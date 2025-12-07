LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del partido. Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

La UD Logroñés reacciona a tiempo

Los de Unai Mendia remontan ante el Deportivo Aragón y suman su segunda victoria consecutiva

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:58

Comenta

Cuando el Deportivo Aragón se puso este domingo por delante en su duelo ante la Unión Deportiva Logroñés, los peores fantasmas de los blanquirrojos ... reaparecieron. Sin embargo, esta vez sí, los riojanos supieron reaccionar a tiempo para remontar (1-3) y sumar su segunda victoria consecutiva y también la segunda de todo el curso lejos de Las Gaunas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  4. 4 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  5. 5 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  6. 6 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  7. 7

    Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo
  8. 8 Ratas en las calles, la caza del jabalí y las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    A Zabala se le pone cara de favorito
  10. 10

    La SD Logroñés se libera ante el Ebro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UD Logroñés reacciona a tiempo

La UD Logroñés reacciona a tiempo