Nieto muestra una bandeja con productos navideños preparada en su tienda. JUSTO RODRÍGUEZ

Álvaro Nieto

Gerente de DeTorre Gourmet

«Me llama la atención que el turrón de chocolate es más caro que el de Jijona»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:33

Comenta

Pocas cosas le sorprenden ya a Álvaro Nieto, gerente de la tienda De Torre Gourmet, pero reconoce que este año sí la ha llamado la ... atención que «el turrón de chocolate ya es más caro que el clásico de Jijona, el de almendra de toda la vida que es el habitual de Navidad. ¡Cómo ha tenido que subir el precio del cacao!». La cesta de la compra, desde el punto de vista de la alimentación, lleva con los costes disparados en los últimos años, «pero también suben los sueldos, sube el nivel de vida...». En su establecimiento, en la calle Pilar Salarrullana de Logroño, se mantienen los precios «porque aquí trabajamos prácticamente todo el año con los mismos productos, de una calidad máxima» y exclusivos en muchos casos.

