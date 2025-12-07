La UD Logroñés reacciona a tiempo

Cuando el Deportivo Aragón se puso este domingo por delante en su duelo ante la Unión Deportiva Logroñés, los peores fantasmas de los blanquirrojos ... reaparecieron. Sin embargo, esta vez sí, los riojanos supieron reaccionar a tiempo para remontar (1-3) y sumar su segunda victoria consecutiva y también la segunda de todo el curso lejos de Las Gaunas.

Pronto se vio que el viento iba a ser uno de los protagonistas de la mañana. Soplaba con fuerza y eso se traducía en que a los jugadores les costaba mucho hacerse con el control del esférico. Necesitaban muchos toques para domarlo y pases que podrían parecer buenos no llegaban al destinatario porque el balón cogía una velocidad endiablada. Aun así, la UD Logroñés fue la dominadora el juego en el primer acto.

Deportivo Aragón Calavia, Sabater, Reda, Eloy Moreno, Barrachina, Facchín (Linares, m. 58), Íker García, Terrer, Tobajas (Sesé, m. 73), Yoha (Palacio, m. 73) y Darius (Conde, m. 58). 1 - 3 UD Logroñés Taliby, Val (Pascual, m. 84), Larrea (Ugarte, m. 84), Cabetas, Camacho, Marí (Otadui, m. 70), Benítez (Rivero, m. 70), Santana, Manex, Anai y Lupu (Berto Rosas, m. 58). Goles: 1-0, m, 61, Íker García; 1-1, m. 69, Marí; 1-2, m. 72, Benítez, de penalti; 1-3, m. 81, Santana.

Árbitro: José Martínez. Amarillas para los locales Íker García y Eloy Moreno y para los visitantes Larrea, Val y Anai.

Incidencias: Partido disputado en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Antes de empezar se guardó un minuto de silencio en memoria de Manolo Villanova, exportero del Zaragoza y del CD Logroñés.

Los blanquirrojos se hicieron con el centro del campo para hacer llegar muchísimos balones a la línea de tres mediapuntas. Manex, Anai y Santana intervinieron en numerosas ocasiones y llevaron peligro, pero faltó decidir mejor. Estar más acertados. Santana, de hecho, gozó de la mejor oportunidad blanquirroja de todo el primer acto en el minuto 11, pero su disparo se marchó demasiado cruzado.

Ese acercamiento fue el más peligroso, pero hubo muchos más: desde un disparo demasiado centrado de Lupu que Calavia sacó sin demasiados apuros hasta una petición de penalti del propio delantero pasando por un centro de Val que un defensa envió a la esquina cuando Benítez ya estaba preparado en boca de gol para rematar o un balón en profundidad de Cabetas al que Camacho no pudo llegar por culpa del ya citado viento.

Los logroñeses generaron oportunidades y no sufrieron demasiado atrás, aunque el Deportivo Aragón fue capaz de salir con cierto peligro en alguna contra. Su llegada más clara terminó con un disparo del exblanquirrojo Facchín que Taliby repelió. La UDL estaba siendo superior, pero no se reflejaba en el marcador de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

Parecía que el escenario del partido no iba a cambiar tras el paso por los vestuarios, puesto que en el primer minuto de la reanudación Anai tuvo una nueva oportunidad clara para marcar. Su tiro se marchó alto y el choque, poco a poco, fue entrando en una deriva que no presagiaba nada bueno para la UDL. Los blanquirrojos ya no tenían tan controlado el juego, fallaban demasiados pases y el Deportivo Aragón, sin hacer demasiado, comenzó a tener presencia en ataque.

Avisó Yoha con un disparo lejano que repelió Taliby y solo un minuto después, en una acción similar, el rechace del portero visitante fue a parar a la cabeza de Íker García. Sin oposición, puso en ventaja a un Deportivo Aragón que aspiraba a dejar atrás su mala dinámica ante una UDL que parecía volver a las andadas. A las malas. Sin acierto arriba y por debajo en el marcador en una de las pocas llegadas rivales.

Sin embargo, en solo tres minutos el encuentro pegó un nuevo volantazo. Un cambio de sentido. Miguel Marí hizo el empate en el 69 en un saque de esquina perfectamente ejecutado y mal defendido por los locales. Nadie siguió su desmarque desde el segundo palo y remató solo. Esa fue su última intervención en el partido. Acto seguido Benítez y él fueron sustituidos por Otadui y Rivero y ambos fueron los protagonistas del 2-1 nada más entrar al campo. Penalti sobre el extremo y gol del centrocampista. En un abrir y cerrar de ojos los de Mendia pasaban a mandar en el marcador.

El reto pasaba entonces por vivir un final de partido tranquilo y para eso hacía falta otro gol. Y ese tanto llegó en una rápida acción logroñés que terminó con un centro de Anai, y un remate de vaselina de Santana para superar a Calavia y sentenciar. La UD Logroñés borró sus fantasmas.