Una paciente (¿o tal vez cliente?) en el Hospital Universitario de Torrejón Sergio Pérez (Reuters)
Crónicas venenosas

Pacientes o clientes

«La raíz de todos los males es el afán de dinero» (1 Timoteo, 6-10)

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:46

Reconozco que no sé dónde cae exactamente Torrejón de Ardoz. Todos esos municipios que revolotean alrededor de Madrid como pajarillos sobre el lomo de un ... hipopótamo me parecen indistinguibles, confusos y aleatorios. Ni siquiera sé –y esto es geográficamente más grave– si están arriba o abajo: Torrejón, Moratalaz, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Galapagar, Parla... De Getafe y de Leganés he oído hablar porque, de manera inexplicable, sus equipos están o han estado en Primera División. Supongo que antes eran pueblos distintos, con cierto orgullo local, pero las grandes ciudades actúan como agujeros negros y los acaban succionando hasta convertirlos en barrios anodinos e intercambiables.

