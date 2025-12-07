Muere Martin Parr, el gran fotógrafo de la ironía y la denuncia

Doménico Chiappe Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:16 | Actualizado 15:45h. Comenta Compartir

Hacer ‘hablar’ a una fotografía, que al verla el espectador se sumerja en un entrelineado que burle la sola imagen, es una misión difícil, aunque ya en los albores de esta técnica John Szarkowski demostrara que no había objetividad alguna en una foto. Que el fotógrafo influía desde el mismo momento de elegir el objetivo y cuánto ampliar el cuadro. Los que luego serían los grandes maestros de la disciplina, como Lewis Hine, Helen Levitt, Walker Evans, Cindy Sherman o Robert Doisneau ejercieron el oficio como escritores. Contaban historias, dramáticas las más conocidas, pero también surgió el humor, como en las de Samuel Fosso.

Pero la ironía no llegó a la imagen hasta que Martin Parr comenzó sus series (Reino Unido, 1952) sobre la ostentación y el ocio de las gentes británicas. El artista ha muerto en su casa de Bristol a la edad de 73 años el viernes, según anunció su familia en redes sociales este domingo. «Con gran pesar anunciamos que Martin Parr (1952-2025) falleció ayer en su hogar en Bristol». Tenía cáncer. En su legado están miles de fotografías, una centena de libros -editados en países de todo el mundo- y una fundación que lleva su nombre.

No obstante, su aparente mirada despreocupada, en el fondo de su trabajo había una incisiva crítica social, que se amplió hacia otras geografías y que dio un nuevo norte a la fotografía documental. No en balde su lugar en la historia artística está al lado de Robert Capa, por ejemplo, al ser miembro desde los ochenta de la agencia Magnum, que fundó en época de grandes guerras el húngaro, junto a otros como Henri Cartier-Bresson. Los preceptos de esta organización con espíritu de cooperativa, en los esencial dos: darle al fotógrafo el control sobre su trabajo y llevar al gran formato la foto documental hasta entrar a galerías y museos, eran asumidos por Parr, que se convirtió en uno de los grandes valedores de los nuevos talentos que querían entrar en el selecto grupo.

La diferencia con aquellos fundadores no estaba en la profundidad de la visión sino en la forma de enseñar. Parr eligió el color, los tonos saturados y vivos, en vez del blanco y negro. Sus series más conocidas son ‘Small World’, sobre el turismo de masa, y 'The Last Resort', sobre el ocio de la clase obrera, publicadas en los ochenta y noventa. En ellas era capas de mimetizarse hasta el punto de hacer ‘cameos’ al estilo Hitchcook, en algunas de sus obras. Incluso, como anécdota, cuando en España se preparaba una edición que recopilaba algunos de sus ensayos, ilustrados con sus fotos, se necesitaba una imagen suya para la solapa. Él respondió dando instrucciones de que en una de esas imágenes estaba él. Había que recortarla en su cara y usarla. Con sol o con luces artificiales sabía cómo lograr que el color fuera cómplice de sus historias.

Merecedor de los premios Erich Salomon (2006), PhotoEspaña (2008) o World Photography Organisation (2017), prosiguió su investigación visual con trabajos como ‘Common Sense’, hasta finales de los noventa, y como una especie de historiador sin pretensiones fue editor y seleccionador de ‘The Photobook: A History’, una edición ambiciosa en la que reunía lo que consideraba lo mejor de una salida a la fotografía de los nuevos tiempos: el libro autoeditado la mayoría de las veces. Deja un legado artístico, una hija llamada Ellen y varias generaciones de fotógrafos influidos por su lenguaje visual.