Libro, joya y lienzo de premio

Una visita a la casa deshabitada de sus abuelos fue el punto de partida de lo que luego sería 'Una perfecta destrucción accidental', instalación con la que la murciana Virginia Pérez acaba de ganar el primer premio de la XLI Muestra de Arte Joven en La Rioja. En esa vivienda encontró una enciclopedia de arte de la National Gallery de Londres que había pertenecido a su abuela, fallecida hacía unos meses y a quien Virginia siempre conoció con alzhéimer. «Cuando me puse a pasar las páginas de la enciclopedia –relata– descubrí en su interior flores prensadas hasta que, de repente, empecé a a encontrar resistencia. Cuidadosamente fui rompiendo hoja tras hoja, revelando un agujero que atravesaba el volumen, hasta que realmente encontré el culpable: un crisantemo seco que se había podrido dentro».

Tanto ese libro, como el crisantemo que lo horadó y un vídeo-performance donde la artista recrea su descubrimiento tras pasar y romper páginas dan cuerpo a su instalación premiada. Una obra que la conecta con su abuela de una forma bellísima, y donde aborda dualidades, para ella importantes, entre la vida y la muerte; el paso del tiempo y la memoria; la belleza y la destrucción; el artefacto y lo efímero.

El palmarés Obras

1º Premio/4.000 euros: Virginia Pérez con 'Una perfecta destrucción accidental'.

2º Premio/2.500 euros: Marina González con 'Nota'.

3º Premio/1.500 euros: Carlos Cañadas con 'Piratas Acefalicoarnolfínicos'.

Proyectos profesionalización

Saúl García Valdemoros con 'Machine Tendency'.

Marta Munilla Duque con 'El camino más largo de un punto a otro'.

Martina Pérez Fdez. con '¿Premio por subir una montaña?'

Más discreta en dimensiones, pero también una joya –en el sentido literal– que apela a la memoria y los afectos es la propuesta de la riojana Marina González, merecedora del 2º premio. Su 'Nota', una pieza de cerámica de plata, recrea un pequeño trozo de papel de apenas 5 x 5 centímetros sobre el que se lee: «Compra pan y Coca-Cola, calienta la comida en el micro. Mamá». Mensajes como éste, que encontraba en casa junto a los tápers de comida cuando regresaba del instituto, es lo que más ha añorado durante los cinco años vividos en Alaska, donde se especializó en joyería. Una morriña y una emoción que ha querido trasladar a esta pequeña nota arrancada de un cuaderno, arrugada e incluso con una mancha de grasa, «texturas muy interesantes de conseguir en metal», nos comenta Marina.

El tercer premiado es el granadino Carlos Cañadas con sus 'Piratas Acefalicoarnolfínicos', un título referido a los personajes sin cabeza y emparejados (como 'El matrimonio Alnorfini' de Jean van Eyk) que protagonizan su serie pictórica 'Las piedras y las flores', de la que forma parte esta obra.

Estas tres piezas ganadoras de la Muestra de Arte Joven, que promueve el Instituto Riojano de la Juventud en colaboración con la Escuela Superior de Diseño, se impusieron a las 347 obras presentadas al certamen por artistas de toda España de entre 17 y 35 años. De ellas, 22 se exponen en la Esdir hasta el próximo 6 de enero.

Allí coinciden propuestas de las más diversas disciplinas y estilos artísticos; desde bodegones revisitados con materiales de desecho, tapices intervenidos o lienzos 'pintados' con ganchillo hasta esculturas en negativo, retratos manipulados o vídeos concebidos como cuadros vivos. Un arte que apela a la memoria, la historia y la tradición, al tiempo que bucea en el ecosistema digital hasta el punto de concebir la inquietante 'Anatomía de una Inteligencia Artificial'.

Un arte que «nos interpela con una lucidez, a veces, incómoda», resumía la directora de la Esdir, Mónica Yoldi, durante la gala de entrega de premios, en la que también intervino el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor; el director general de Juventud, Diego Azcona, y del IRJ, Juan Diego Alcaide.

Durante el acto se conocieron, además, los premiados con los Proyectos de profesionalización, dotados con 4.000 euros cada uno para su desarrollo en los próximos meses. De los 24 proyectos presentados, los ganadores fueron 'Machine Tendency' de Saúl García Valdemoros, 'El camino más largo de un punto a otro' de Marta Munilla Duque y el titulado '¿Premio por subir una montaña?' de Martina Pérez Fernández.

