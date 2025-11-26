El Presupuesto de Logroño entrará en vigor el 1 de enero sin arrastrar deuda del ejercicio 2025 El Presupuesto de Logroño entrará en vigor el 1 de enero sin arrastrar deuda del ejercicio 2025

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

El Presupuesto de Logroño para el año 2026 entrará en vigor el próximo 1 de enero con una previsión que alcanza los 197,25 millones de euros. Así lo han afirmado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Hacienda, Francisco Iglesias, que han indicado que el plan de gestión presupuestaria articulado en marzo ha cumplido su objetivo de reducir el gasto corriente en 7,9 millones de euros.

Además, han indicado que que la Junta de Gobierno local aprobó este martes, en sesión extraordinaria, el proyecto del presupuesto municipal para 2026, por lo que cuenta ya con la autorización para su remisión al Consejo Social de la ciudad, que se prevé que emita su pertinente informe este jueves. El próximo viernes, 28 de noviembre, se celebrará sesión plenaria para el debate y votación de las cuentas municipales.

«Tal y como anunciamos, cumplimos con el compromiso y el objetivo de que la ciudad cuente con el presupuesto municipal el 1 de enero de 2026. Hemos ido dando los pasos en esta línea porque para este Ejecutivo es prioritario que la ciudad siga avanzando, que sigamos desarrollando los proyectos de ciudad que se están ejecutando, garantizando los servicios públicos y construyendo un Logroño más verde, dinámico e inclusivo», ha asegurado el primer edil de la ciudad, que también ha explicado que se han aceptado seis enmiendas de los grupos de la oposición, lo que supone un aumento sobre el anteproyecto de 270.000 euros.

Sin desvelar ni las propuestas aceptadas ni el origen político de las mismas, Escobar ha incidido en que «estas cuentas permitirán que la ciudad continúe con los proyectos transformadores que hemos iniciado y que cumplen con los compromisos que asumimos al inicio de Legislatura».

Sobre la reducción de los ocho millones de gasto corriente extra en el que incurría las Cuentas de 2025, Escobar e Iglesias se han felicitado de que «la forma de gestionar basada en la eficiencia y eficacia presupuestaria, la responsabilidad y la evaluación de las políticas municipales está dando resultados positivos». De ahí que haya señalado que con dicha minoración del gasto corriente en 7,9 millones de euros, cerrarán «el ejercicio contable con equilibrio presupuestario», ha anunciado Escobar, lo que supondrá que el «Presupuesto 2026 parte con una deuda de base cero». «Todo ello garantizando todos los servicios públicos a los ciudadanos y la calidad de los mismos», ha recalcado por su parte Iglesias.

Sin abundar en demasiados detalles, Iglesias ha apuntado que hasta 18 programas municipales se han escudriñado a fondo para revisar sus partidas de gasto y analizar los contratos existentes para adaptarlos a las necesidades reales y actualizadas. Al respecto, ha citado partidas como la destinada a alumbrado, ordenación del tráfico o infraestructuras de transportes como algunas en las que se ha producido un considerable ahorro. Y si en porcentaje la mayor reducción la contempla el programa de 'Urbanizaciones y vías públicas', Iglesias ha reconocido que Servicios Sociales ha registrado el mayor ahorro en términos absolutos: «Hay que tener en cuenta que Servicios Sociales dispone de un presupuesto de 35 millones de euros, una de las partidas más abultadas, y que en ningún caso, se ha dejado de prestar un servicio, ni se ha dejado de abonar una ayuda o prestación ni se ha omitido ningún contrato».

Ambos han destacado el papel de prudencia presupuestaria que se ha ejercido desde el equipo de Gobierno, dado que no hay presupuesto estatal que contemple las habituales transferencias a cuenta. En cualquier caso, Iglesias ha señalado que su expectativa se sitúa en recabar cerca de un 8% más de fondos por parte del Gobierno de España, lo que rondaría «una cifra cercana a los 62 millones de euros», ha calculado.