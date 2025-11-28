Una nueva tienda para animar los 'portalillos' de la plaza del Mercado

Podría decirse que la de 'Lanchares El Mercado' será una apertura por romanticismo. Una decisión de quienes, sabedores de la historia del lugar, se sienten ... deudores de la misma y, en cierto modo, responsables. «Cuando Begoña me dijo que cerraba y que nadie quería continuar con La Galería o, al menos, ocupar su espacio, me dije: ¿y si lo queremos nosotras?». Así lo explica Arancha Lanchares, vecina del número 15 de la plaza del Mercado, que junto a sus hijas, Valeria y Raquel Martínez, ya regentan el taller de arte que aprovechó el cierre de La Casa del Corcho para bajar su academia de pintura de la entreplanta a pie de calle.

Ahora, el trío de emprendedoras apostará por reabrir el bajo del desaparecido establecimiento dedicado a las bellas artes y las manualidades –propiedad familiar junto al local vecino– convirtiéndolo en una nueva tienda de artesanía y curiosidades. «He nacido en esta casa y he visto tanto los 'portalillos' como toda la plaza llena de comercios... Se ha presentado esta oportunidad, y casi que te sientes en la obligación», resume.

Ampliar Madre e hijas en el interior del futuro 'Lanchares El Mercado' (donde estaba 'La Galería'). Suleyman Evran / Sadé Visual

Y así, la próxima apertura de 'Lanchares El Mercado', prevista para próximas semanas, es vista como un intento por animar tan singular enclave en pleno centro histórico. «Teníamos y tenemos muchas ideas, pero al final será una tienda tanto para dar visibilidad al artesano, de aquí y también de fuera, como para dar vida a la calle... una tienda especial, más artística si se quiere, y a ver qué pasa», confiesa quien conoce el gremio y ya piensa en cerámica, velas, porcelana, textil, madera, vidrio... (amén de ilustraciones y grabados trabajando, como trabajan, la pintura).

Arancha, dados sus 64 años, recuerda sus tiempos mozos en los que «en cada portal había una tienda», caso de donde se crió, antes de que tanto comercio (y servicio) fuesen desapareciendo para ser ocupados progresivamente por establecimientos hosteleros pensados por y para el ocio. «Tanto en el caso de La Casa del Corcho como en el de La Galería mis hermanos, que son los dueños de ambos locales, tenían claro que no querían un bar», precisa Lanchares.

Y es que, según la misma, «no es que tengamos nada contra los bares, faltaría más», pero sí que, llegados a este punto, «hay que recuperar el equilibrio en pro de la convivencia». «Me gusta que haya hostelería, como a todos, pero lo que no podemos olvidarnos es del comercio de ciudad, y sobre todo de ese comercio singular, especial, único y que da calidad a Logroño». Y nada mejor para ello que los conocidos como 'portalillos' de la plaza del Mercado, «que eran el centro neurálgico del comercio de la capital y de los pueblos de alrededor».

El reto, al respecto, sigue siendo el de recuperar el sentido de una plaza, cuando ni siquiera se llamaba del Mercado, que aglutinaba parte importante del sector de proximidad –amén del propio mercado que se montaba en la otrora plaza de San Bernabé–: Joyman, Bolsos Gómez, Regalos Ramírez, Calzados Barco, Comestibles Luis Santos, La Negrita o La Fama –cuando eran tiendas y no bares–... o la Alpargatería Gil (Pujades) –donde se emplaza actualmente el taller de Lanchares y sus hijas, vecino a su nueva apuesta por y para tal enclave–.