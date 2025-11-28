Las noticias imprescindibles

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estos son los temas que han marcado la actualidad del viernes

La Rioja

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:52

Comenta
  1. Infraestructuras

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja

La apertura del tramo de casi cinco kilómetros entre Gallur y Cortes permitirá, por ejemplo, que los alfareños lleguen por autovía a la capital maña.

  1. Logroño

    El PP aprueba un Presupuesto de 3,68 millones menos con el aviso de modificaciones en breve

El gobierno Escobar considera que los 197,25 millones de las cuentas para 2026 son «conformes y ajustadas a la realidad de Logroño» y PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+ ven 'agujeros', caso del Personal.

  1. Logroño

    Una nueva tienda para animar los 'portalillos' de la plaza del Mercado

Arancha Lanchares y sus hijas Valeria y Raquel Martínez llenarán de artesanía y curiosidades el local que ocupaba 'La Galería' junto al taller de pintura que ya regentan en el corazón del Casco Antiguo.

  1. Economía

    Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Los jubilados ingresarán cerca de 600 euros más en 2026 tras la subida más moderada desde 2022 y cobrarán una nómina de más de 1.550 euros.

  1. Salud

    Sanidad y autonomías intentan pactar un uso idéntico de mascarillas en todo el país

La decisión sobre si hay protocolo común contra la gripe se tomará el miércoles y la ministra «cree» que hay compromiso de aprobarlo.

  1. Sucesos

    La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111

El conductor identificado, de 25 años, circulaba de forma temeraria por el tramo de Lardero con el coche de una empresa de seguridad.

  1. Política

    El Congreso esperará al 4 de diciembre para retirar el voto y el sueldo a Ábalos

La Cámara baja necesita que el auto de prisión provisional, recurrido por la defensa del exministro, que aún no ha entregado el acta, sea firme.

  1. Homenaje

    Un acto histórico para recordar a las víctimas del bombardeo de Gernika

El Rey, el presidente alemán y el lehendakari homenajean a los fallecidos en 1937 en el cementerio de la villa foral.

  1. Internacional

    Putin y Orbán reactivan la propuesta para una cumbre con Trump en Budapest en busca de la paz en Ucrania

El primer ministro húngaro visita al líder ruso en el Kremlin y confirma su voluntad de mantener la relación comercial con Moscú.

  1. Arte

    Virginia Pérez gana el certamen de Arte Joven

La obra de la artista murciana encabeza la exposición con las 22 mejores propuestas, que podrá verse hasta el 6 de enero en la Esdir.

