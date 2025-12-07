«Me llama la atención que el turrón de chocolate es más caro que el de Jijona»

Juan Carlos Berdonces Logroño Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:33 Comenta Compartir

Pocas cosas le sorprenden ya a Álvaro Nieto, gerente de la tienda De Torre Gourmet, pero reconoce que este año sí la ha llamado la ... atención que «el turrón de chocolate ya es más caro que el clásico de Jijona, el de almendra de toda la vida que es el habitual de Navidad. ¡Cómo ha tenido que subir el precio del cacao!». La cesta de la compra, desde el punto de vista de la alimentación, lleva con los costes disparados en los últimos años, «pero también suben los sueldos, sube el nivel de vida...». En su establecimiento, en la calle Pilar Salarrullana de Logroño, se mantienen los precios «porque aquí trabajamos prácticamente todo el año con los mismos productos, de una calidad máxima» y exclusivos en muchos casos.

En estas fechas, eso sí, «tenemos el cordero y el cochinillo preparados ya directamente para calentar y comer, al igual que la pularda, las bandejas de embutidos pero también veganas, de productos picantes...». Nieto detecta que pese a ser fechas de reuniones familiares «lo que la gente no quiere, sobre todo los jóvenes, es complicarse la vida y pasarse el día 24 o el 25 de diciembre en la cocina. Quiere disfrutar en la calle, comiendo en Nochebuena o tomando el vermú también en Navidad. Por eso ofrecemos recetas más o menos sencillas que ayudan en muchos hogares». 30% de las ventas del año en De Torre Gourmet se concentran en las compras navideñas El gasto en alimentación es el más elevado en este mes, según el estudio de Asescon, «porque mucha gente también aprovecha para regalar nuestros productos: un buen jamón, un buen queso –en De Torre Gourmet se puede comprar ejemplares mundialmente reconocidos–, dulces...». Le piden estas bandejas y cestas «en diferentes puntos de España. Es gente que tiene familia en La Rioja o que nos conoce de haber comprado antes».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión