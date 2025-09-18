LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El consejero portavoz, Alfonso Domínguez, con la diputada de IU Henar Moreno Justo Rodríguez

Vox se queda solo en su petición de prohibir el velo en todos los espacios públicos

El consejero Galiana les ha acusado de «abonar el discurso de miedo» y de querer imponer «un control totalitario» de la sociedad

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:52

Como está haciendo en otros parlamentos autónomicos, pero en un momento de máxima actualidad en La Rioja, Vox ha presentado una proposición que va más ... allá de la cuestión concreta del velo en el Sagasta: reclama la prohibición del hiyab, «asi como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica», en «todos los edificios y espacios públicos, abiertos y cerrados». En defensa de su proposición, Ángel Alda, calmó en contra de la «invasión silenciosa» que a su entender sufre España por culpa de PP y PSOE, «que han regalado la nacionalidad española a personas que no se sienten españolas».

