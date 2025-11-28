El PP aprueba el Presupuesto, que baja 3,68 millones, con el aviso de la oposición de que «no tardará en ser modificado» El gobierno Escobar considera que los 197,25 millones de las cuentas para 2026 son «conformes y ajustadas a la realidad de Logroño» y PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+ ven 'agujeros', caso del Personal

Javier Campos Logroño Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:30

Logroño ya cuenta, oficialmente y según lo previsto, con Presupuesto 2026, que podrá entrar en vigor el próximo 1 de enero por vez primera este mandato. Así, el PP ha vuelto a quedarse solo aprobando sus cuentas para el principal ayuntamiento de La Rioja, donde el Pleno, con el voto a favor del grupo del gobierno municipal, ha aprobado las mismas, las correspondientes al año que viene, con la oposición de PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+. 197,25 millones de euros, un 1,87% menos que el actual tras una bajada de 3,68 millones desde los 200,93 de 2025 (a los que se suman los 13,30 de Logroño Deporte).

«No ha sido fácil (…) pero estas son unas cuentas conformes y ajustadas a la realidad de la ciudad», ha resumido el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, quien ha puesto entre sus 'pros' que se hayan aceptado enmiendas de todos los grupos por valor de 270.000 euros, «enriqueciéndolas»; y entre sus 'contras' que no haya Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que afecta negativamente a la ciudad al hacer números «con estimaciones». Y todo ello por tercer año consecutivo.

Cae la inversión a 17,2 millones… casi tres menos que este año, «pero por proyectos ya en marcha que seguirán ejecutándose». Un Presupuesto, que pese a la «seriedad» y a la «rigurosidad» que le atribuyen los populares, es visto desde el conjunto de la oposición como un «ejercicio únicamente pensado para cuadrar cuentas» y que, «además, no tardará en ser modificado» al, por ejemplo, presupuestar únicamente un 1% más el capítulo de Personal cuando la nómina de la plantilla municipal, de entrada, se actualizará un 4% seguro y 0,5% más si el IPC sube por encima del 1,5 (entre otros 'agujeros').

«Hemos aceptado enmiendas de todos los grupos municipales por valor de 270.000 euros, enriqueciendo las cuentas», ha valorado Iglesias

«Hablan de avanzar y las cuentas que nos presentan aquí lo único que indican es retroceso… La realidad es que el Presupuesto decrece y evidencia que Logroño debe conformarse con menos. Y que nadie se olvide de que su gran apuesta para 2026 es una rotonda», ha espetado Álvaro Foncea (PSOE) en relación a la glorieta proyectada en la confluencia entre San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, Pío XII y avenida de España. «Se trata de unos presupuestos que sobreviven sin más», ha apostillado Iván Reinares (PSOE). «Sin inversiones nuevas ni propias, un copia pega de las de años anteriores», en palabras de Luis Alonso (PSOE). «Y lo cuadran con las aportaciones del Estado y con la tasa de basuras… lo dice el propio Interventor».

«Para hacerlo peor que ustedes hay que esforzarse mucho. Llevamos dos años viéndoles rectificar sus propios presupuestos porque no son capaces de prever ni planificar ni coordinar… Esperábamos un documento más trabajado», ha criticado María Jiménez (Vox), añadiendo que «poco más se puede decir de un Presupuesto que ingresa más e invierte menos que nunca. Suben los ingresos corrientes 7 millones y reducen las inversiones reales en más de tres; recaudan más y hacen menos». «Y todo ello para mantener la maquinaria municipal olvidándose de los ciudadanos», ha aseverado Patricia González Lacarra (Vox).

«Siempre que ustedes hacen algo mal la culpa es del chachachá, pero… ¿cómo defender que por primera vez desde hace muchos años el Presupuesto sea menor que el año anterior?», ha cuestionado Amaia Castro (Podemos-IU), quien ha tachado la Memoria de Alcaldía de «ciencia ficción». «Recortan en necesidades, caso de Servicios Sociales por mucho que intenten engañarnos, y mienten porque no han bajado los impuestos», ha concluido.

«Entre magias de unos y chachachás de otros, lo relevante es que vamos a contar con un presupuesto el 1 de enero», ha concluido el alcalde Escobar

«Y lo peor de todo es la falta de confianza que hasta el presidente de La Rioja tiene con usted y con su gestión, le han dejado solo, y no solo las inversiones del Gobierno regional caen un 90%, sino que hasta el convenio de Capitalidad cae 24.000 euros. No tiene ningún peso político y, encima, son incapaces de gestionar y pagan más de 800.000 euros a Defensa por los palacetes de la Comandancia», ha denunciado Rubén Antoñanzas (PR+).

De «maquillaje» ha tachado las cuentas la concejala no adscrita, Eva Loza, acusando directamente al gobierno de Escobar de «solo cuadrar cuentas, y de aquella manera» pues ha descalificado de «mago» al propio alcalde. «Cuando aparece la magia, desaparece la verdad…», ha dicho en alusión a un plan de gestión, que para la oposición es de recortes, y toda una serie de modificaciones que ya se dan por seguras desde el próximo enero... o incluso antes.

«Entre magias de unos y chachachás de otros, lo relevante es que el Ayuntamiento de Logroño va a contar con un Presupuesto que va a entrar en vigor el 1 de enero (signo de normalidad, en contraposición a lo que viene sucediendo en el Gobierno de España)», ha dicho el propio alcalde a modo de cierre. «Unas cuentas que incorporarán ambiciones de futuro pero con el realismo de 2026... y que se han confeccionado, además, cumpliendo con un plan de gestión municipal que ha requerido unos de los mayores y más complicados esfuerzo municipales (reduciendo el gasto corriente en 7,9 millones e invirtiendo una inercia)», ha finalizado pasando a enumerar los proyectos «ya en marcha» o «venideros» que harán posible «precisamente este presupuesto» (repasando lo ya dicho en el último Debate del estado de la ciudad).