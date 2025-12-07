LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartel de búsqueda del peluche perdido en el barrio Los Lirios de Logroño. D.M.A.

Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño

Los padres de Gonzalo, un niño de 9 años del barrio Los Lirios, buscan por su «valor sentimental» el muñeco extraviado el sábado

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:00

Comenta

Claro que esta no será la noticia que cambie el rumbo de la humanidad, pero tal vez sí la que haga recuperar la sonrisa a ... un niño y eso es suficiente. A Gonzalo, un niño logroñés de 9 años, se le ha perdido su peluche preferido, Coqui, que no es un muñeco cualquiera, es nada menos que un cocodrilo. Durante los preparativos del viaje para acudir al pueblo de sus abuelos en Burgos, en la mañana de este sábado, Gonzalo acompañó a su padre a bajar la basura antes de salir y lo hizo con su inseparable Coqui. «Lo llevaba en la mochila, que estaba abierta 'para que no se ahogue', dice mi hijo», cuenta Mario, el padre.

