también después. Hay denuncias en los juzgados que llevan su desarrollo». Él mismo tiene más procesos abiertos, también por la medicación aplicada a su hija, «porque se la han pautado mal hasta en cinco ocasiones, una medicación psiquiática que le puede provocar lo que se denomina muerte súbita. Hemos tenido que ir cuatro veces al hospital para que la ingresaran».

El padre de la usuaria hipervulnerable vejada y humillada por dos cuidadores denuncia que «aquí todo se tapa, nadie hace nada por remediarlo. Ha habido dimisones de directores, llegan otros nuevos y la situación no mejora. La Consejería de Servicios Sociales no está verificando que se cumplan los contratos, no hay personal suficiente para atender a los usuarios -son en torno a 28 internos residentes-, no se les da formación... No puede ser que haya internos con 45 años que ya vayan en silla de ruedas cuando no tienen problemas de movilidad, pero si no se hace nada por moverles, por ejercitarles, pues sucede esto».

Asimismo, denuncia que «hace tres meses han quitado las cámaras de seguridad del centro y ya no podemos conocer lo que sucede dentro de las habitaciones, porque nuestros hijos no nos lo pueden contar, no tienen esa facilidad de palabra para decir las cosas». Él ha trasladado su queja a Servicios Sociales «pero aquí nadie hace nada, todo se tapa».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  2. 2

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  3. 3

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  4. 4 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  5. 5 El toro de Osborne no se libra del vandalismo tampoco en La Rioja
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  9. 9 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución
  10. 10 El Cupón Diario de la ONCE deja 70.000 euros en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo

«Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo