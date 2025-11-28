LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arancha, flanqueda por Valeria y Raquel, posan decididas a recuperar la plaza. Suleyman Evran / Sadé Visual

Logroño

Una nueva tienda para animar los 'portalillos' de la plaza del Mercado

Arancha Lanchares y sus hijas Valeria y Raquel Martínez llenarán de artesanía y curiosidades el local que ocupaba 'La Galería' junto al taller de pintura que ya regentan en el corazón del Casco Antiguo

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:06

Podría decirse que la de 'Lanchares El Mercado' será una apertura por romanticismo. Una decisión de quienes, sabedores de la historia del lugar, se sienten ... deudores de la misma y, en cierto modo, responsables. «Cuando Begoña me dijo que cerraba y que nadie quería continuar con La Galería o, al menos, ocupar su espacio, me dije: ¿y si lo queremos nosotras?». Así lo explica Arancha Lanchares, vecina del número 15 de la plaza del Mercado, que junto a sus hijas, Valeria y Raquel Martínez, ya regentan el taller de arte que aprovechó el cierre de La Casa del Corcho para bajar su academia de pintura de la entreplanta a pie de calle.

